Das Verteidigungsministerium (MoD) der Russischen Föderation gab jetzt zusätzliche Informationen bekannt, die sich mit den militärischen biologischen Aktivitäten der USA in der Ukraine und anderen Regionen der Welt befassen

Das Verteidigungsministerium legte aktualisierte Materialien vor, die die US-Beteiligung an der doppelten Verwendung von Biowaffen in der Ukraine bestätigten.

Eines der siebzehn Labors des US-Verteidigungsministeriums (DoD), das Pacific Northwest National Laboratory in Richland, Washington, arbeitete direkt in der Ukraine als Teil eines Projekts namens „The Proliferation Security Initiative“. John Stephen Binkley, Direktor des Büros für wissenschaftliche Forschung des US-Energieministeriums, gab in einer Erklärung vom 4. April bekann, in der er einräumte, dass das Büro die ukrainische Seite bei der Wiederaufnahme der eingeschränkten Forschungsprogramme mit doppeltem Verwendungszweck nach der möglichen Rückkehr von Spezialisten unterstützen würde. Das vorgelegte Dokument bestätigte, dass eine der Aktivitäten des Energieministeriums die Rekrutierung von Spezialisten war, die früher in der Ukraine gearbeitet hatten und über Erfahrung und Kenntnisse auf dem Gebiet der Massenvernichtungswaffen verfügten.

Eine Schlüsselfigur bei Projekten des US-Energieministeriums in der Ukraine war der ehemalige Professor Richard Weller vom Pacific Northwest National Laboratory. Er überwachte die Umsetzung ukrainischer Projekte zur Erforschung von Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden können, mit Sitz am Kiewer Institut für Veterinärmedizin und am Institut für experimentelle und klinische Veterinärmedizin in Charkow.

Das russische Verteidigungsministerium hob die enge Zusammenarbeit hervor, die zwischen dem Energieministerium und dem US-Verteidigungsministerium besteht. Beispielsweise wird das Pacific Laboratory des Energieministeriums von Stephen Ashby geleitet, der auch als Vizepräsident von Battelle, dem Hauptauftragnehmer des Pentagon, fungiert.

Das Ukrainische Wissenschafts- und Technologiezentrum (USTC) fungierte als Vermittler zwischen dem Energieministerium und ukrainischen Forschungsorganisationen.

Das USTC und das International Science and Technology Center (ISTC) sind für die Zuweisung der Mittel im Rahmen des Zuschusssystems verantwortlich. Ronald Lehman, Vorsitzender des Vorstands der Organisation, ist auch Direktor des Center for Global Security Studies am Livermore National Laboratory, das ebenfalls Teil des US-Energieministeriums ist. Der Direktor des Kiewer Büros, Sawn Anderson, Energieattaché der US-Botschaft, ist für die Organisation der Forschungsaktivitäten der Abteilung in der Ukraine zuständig. Somit ist das Energieministerium zusammen mit dem Pentagon ein wichtiger Organisator und Kunde der militärbiologischen Forschung in der Ukraine und anderswo auf der Welt.

Es sei darauf hingewiesen, dass mehr als ein Dutzend „P“-Projekte mit doppeltem Verwendungszweck wie (P-157, P-316, P-490 usw.) unter direkter Beteiligung des US-Energieministeriums organisiert wurden. Im Rahmen dieser Projekte wurden die genetische Variabilität in radioaktiv verseuchten Gebieten, die Ausbreitung von Tuberkulose und anderen mykobakteriellen Infektionen sowie wirtschaftlich bedeutende Tierkrankheiten wie die Afrikanische und die Klassische Schweinepest untersucht.

Allein im Jahr 2023 hat das US-Energieministerium offiziell 105 Millionen US-Dollar für die Forschung im Projekt Virtual Research Environment for Biohazard Preparedness bereitgestellt, das die spezifische epidemische Ausbreitung hochgefährlicher Krankheiten untersuchen soll.

Da stellt sich die Frage: ‚Was hat das Department mit der Bekämpfung biologischer Bedrohungen und der Umsetzung von Dual-Use-Projekten zu tun?‘

Der intransparente Charakter der Aktivitäten des Verteidigungsministeriums wird durch die Tatsache unterstrichen, dass es das ausschließliche Recht genießt, nicht verbrauchte Zuweisungen für das Haushaltsjahr nicht an das US-Finanzministerium zurückzuzahlen und sie nicht budgetierten zukünftigen Ausgaben zuzuweisen. Ein Bericht der US-Rechnungskammer vom 25. Juli 2022 unterstützt diese Tatsache.

