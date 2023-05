Medienorganisationen aus dem globalen Süden diskutieren über Solidarität und Widerstand gegen Sanktionen – Von Mauro Ramos (Peoples Dispatch)

Bei einer Veranstaltung in Shanghai betonten Vertreter von Medienorganisationen aus Asien, Afrika und Lateinamerika die Notwendigkeit, voneinander zu lernen und zusammenzuarbeiten und eine Infrastruktur aufzubauen, um der westlichen Hegemonie zu widerstehen.

„Der von den USA gegen China auferlegte Konflikt ist teilweise auf den Rückgang der westlichen Kontrolle über Wissenschaft und Technologie zurückzuführen. Allmählich wurde die neokoloniale Kontrolle über Finanzen, Ressourcen sowie Wissenschaft und Technologie erschöpft, aber die neokoloniale Struktur bleibt in Bezug auf die westliche Kontrolle über Waffen und Informationssysteme bestehen“, sagte Vijay Prashad, Direktor des Tricontinental: Institute for Social Research und Chefkorrespondent von Globetrotter bei der Eröffnung der Konferenz „Communication as Solidarity“, die von der School of Communication der East China Normal University zusammen mit mehreren anderen chinesischen Einrichtungen in Shanghai organisiert wurde.

Neben Vertretern von Press TV , TeleSUR , RT und CGTN nahmen an der Veranstaltung auch Mitglieder fortschrittlicher Medienorganisationen wie Pan African TV , ArgMedios und Brasil de Fato sowie über 100 Forscher und Medienfachleute aus China, Ghana, Sambia und dem Süden teil Afrika, Brasilien und Russland.

Prashad sagte, dass die westlichen Mächte fast die absolute Kontrolle über die Informationssysteme haben. „Diese Kontrolle wird durch die westliche Beherrschung der Infrastruktur wie Glasfaserkabel und menschliche Netzwerke der Informationsproduktion und durch die ideologische Macht der westlichen Medien ausgeübt, die während der Kolonialzeit etabliert wurde.“

Einer der Gastgeber des Treffens, Lu Xinyu vom neu gegründeten International Communication Research Institute an der East China Normal University, sagte, dass die Bewegung für eine neue Ordnung in den 1970er Jahren versucht habe, das Problem der unausgewogenen globalen Medienstruktur zu lösen, aber gescheitert sei . „Deshalb erhoffen wir uns heute ein neues Verständnis dieses Themas: Ein Aspekt ist die Beherrschung der Medien durch den Westen. Das erfordert, dass wir, die Medien und Medienorganisationen des globalen Südens, zusammenarbeiten.“

Ziele von Sanktionen und Zensur durch den globalen Norden

An der Konferenz nahmen Vertreter von Medienorganisationen teil, die der Hauptlast der Zensur ausgesetzt waren.

Im Jahr 2010 enthüllten WikiLeaks durchgesickerte Dokumente des US-Außenministeriums, dass das britische Außen- und Commonwealth-Amt der US-Botschaft mitgeteilt hatte, dass die britische Regierung „ Möglichkeiten untersucht, um den Betrieb des Press TV- Dienstes des IRIB einzuschränken “.

In dem Dokument erklärte die britische Kanzlei, dass nationales und internationales Recht den Entzug der Lizenz von Press TV nicht zuließen, dass jedoch eine Möglichkeit offen stehen könnte, wenn weitere Sanktionen gegen den Iran verhängt würden.

Schließlich wurde 2013 die Lizenz des iranischen Staatssenders im Vereinigten Königreich wegen angeblicher Verletzung des Kommunikationsgesetzes des Landes widerrufen. In den folgenden Jahren erlitt das Medienunternehmen mehrere Sperren seiner YouTube- und Gmail-Konten, wurde von Facebook gesperrt , seine Website https://presstv.com/ beschlagnahmt, und Ende letzten Jahres beschloss der französische Satellitenbetreiber Eutelsat, dies zu übernehmen Kanal aus der Luft.

Auf verschiedenen Ebenen waren viele der bei dem Treffen anwesenden Medienorganisationen mit Zensur, Blockaden und Sanktionen konfrontiert, die von den Vereinigten Staaten und Europa oder rechten Regierungen verhängt wurden, wie im Fall von TeleSUR .

Die multistaatliche Plattform wurde bereits 2018 aus dem Programm der National Telecommunications Corporation, einem staatlichen Sender in Ecuador unter Lenín Moreno, entfernt. Nach dem Putsch gegen Evo Morales in Bolivien im Jahr 2019 stellte die staatliche Entel unter der De-facto-Regierung von Jeanine Áñez die Ausstrahlung des von Hugo Chávez gegründeten Senders ein.

