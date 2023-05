Eine Hommage an Daniel Ellsberg – Von Haig Hovaness, World BEYOND War

https://worldbeyondwar.org/a-tribute-to-daniel-ellsberg/

Präsentiert am 4. Mai 2023, Vietnam to Ukraine: Lessons for the US Peace Movement Remembering Kent State and Jackson State! Webinar veranstaltet vom Peace Action Committee der Green Party, USA; Peoples Network für Planet, Gerechtigkeit und Frieden; und der Green Party in Ohio, USA

Heute werde ich Daniel Ellsberg die Ehre erweisen um sein Lebenswerk zu würdigen, einem Mann, der als einer der bedeutendsten Whistleblower in der US-amerikanischen Geschichte bezeichnet wurde. Er opferte seine Karriere und riskierte seine Freiheit, um die Wahrheit über den Vietnamkrieg ans Licht zu bringen, und verbrachte die folgenden Jahre damit, für den Frieden zu arbeiten. Im März veröffentlichte Dan einen Brief, in dem bekannt gegeben wurde, dass bei ihm Krebs im Endstadium diagnostiziert wurde und er wahrscheinlich dieses Jahr sterben wird. Dies ist eine passende Zeit, um sein Lebenswerk zu würdigen.

Daniel Ellsberg wurde 1931 in Chicago, Illinois, geboren. Er besuchte die Harvard University, wo er summa cum laude abschloss und später in Wirtschaftswissenschaften promovierte. Nachdem er Harvard verlassen hatte, arbeitete er für die RAND Corporation, eine Denkfabrik, die sich stark mit militärischer Forschung beschäftigte. Während seiner Zeit bei RAND wurde Ellsberg in den Vietnamkrieg verwickelt.

Zunächst unterstützte Ellsberg den Krieg. Aber als er begann, den Konflikt genauer zu studieren, und nachdem er mit Kriegsgegnern gesprochen hatte, wurde er zunehmend desillusioniert. Er entdeckte, dass die Regierung das US-amerikanische Volk über den Verlauf des Krieges belog, und er war überzeugt, dass der Krieg nicht zu gewinnen war.

1969 traf Ellsberg die Entscheidung, die Pentagon-Papiere, eine streng geheime Studie über den Vietnamkrieg, die vom US-Verteidigungsministerium in Auftrag gegeben worden war, zu veröffentlichen. Die Studie zeigte, dass die Regierung das US-amerikanische Volk über den Verlauf des Krieges belogen hatte, und sie enthüllte, dass die Regierung an geheimen Operationen in Laos und Kambodscha beteiligt war.

Nach erfolglosen Versuchen, Kongressmitglieder für den Bericht zu interessieren, stellte er die Dokumente der New York Times zur Verfügung, die 1971 Auszüge daraus veröffentlichte. Die Enthüllungen in den Zeitungen waren bedeutsam und schadeten der US-Regierung, da sie enthüllten, dass aufeinanderfolgende US-Regierungen systematisch vorgegangen waren und die Bürger der USA über den Fortschritt und die Ziele des Krieges belogen hatten.

Die Pentagon-Papiere zeigten, dass die US-Regierung ihr militärisches Engagement in Vietnam ohne eine klare Siegesstrategie heimlich eskaliert hatte. Die Papiere enthüllten auch, dass Regierungsbeamte die Öffentlichkeit absichtlich über die Natur des Konflikts, das Ausmaß der US-Militärbeteiligung und die Erfolgsaussichten getäuscht hatten.

Die Veröffentlichung der Pentagon Papers war ein Wendepunkt in der US-Geschichte. Es deckte die Lügen der Regierung über den Krieg auf und erschütterte das Vertrauen der Bevölkerung in den USA in ihre politischen Führer. Es führte auch zu einem Urteil des Obersten Gerichtshofs, das das Recht der Presse bestätigte, geheime Informationen zu veröffentlichen.

Ellsbergs Vorgehen hatte schwerwiegende Folgen. Er wurde wegen Diebstahls und Spionage angeklagt und sah sich der Möglichkeit gegenüber, den Rest seines Lebens im Gefängnis zu verbringen. Aber in einer verblüffenden Wendung der Ereignisse wurden die Anklagen gegen ihn fallen gelassen, als bekannt wurde, dass die Regierung illegale Abhörmaßnahmen und andere Formen der Überwachung gegen ihn durchgeführt hatte. Die Einstellung der Anklage gegen Ellsberg war ein bedeutender Sieg für Whistleblower und die Pressefreiheit und unterstrich die Bedeutung von Transparenz und Rechenschaftspflicht der Regierung.

