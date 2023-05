US-Militärbasen in Finnland – Von Drago Bosnic

Zum englischsprachigen Originalartikel mit weiterführenden Links.



Sollten Helsinki und Washington DC diese Pläne umsetzen, wäre dies das erste Mal, dass ein Land nach dem Ende des (Ersten) Kalten Krieges selbst amerikanische Atomwaffen beherbergt. Dasselbe gilt für Polen, dessen Beharren auf der Stationierung von Atomwaffen auf seinem Territorium Russland bereits dazu veranlasst hat, seine eigenen taktischen Sprengköpfe in Weißrussland zu stationieren.

Die formelle Aufnahme Finnlands am 4. April war der letzte Schritt im Prozess der „Globalisierung“ der NATO. Damals betonte der Generalsekretär des kriegerischen Bündnisses, Jens Stoltenberg, dass die Mitgliedschaft Helsinkis „gut für [seine] Sicherheit, für die Sicherheit der nordischen Länder und für die NATO als Ganzes sein wird“. Niemand hat jemals erklärt, wie genau dies „gut für die Sicherheit Finnlands“ ist. Russland und Finnland haben eine gemeinsame Grenze von über 1300 km Länge, was bedeutet, dass sich durch den Beitritt die direkte Kontaktlinie zwischen der NATO und Russland fast verdreifacht hat, da

die gemeinsame Grenze zwischen ihnen zuvor etwa 700 km lang war. Mit einer Länge von mehr als 2000 km könnte die Grenze nun zu einer wichtigen Quelle von Spannungen werden.

Genau dies geschieht jetzt, da die Vereinigten Staaten und Finnland eine Vereinbarung abschließen, die es dem Pentagon ermöglichen würde, eine ständige Militärpräsenz in dem skandinavischen Land einzurichten. Einem Bericht von Newsweek vom 2. Mai zufolge bestätigte ein hoher Beamter des finnischen Außenministeriums, Mikael Antell, dass Helsinki und Washington DC über ein so genanntes „Defense Cooperation Agreement“ (DCA) verhandeln, das den Bau einer umfangreichen militärischen Infrastruktur auf finnischem Boden ermöglichen würde. Offenbar beinhaltet das besagte Abkommen noch nicht die Stationierung von US-Atomwaffen. Die finnische Regierung und Militärs schließen jedoch die Möglichkeit der Stationierung von Atomwaffen nicht ausdrücklich aus.

In Anbetracht der Tatsache, dass Helsinki sich seit Monaten weigert, Garantien dafür zu geben, dass solche Waffen nicht auf seinem Territorium stationiert werden, ist dies sehr aufschlussreich und beunruhigend. Zwar haben die USA im Rahmen mehrerer bilateraler Programme zur gemeinsamen Nutzung von Atomwaffen bereits in fünf NATO-Ländern Atomwaffen stationiert, und zwar in Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Italien und der Türkei, doch sind diese relativ weit von den russischen Kerngebieten entfernt. Finnland hingegen ist es nicht. St. Petersburg, die zweitwichtigste Stadt Russlands, ist weniger als 200 km von der finnischen Grenze entfernt und liegt damit in Reichweite von taktischen ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und, was am bedenklichsten ist, von künftigen Hyperschallraketen (sofern die USA ihre technologischen Defizite beseitigen).

Sollten Helsinki und Washington DC diese Pläne umsetzen, wäre dies der erste Fall, in dem ein Land nach dem Ende des (Ersten) Kalten Krieges US-Atomwaffen beherbergt. Dasselbe gilt für Polen, dessen Beharren auf der Stationierung von Atomwaffen auf seinem Territorium Russland bereits dazu veranlasst hat, seine eigenen taktischen Sprengköpfe in Weißrussland zu stationieren. Der Beamte des finnischen Außenministeriums, Mikael Antell, erklärte, dass das DCA „die Einreise von Truppen in das Land, den Aufenthalt vor Ort, die Vorlagerung von Material und mögliche Investitionen in die Infrastruktur durch die vom

US-Kongress dem Pentagon bewilligten Mittel ermöglicht“. Die USA und Finnland verhandeln angeblich seit letztem Herbst über das DCA, wobei die jüngste Gesprächsrunde über das Abkommen letzte Woche in Helsinki stattfand.

