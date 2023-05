Tag der Befreiung ohne rote Fahnen (junge Welt)

https://www.jungewelt.de/artikel/450837.tag-der-befreiung-ohne-rote-fahnen.html



Berlin. Am sowjetischen Ehrenmal Berlin-Tiergarten dürfen zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 78 Jahren keine russischen Fahnen und Symbole gezeigt werden. Ein entsprechendes Verbot der Berliner Polizei wurde am Montag vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigt (OVG 1 S 42/23), wie der Evangelische Pressedienst (epd) am gleichen Tag meldete. Gegen das Verbot der sowjetischen Fahne hatte die Berliner DKP Widerspruch eingelegt.

Gezeigt werden dürften demnach weder sogenannte orange-schwarze St.-Georgs-Bänder, St.-Georgs-Fahnen, russische Fahnen und Flaggen noch die Fahne der UdSSR, entschied das Gericht. Das OVG hob damit eine anderslautende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin auf. Es verbleibe insoweit bei den Regelungen der Allgemeinverfügung der Berliner Polizei, hieß es laut epd.

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges hatte die Polizei am Freitag das Zeigen russischer und ukrainischer Fahnen und Symbole an den drei sowjetischen Ehrenmalen im Treptower Park, im Tiergarten und in der Schönholzer Heide für Montag und Dienstag untersagt. Das Verwaltungsgericht hatte das Verbot gekippt. Im Falle der russischen Fahnen und Symbole hatte die Polizei Widerspruch beim OVG eingelegt.

Das OVG erklärte, die Prognose der Polizei, dass die Symbole angesichts des fortdauernden Kriegs in der Ukraine geeignet seien, »Gewaltbereitschaft zu vermitteln«, treffe zu. Sie könnten im aktuellen Kontext als Sympathiebekundung für Russlands Kriegführung verstanden werden. Der Widerspruch der Berliner DKP wurde mit Hinweisen abgelehnt, dass Vertreter derselben sich i Veröffentlichungen nicht von der russischen Kriegführung in der Ukraine distanziert hätten.

Nach eigenen Angaben sichert die Berliner Polizei mit mehr als 1.500 Einsatzkräften die Gedenkveranstaltungen und -versammlungen in der Hauptstadt ab, wie epd berichtete. An den sowjetischen Ehrenmalen treffen sich traditionell am 8. und 9. Mai Tausende Besucher, darunter viele aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Für Dienstag rechnet die Behörde mit mehr Besuchern, weil in den sowjetischen Nachfolgestaaten der 9. Mai als Tag des Sieges begangen wird. Am 8. Mai 1945 war in Berlin-Karlshorst die bedingungslose Kapitulation Deutschlands unterzeichnet worden. (jW)