Ellsbergs Tapferkeit und Engagement für die Wahrheit machten ihn zu einem Helden für Friedensaktivisten und zu einer prominenten Stimme in der Antikriegsbewegung. Jahrzehntelang hat er sich weiterhin zu Fragen von Krieg, Frieden und Regierungsgeheimnis geäußert. Er war ein lautstarker Kritiker der Kriege im Irak und in Afghanistan, und er bleibt kritisch gegenüber der militaristischen Außenpolitik der USA, die heute in vielen Regionen bewaffnete Konflikte schürt und aufrechterhält.

Die Veröffentlichung der Pentagon-Papiere überschattete Ellsbergs parallele Bemühungen, die gefährlichen Folgen der US-Atomwaffenplanung aufzudecken. In den 1970er Jahren wurden seine Versuche, geheimes Material über die Gefahr eines Atomkriegs freizugeben, durch den versehentlichen Verlust einer Fundgrube geheimer Dokumente im Zusammenhang mit der nuklearen Bedrohung vereitelt. Schließlich gelang es ihm, diese Informationen wieder zusammenzusetzen und sie 2017 in dem Buch „The Doomsday Machine“ zu veröffentlichen.

„The Doomsday Machine“ ist eine detaillierte Darstellung der Atomkriegspolitik der US-Regierung während des Kalten Krieges. Ellsberg enthüllt, dass die USA eine Politik des präventiven Einsatzes von Atomwaffen hatten, auch gegen Nicht-Atomwaffenstaaten, und dass diese Politik auch nach dem Ende des Kalten Krieges in Kraft blieb. Er enthüllte auch, dass die USA ihren Gegnern regelmäßig mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht hätten. Ellsberg deckte eine gefährliche Kultur der Geheimhaltung und des Mangels an Rechenschaftspflicht in Bezug auf die US-Atompolitik auf. Er enthüllte, dass die USA Pläne für einen nuklearen „Erstschlag“-Angriff auf die Sowjetunion entwickelt hatten, selbst ohne einen sowjetischen Angriff, was seiner Meinung nach zum Tod von Millionen Menschen geführt haben würde. Ellsberg enthüllte weiter, dass die US-Regierung die Befugnis delegiert hatte, Atomwaffen in weit größerem Umfang einzusetzen, als der Öffentlichkeit bekannt war. und was die Gefahr eines zufälligen Atomkrieges stark erhöhte. Er argumentierte, dass das schlecht verwaltete Nukleararsenal der Vereinigten Staaten eine „Weltuntergangsmaschine“ darstelle, die eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit darstelle. Das Buch warnt eindringlich vor den Gefahren von Atomwaffen und der Notwendigkeit größerer Transparenz und Rechenschaftspflicht in der Nuklearpolitik, um eine katastrophale globale Katastrophe zu verhindern.

Das Werk, dem Dan Ellsberg den größten Teil seines Lebens gewidmet hat, bleibt unvollendet. An der kriegerischen Außenpolitik der Vereinigten Staaten hat sich seit der Vietnam-Ära wenig geändert. Die Gefahr eines Atomkriegs ist größer denn je; In Europa tobt ein NATO-Stellvertreterkrieg; und Washington ist an Provokationen beteiligt, die darauf abzielen, einen Krieg mit China wegen Taiwan zu beginnen. Wie in der Vietnam-Ära lügt unsere Regierung über ihre Handlungen und verbirgt gefährliche Aktivitäten hinter Mauern der Geheimhaltung und Massenmedienpropaganda.

Heute fährt die US-Regierung fort, Whistleblower aggressiv zu verfolgen. Viele wurden inhaftiert und einige, wie Edward Snowden, sind geflohen, um manipulierten Prozessen zu entgehen. Julian Assange sitzt weiterhin im Gefängnis und wartet auf seine Auslieferung und eine mögliche lebenslange Haftstrafe. Aber mit den Worten von Assange ist Mut ansteckend, und es wird weiterhin Lecks geben, wenn prinzipientreue Menschen Verbrechen der Regierung aufdecken. Die umfangreichen Informationen, die Ellsberg in vielen Stunden fotokopiert hat, können heute in Minutenschnelle kopiert und sofort weltweit über das Internet verbreitet werden. Wir haben bereits solche Lecks in Form von geheimen US-Informationen über den Krieg in der Ukraine gesehen, die optimistischen öffentlichen Behauptungen der USA widersprechen. Die beispielhaften Taten von Dan Ellsberg werden unzählige zukünftige mutige Taten für die Sache des Friedens inspirieren.