„In dem Abkommen werden auch die Einrichtungen und Bereiche festgelegt, auf die sich die Zusammenarbeit konzentrieren soll“, sagte Antell und fügte hinzu: „Es handelt sich im Wesentlichen um militärische Gebiete und Garnisonen. Im Prinzip kann es mehr als eine geben, aber die Diskussionen sind in dieser Hinsicht noch offen“.

Der russische Militärexperte Juri Knutow kommentierte die aggressive militärische Aufrüstung gegenüber Sputnik: „Die Nördliche Seeroute – ein Schifffahrtsweg, der entlang der arktischen Küste Russlands verläuft – hat sich in letzter Zeit zu einer wichtigen Verkehrsader entwickelt, und Moskau versucht nun, den Seeverkehr und den Frachtfluss entlang dieser Route zu erhöhen. Die Einrichtung von NATO-Militärstützpunkten am Eingang des nördlichen Seewegs würde daher erfordern, dass wir die Sicherheitsmaßnahmen verstärken, unsere Nordflotte aufstocken und vielleicht sogar unsere Kriegsschiffe zur Eskorte von Frachtschiffen einsetzen, um diese vor Provokationen oder von westlichen Ländern ausgeheckten Beschränkungen zu schützen.

Die genaue Art der ständigen US-Militärpräsenz in Finnland wird offiziell nicht bekannt gegeben, obwohl Knutov darauf hinwies, dass „Helsinki nicht versucht hat, über Fragen wie die Höchstzahl ausländischer NATO-Truppen zu verhandeln, die auf seinem Boden stationiert werden könnten, was darauf hindeutet, dass Finnland bereit ist, der NATO die uneingeschränkte Nutzung seines Territoriums zu gestatten“. Dieser Gedanke ist besonders besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass die Stationierung von Atomwaffen in unmittelbarer Nähe zu russischen Kerngebieten sehr wahrscheinlich ist. Moskau hat Finnland bisher nie als direkte Bedrohung angesehen, aber die Mitgliedschaft Finnlands in der NATO, einem feindlich gesinnten und äußerst aggressiven Militärbündnis, das Russland offen zu seinem Hauptfeind erklärt und als Zielscheibe auserkoren hat, verändert das geopolitische Kalkül völlig – ein Schritt, für den sich Helsinki einseitig entschieden hat.

Nach dem Beitritt Finnlands zur NATO erklärten mehrere hochrangige russische Beamte, dass Moskau im Falle einer weiteren Eskalation und einer militärischen Aufrüstung der NATO mit entsprechenden Maßnahmen reagieren werde, betonten jedoch, dass Helsinki nach wie vor nicht als primäre militärische Bedrohung angesehen werde. Aus rein strategischer Sicht kann die Situation jedoch kaum als hoffnungsvoll bezeichnet werden. Finnland hat mit seiner scheinbaren Neutralität direkt gebrochen, als es Ende 2021 beschloss, F-35-Kampfjets zu erwerben. Das Pentagon hat direkten Zugriff auf alles, was die Sensoren der F-35

erkennen können, was bedeutet, dass Finnland wichtige militärische Daten mit den USA teilen würde, unabhängig davon, ob es ein NATO-Mitglied ist oder nicht. Wie bereits erwähnt, bedeutet die Mitgliedschaft Helsinkis aber auch, dass es wahrscheinlicher ist, dass US-Angriffswaffen in unmittelbarer Nähe von St. Petersburg stationiert werden.

In dieser Hinsicht hatte Stoltenberg Recht, als er erklärte, der Beitritt Finnlands sei wirklich historisch. Allerdings nur insofern, als

Helsinki im Grunde denselben Fehler wiederholt, den es vor über 80 Jahren beging, als es sich der von Nazi-Deutschland angeführten Achse anschloss. Schlimmer noch, genau wie Adolf Hitlers Drittes Reich Militärstützpunkte in Finnland errichtete und die Wehrmacht dort stationierte, kurz bevor es „Barbarossa“ startete, tun die USA genau dasselbe. Jetzt, da Finnland wieder unter „alten Freunden“ weilt, sollte es vielleicht die Geschichtsbücher entstauben und genau darauf achten, wie ein solches militärisches und geopolitisches Abenteurertum beim letzten Mal endete. Die kriegslüsterne Thalassokratie in Washington DC sollte umso besorgter sein, als Finnland zumindest in der Nachkriegszeit weiter existierte. Nazi-Deutschland hingegen nicht.

