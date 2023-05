Der ehemalige Oberst der US-Armee Douglas Macgregor bezeichnet den Westen im Interview als „Lügenimperium“. Seiner Meinung nach solle man dem russischen Präsidenten dafür dankbar sein, dass er Zurückhaltung übe und sich nicht von Emotionen leiten lasse.

In einem Interview für die englische Online-Medienplattform London Real äußerte sich der ehemalige Oberst der US-Armee und Politikwissenschaftler Douglas Macgregor erneut zu den Hidden Agendas des Westens im Ukraine-Konflikt, dessen Narrativ die Ukraine in einer Position der Stärke darstellt. Dabei sprach er offen von einem „Lügenimperium“:

„Es ist wirklich verheerend und schockierend in seinem Ausmaß und seinen Auswirkungen. Darauf war ich, offen gesagt, überhaupt nicht vorbereitet. So etwas habe ich noch nie erlebt.“

In diesem Zusammenhang wies er auf die folgenschweren Irrtümer hin, die westliche Entscheidungsträger angesichts einer aus dem Ruder laufenden Situation begehen können:

„Wir sollten dankbar sein, dass Herr Putin sich als jemand entpuppt hat, der in der Lage ist, Zurückhaltung zu üben. Er ist nicht jemand, der sich von Emotionen leiten lässt, Gott sei Dank. Aber hier werden wir sehr stark von Emotionen beherrscht. Und das beunruhigt mich.“

