China hat in der Ukraine-Krise eine ungewöhnliche Rolle übernommen: Mahathir, ehemaliger Premierminister von Malaysia (Global Times)

Während die Spannungen zwischen China und den USA über die Insel Taiwan und die Ukraine-Krise stärker wurden, hat Südostasien eine proaktive Diplomatie beibehalten. Die Reporter der Global Times ( GT ) Wang Wenwen und Bai Yunyi sprachen mit Mahathir bin Mohamad ( Mahathir ), dem ehemaligen Premierminister von Malaysia, über seine Ansichten zu den Beziehungen zwischen China und den USA und den globalen Auswirkungen der Ukraine-Krise. Mahathir, der stark gegen den Westen ist, hat einen ganz besonderen Platz in der Geschichte Malaysias eingenommen und war ein einflussreicher hochrangiger Staatsmann in Südostasien. Er hat sich ständig zu den Beziehungen zwischen China und den USA geäußert.

Global Times: Wie sehen Sie die Beziehungen zwischen China und den USA in den nächsten 10 Jahren? Wird es einen Konflikt zwischen den beiden Ländern geben, insbesondere in der Taiwan-Frage?

Mahathir: Ich finde, dass die USA gerne provozieren. Der Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses in Taiwan beispielsweise ist eine Provokation. Davor war das Verhältnis zwischen dem chinesischen Festland und Taiwan recht ruhig. Sie hatten Beziehungen, aber es gab keine Konfrontation. Aber als die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Taiwan besuchte, reagierte das chinesische Festland, indem es zeigte, dass es gegen den Besuch sei, und bestand darauf, dass Taiwan ein Teil Chinas sei.

Seitdem herrscht Spannung wegen des Besuchs. Und wenn es Spannungen gibt, bereitet man sich auf den Krieg vor. China wird seine eigenen militärischen Kapazitäten verstärken. Auch Taiwan tut dasselbe, aber Taiwan muss die Waffen von den USA kaufen. Das bedeutet, dass die USA davon profitieren, indem man Spannungen schürt. Ohne Spannungen würden die USA keine Waffen an Taiwan verkaufen. Ich hoffe also, dass US-Amerikaner und die Chinesen erkennen, dass Konfrontation und Kriegsdrohungen weder China noch den USA nützen. Wir sollten lernen zusammen zu leben, denn die Welt wird kleiner. Wir sind alle Nachbarn füreinander. Wenn wir Spannungen haben, werden wir unsere Zeit nicht damit verbringen, unsere Länder zu bereichern und zu entwickeln, sondern stattdessen Geld für Konfrontation und Kriegsvorbereitung ausgeben, was niemandem helfen wird.

Die ASEAN-Länder wollen mit allen Ländern befreundet sein. Wir handeln mit China. China ist unser größter Handelspartner. Aber wir haben auch großen Handel mit den USA. Wenn es also Frieden gibt, werden alle Länder gedeihen.

Global Times: Glauben Sie, dass China und die USA in der Lage sind, ihre ideologischen Unterschiede zu bewältigen?



Mahathir: Das ist schwierig, weil Sie unterschiedliche Ideologien haben. Aber wie zum Beispiel Malaysia wollen wir mit allen Nationen der Welt freundlich sein, unabhängig von der Ideologie. Es ist uns egal, ob sie Sozialisten oder Kommunisten oder Kapitalisten sind, aber wir wollen mit ihnen Handel treiben. Das ist ihre interne Angelegenheit. Exportiere deine Ideologie nicht, dann wird es Frieden geben. Wenn die USA also nicht versuchen, die Demokratie in anderen Ländern zu fördern, wird die Welt in Frieden sein. Aber die Vorstellung, dass jeder Unterstützung für seine Ideologie gewinnen will, ist eine falsche Vorstellung. Den Menschen sollte erlaubt werden, ihre eigene Regierungsform zu haben.

Global Times: Die ASEAN-Minister diskutieren darüber, die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern. Wie beurteilen Sie den Entdollarisierungsprozess, der in mehreren Teilen der Welt stattfindet?

Mahathir: Vor langer Zeit schlug ich vor, die Handelswährung nur für den Handel in der ASEAN-Region sowie in den nordostasiatischen Ländern zu verwenden. Das bedeutet Japan, Südkorea und China.

Wenn wir unsere eigene Währung verwenden, verwenden wir natürlich nicht die US-Währung. Wenn Sie die US-Währung nicht verwenden, besteht keine Nachfrage nach US-Währung. Das bedeutet, dass die US-Währung abgewertet wird. Die USA profitieren davon, dass sie die US-Währung als Handelswährung haben. Wenn wir also vorschlagen, sie durch eine ostasiatische Handelswährung zu ersetzen, sind die USA nicht glücklich und sie kämpfen dagegen.

Derzeit lehnen viele Länder die Verwendung der US-Währung für den Handel ab. Russland zum Beispiel besteht darauf, dass der Handel in Rubel, der russischen Währung, erfolgen sollte. Und viele andere Länder haben das Gefühl, dass sie US-Währung kaufen müssen. Und wenn Sie die US-Währung kaufen, erwirbt die US-Währung einen hohen Wert. Wenn sie also ihre eigene Währung oder eine andere Währung verwenden können, würden sie dies gerne tun. Das Gefühl in der heutigen Welt ändert sich. Bevor sie das Abkommen von Bretton Woods akzeptierten, das besagt, dass der Handel in der US-Währung abgewickelt werden soll, wollen viele Länder nun andere Währungen verwenden. Mein Vorschlag, dass wir eine Währung für den Handel in Ostasien haben sollten, ist jetzt für viele Länder akzeptabel.

