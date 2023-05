Vor 78 Jahren wurden Deutschland und Europa vom Faschismus befreit. Nie wieder Faschismus, Nie wieder Krieg, das muss die Lehre aus der Nazibarbarei sein.

Es bleibt dabei: Spasibo, Thank you, Merci, Danke zum Tag der Befreiung und Tag des Sieges über den Faschismus!