Im Jahr 2021 entzog das Vereinigte Königreich CGTN die Lizenz mit der Begründung, dass es direkt von einer politischen Partei kontrolliert wird, was im Land nicht erlaubt ist. RT hingegen wurde von allen europäischen Territorien und von Plattformen wie YouTube verboten. Die spanische Version des Kanals auf dieser Plattform hatte sechs Millionen Follower, bis sie abgeschaltet wurde.

In einer Debatte über das Streben nach Souveränität für die Medien des globalen Südens verteidigte die Präsidentin von TeleSUR , Patricia Villegas, die Notwendigkeit, dass die Länder ihre eigenen Plattformen wie Satelliten, Server und soziale Netzwerke entwickeln. „Der Inhalt, den wir erstellt haben, stützt sich auf geliehene Autobahnen, die anderen gehören, die die Regeln definieren und ändern, Sie blockieren, wann immer sie wollen, je nach den Interessen, die sie verteidigen. Wenn wir also weiterhin erzählen wollen, was wirklich in jedem dieser Gebiete passiert, müssen wir dafür kämpfen, unsere eigenen Autobahnen zu bauen.“

Für die Direktorin von Brasil de Fato , Nina Fideles, war die Konferenz bedeutsam, „weil sie an zwei Tagen Menschen und Medien aus verschiedenen Ländern zusammenbrachte, die Erfahrungen und Ideen zur Kommunikation aus dem globalen Süden austauschen konnten“.

„Neben der Tatsache, dass wir die Gelegenheit hatten, mehr über die chinesischen Erfahrungen in Bezug auf Kommunikation zu erfahren, haben wir auch etwas über das Wirtschafts- und Sozialmodell hier und die Rolle des Landes bei der Neuausrichtung der globalen geopolitischen Situation gelernt“, fügte Fideles hinzu.

Der Gründer der Post in Sambia, Fred M’membe, sagte, das Treffen zwischen den verschiedenen Medien sei bahnbrechend gewesen. Er kommentierte auch, dass unter anderem Medien wie TeleSUR, RT und CGTN eine große Verantwortung tragen, das Wissen und die Ressourcen zu nutzen, die sie haben, um eine neue Art von Medien, eine neue Art der Kommunikation zu schaffen. „Unsere Gegner, diejenigen, die mit den Ideen der Ausbeutung und Demütigung anderer weitermachen wollen, investieren Milliarden von Dollar auf der ganzen Welt, um ihre Ideen der Weltherrschaft zu festigen“, sagte M’membe, der auch Präsident der Sozialistischen Partei ist von Sambia.



Progressive Medien und Panafrikanismus

Ein weiterer Diskussionsschwerpunkt der Konferenz war das Medienszenario auf dem afrikanischen Kontinent sowie die panafrikanische Agenda. Kambale Musavuli, Direktor von Pan-African TV , sagte, dass der Panafrikanismus auf dem afrikanischen Kontinent Fuß gefasst habe und dass die Rolle der progressiven Medien für das Projekt von wesentlicher Bedeutung sei.

„Wir haben den Panafrikanismus auf politischer Ebene erreicht, indem wir die Länder der Afrikanischen Union zusammengebracht haben, aber jetzt brauchen wir den Panafrikanismus unter den Menschen. Wo sind die Leute? Sie befinden sich in den ländlichen Gemeinden, und um sie zu erreichen, braucht man Medien, Radio, Fernsehen und Zeitungen. Wir nutzen die Medien, insbesondere das Fernsehen, um die Menschen in abgelegenen Gebieten zu erreichen. Durch die Nutzung von Community-Radiosendern und Fernsehsendern, die von fortschrittlichen Organisationen betrieben werden, wird es also möglich sein, diese Vision eines vereinten Afrikas unter Panafrikanismus zu verbreiten“, erklärte Musavuli.

Kwesi Pratt Jr., Gründer des Senders, sagte, dass das Bild und die Geschichte Afrikas von den hegemonialen Medien permanent verzerrt würden. „Auf der ganzen Welt herrscht eine Hysterie, die uns daran hindert, unsere eigenen Freunde zu wählen und unser eigenes Schicksal zu bestimmen. Die afrikanische Realität ist heute: Diejenigen, die uns kolonisiert und versklavt haben, beuten und stehlen unsere Ressourcen, um die Profite multinationaler Konzerne zu maximieren, anstatt Afrika zu entwickeln. Das ist die Geschichte, die wir erzählen müssen, und wir müssen sie auf unsere eigene Weise erzählen, mit unseren eigenen Instrumenten“, sagte er.

Auf der Konferenz wurde offiziell das International Communication Research Institute der East China Normal University eingeweiht, dessen Dekan Lu Xinyu sein wird.

Diese neue Institution will zur Entwicklung internationaler Kommunikationsplattformen und -netzwerke auf mehreren Ebenen und über mehrere Kanäle für die Länder und Regionen des Globalen Südens beitragen.