Wann immer Sie das haben, können Sie Ihre Exporte mit Ihren Importen vergleichen. Wenn die Importe größer sind als Ihre Exporte, zahlen nur Sie. Wenn nicht, zahlen Sie nicht. In gewisser Weise ist es eine Art besserer Handel, dass Sie keine Waren tauschen, sondern den Wert der Waren, mit denen Sie handeln. Wenn beispielsweise Malaysia mehr nach China verkauft, muss China im folgenden Jahr seine Exporte nach Malaysia erhöhen, um den Handel auszugleichen. Andernfalls muss China Malaysia die Differenz innerhalb der malaysischen Exporte zahlen. Die Differenz wird in einer speziellen Handelswährung ausgewiesen.

Global Times: Wie beurteilen Sie die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Weltordnung?



Mahathir: Ich bin gegen Krieg. Krieg löst nichts. Viele Menschen werden getötet, viel Schaden wird angerichtet. Am Ende müssen sie eine Lösung finden. Es ist besser für sie, miteinander zu reden, zu diskutieren, zu verhandeln, zu willkürlich oder vor Gericht zu gehen, um ihr Problem zu lösen. Ich finde, dass die Europäer nicht zwischen Ost und West gespalten sein müssen, weil sie sich immer gegenüberstehen, immer an Krieg gegeneinander denken.

Sie werden Probleme durch militärische Stärke lösen, das ist keine sehr gute Idee, weil sie schon früher Kriege geführt haben. Und selbst wenn sie gewinnen, verlieren sie immer noch viel. Krieg löst also keine Probleme.

In Europa war die Ukraine einst Teil des russischen Blocks, aber Russland beschloss, die Ukraine zu befreien. Ich denke, Europa sollte sich darüber sehr freuen, aber sie wollten, dass die Ukraine gegen Russland vorgeht, um der NATO beizutreten. Und wenn das passiert, fühlt sich Russland bedroht. Die Einladung an die Ukraine, der NATO beizutreten, ist eine Provokation. Wenn die Ukraine der NATO nicht beitritt, wird sich Russland meiner Meinung nach weniger bedroht fühlen und es wird keine Konfrontation geben. Aber sobald der Prozess begonnen hat, wird Russland präventiv handeln.

Jetzt gibt es einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine, aber die NATO-Staaten sind nicht beteiligt, weil die Ukraine kein Mitglied der NATO ist, also müssen sie nicht zusammen mit der Ukraine kämpfen. Aber für die Ukraine müssen sie gegen Russland kämpfen, und das bringt ihnen viele Verluste.

China hat eine neue Rolle übernommen, die ungewöhnlich ist, weil China jetzt ein Friedensstifter geworden ist. China versucht, die Probleme zwischen der Ukraine und Russland zu lösen, indem es sie auffordert, Frieden zu schließen und ihr Problem zu lösen. Dies ist eine gute Rolle für China. China hat sich als Friedensstifter bereits sehr gut bewährt. Beispielsweise dauert die Konfrontation zwischen dem Iran und Saudi-Arabien seit mehr als 40 Jahren an. Aber nachdem China eingegriffen hat, gibt es jetzt keine Konfrontation mehr zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Das ist also ein großer Erfolg für China. Und China sollte weitermachen. Dann wird China als ein Land anerkannt, das Frieden in der Welt sehen und Handel und gemeinsamen Wohlstand fördern will.

Die USA und die NATO wollen nicht, dass China diese Rolle spielt, aber Tatsache ist, dass der Krieg ihr Problem nicht lösen wird. Sie können weiterkämpfen und töten. Und vielleicht wird die Ukraine total zerstört. Und doch gibt es weder für Russland noch für die Ukraine einen Sieg. Es wird immer Konfrontationen zwischen ihnen geben.

Global Times: Wie wahrscheinlich ist es, dass sich der Krieg zu einem Weltkrieg entwickelt?

Mahathir: Wir sind bereits betroffen. Der Rest der Welt ist betroffen. Die Lebenshaltungskosten sind gestiegen. Die Versorgung mit Getreide zum Beispiel, das aus der Ukraine kommt, ist jetzt schwer zu bekommen. Das betrifft also alle anderen Nationen der Welt. Die USA werden versuchen, andere Länder dazu zu bringen, sich der Aktion gegen Russland anzuschließen, und Russland wird auch befreundete Länder finden müssen, die es unterstützen. Es wird eine Konfrontation zwischen dem Ostblock und dem Westblock geben. Und dies wird eskalieren und zu einem Weltkrieg werden.

Global Times: Was ist der Unterschied zwischen asiatischen Werten und den im Westen angepriesenen „universellen Werten“? Warum sind Sie in Bezug auf Asien so optimistisch?

Mahathir: Wir sehen Unterschiede zwischen asiatischen Werten und westlichen Werten. Zum Beispiel sind westliche Menschen heute sehr liberal, sie haben bereits viele ihrer moralischen Werte abgelegt. Die Ehe wird nicht mehr respektiert. Sogar Familien werden unterschiedlich interpretiert. Alles dreht sich um Freiheit. Viele der Werte im Westen haben sich geändert.

Aber in Asien leben wir immer noch unsere eigenen Werte. Wir denken immer noch, dass moralische Werte sehr wichtig sind. Wir respektieren nach wie vor die Institutionen Ehe und Familie. China zum Beispiel wird immer noch von Leuten wie Konfuzius geleitet. Wir bewahren unsere eigenen Werte. Die Westler haben ihre Werte abgelegt.

Darüber hinaus möchte der Westen politisch, dass Sie sich ändern und eine Demokratie werden, die Regierung stürzen, neue Regime errichten, und sie tun dies auf eine sehr zerstörerische Weise.