Abschließend möchte ich einen Teil des Briefes vorlesen, in dem Dan seine Krankheit und unheilbare Diagnose ankündigte.

Liebe Freunde und Unterstützer,

Ich habe schwierige Neuigkeiten zu überbringen. Am 17. Februar wurde bei mir ohne große Vorwarnung aufgrund eines CT-Scans und eines MRT ein inoperabler Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. (Wie es bei Bauchspeicheldrüsenkrebs üblich ist – der keine frühen Symptome hat – wurde er bei der Suche nach etwas anderem gefunden, relativ geringfügig). Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass meine Ärzte mir drei bis sechs Monate zu leben gegeben haben. Natürlich betonen sie, dass jeder Fall individuell ist; es kann mehr oder weniger sein.

Ich bin glücklich und dankbar, dass ich weit über die sprichwörtlichen sechzig Jahre und zehn Jahre hinaus ein wunderbares Leben hatte. (Ich werde am 7. April zweiundneunzig.) Mir geht es genauso, wenn ich noch ein paar Monate Zeit habe, um das Leben mit meiner Frau und meiner Familie zu genießen, und in denen ich das dringende Ziel, die Zusammenarbeit mit anderen zu vermeiden, weiterverfolgen möchte was den möglichen Atomkrieg in der Ukraine oder Taiwan (oder anderswo) betrifft.

Als ich 1969 die Pentagon-Papiere kopierte, hatte ich allen Grund zu der Annahme, dass ich den Rest meines Lebens hinter Gittern verbringen würde. Es war ein Schicksal, das ich gerne auf mich genommen hätte, wenn es bedeutet hätte, das Ende des Vietnamkriegs zu beschleunigen, so unwahrscheinlich das schien (und war). Doch am Ende hatte diese Aktion – auf eine Weise, die ich aufgrund von Nixons illegalen Reaktionen nicht vorhersehen konnte – eine Auswirkung auf die Verkürzung des Krieges. Außerdem blieb mir dank Nixons Verbrechen die erwartete Haft erspart, und ich konnte die letzten fünfzig Jahre mit Patricia und meiner Familie und mit Ihnen, meinen Freunden, verbringen.

Darüber hinaus konnte ich diese Jahre damit verbringen, alles zu tun, was ich mir vorstellen konnte, um die Welt vor den Gefahren eines Atomkriegs und unrechtmäßiger Interventionen zu warnen: Lobbyarbeit, Vorträge halten, schreiben und mich mit anderen an Protestaktionen und gewaltfreiem Widerstand beteiligen.

Ich freue mich zu wissen, dass Millionen von Menschen – einschließlich all der Freunde, an die ich diese Botschaft richte! – die Weisheit, die Hingabe und den moralischen Mut haben, diese Sache weiterzuführen und unaufhörlich für das Überleben von zu zu arbeiten und für das Überleben unseres Planeten und seiner Geschöpfe.

Ich bin enorm dankbar, dass ich das Privileg hatte, solche Menschen zu kennen und mit ihnen zu arbeiten, in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Das ist einer der wertvollsten Aspekte meines sehr privilegierten und sehr glücklichen Lebens. Ich möchte euch allen für die Liebe und Unterstützung danken, die ihr mir auf so viele Arten gegeben habt. Ihre Hingabe, Ihren Mut und Ihre Entschlossenheit zum Handeln haben meine eigenen Bemühungen inspiriert und unterstützt.

Ich wünsche dir, dass ihr alle am Ende des Lebens so viel Freude und Dankbarkeit empfindet wie ich es jetzt tue.

Signiert, Daniel Ellsberg

Vor einer der Schlachten des US-amerikanischen Bürgerkriegs fragte ein Unionsoffizier seine Soldaten: „Wenn dieser Mann fallen sollte, wer wird dann die Flagge hissen und weitermachen?“ Daniel Ellsberg trug mutig die Friedensfahne. Ich bitte Sie alle, gemeinsam mit mir diese Flagge hochzuhalten und weiterzumachen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related