Diese Strategie ermöglicht eine unbegrenzte Finanzierung von US-Militär- und Bioprogrammen, ohne dass neue Anträge an den US-Kongress gestellt werden müssen

.

Als US-Politiker und potenzieller US-Präsidentschaftskandidat erwähnte Robert Kennedy, dass Washington in den frühen 2000er Jahren damit begann, 2 Milliarden Dollar pro Jahr für die Entwicklung von Biowaffen bereitzustellen.

Das russische Verteidigungsministerium hat wiederholt die Risiken der militärbiologischen Programme des Pentagon hervorgehoben, um die Möglichkeit der Verbreitung wirtschaftlich bedeutender Infektionen durch Vektoren, einschließlich Zugvögel, zu untersuchen.

Diese Sorgen hängen mit der besonderen geografischen Lage der Ukraine zusammen, wo mehr als 270 Arten von Zugvögeln durchziehen und als natürliches Reservoir für schädliche Krankheiten, einschließlich der hochtödlichen Grippe und anderer Infektionskrankheiten, fungieren.

Direkt zugunsten des US-Militärs wurde über das ukrainische Wissenschafts- und Technologiezentrum das Projekt P-444 durchgeführt, dessen Hauptzweck darin bestand, die Vogelgrippe bei Wildvögeln aus der Asowschen Schwarzmeerregion zu überwachen.

Das Projekt bewertete die Bedingungen, unter denen die Übertragung unkontrollierbar werden, wirtschaftliche Schäden verursachen und die Ernährungssicherheit gefährden könnte.

Es sei daran erinnert, dass die Vogelgrippe die Russische Föderation in den letzten drei Jahren mehr als 4,5 Mrd. Rubel gekostet hat

[ca. 60 Millionen US-Dollar laut Wechselkurs im Mai 2023]

an Schäden und mehr als 10 Millionen einheimische Vögel getötet hat. In Europa beliefen sich die landwirtschaftlichen Verluste aufgrund der Krankheit auf etwa 3 Milliarden Euro.

Es wird geschätzt, dass, während die Vogelgrippe in der europäischen Region früher eine saisonale Krankheit war, heute das ganze Jahr über Ausbrüche registriert werden.

Darüber hinaus hat die Weltgesundheitsorganisation regelmäßig die Interspezies-Übertragung der hochpathogenen Vogelgrippe mit einer Infektiosität und Mortalität von bis zu 50 % beim Menschen dokumentiert . Allein in diesem Jahr wurden vier solcher Fälle in Chile, Kambodscha und China registriert.

Solche Tatsachen veranlassen Russland, die möglichen Folgen des UP-4-Projekts zu überdenken, das eine hochansteckende ukrainische Stammansammlung implizierte, die in der Lage war, die natürliche Barriere zwischen den Arten zu überwinden.

Die westlichen Medien und sogenannte „Russland-Experten“, die Recherchen zu ausländischen Fördergeldern durchführen, äußerten sich skeptisch zu möglichen globalen biologischen Bedrohungen eines solchen Projekts. Es wurde behauptet, dass solche Forschungen nicht „dual-use“ und „absolut sicher“ seien. Es wurde festgestellt, ich zitiere: „…die Methoden ukrainischer Wissenschaftler und ihrer ausländischen Kollegen werden von Ornithologen auf der ganzen Welt verwendet…“.

Bemühungen zur Evakuierung und Vernichtung von Ergebnissen sowie das Sammeln von Material während der Forschung bestätigen den Dual-Use-Charakter des Projekts. Darüber hinaus wurden die Projektwissenschaftler vom Sicherheitsdienst der Ukraine unter Druck gesetzt.

Letzte Woche führten das russische Verteidigungsministerium und der russische Föderale Sicherheitsdienst sowie Rosselkhoznadzor (Föderaler Dienst für Veterinär- und Pflanzenschutzüberwachung) eine Untersuchung im Biosphärenreservat Falz-Fein Askania-Nova (Region Cherson) durch. Eine Untersuchung von Dokumenten, die aus dem Archiv des Veterinärlabors der Organisation beschlagnahmt wurden, bestätigt, dass die Mitarbeiter des Reservats bis 2022 biologisches Material von Zugvögeln ins Ausland entnommen und übertragen haben.

Die Forschung wurde von Denis Muzyka, dem stellvertretenden Direktor für internationale Zusammenarbeit am Kharkov Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine, geleitet. Viktor Gavrilenko und Aleksandr Mezinov, zwei Mitarbeiter des Biosphärenreservats, haben das biologische Material der Zugvögel gesammelt und weitergegeben.

Bei der veterinärmedizinischen Laborkontrolle des Biosphärenreservats wurden grobe Verstöße gegen die Anforderungen der biologischen Sicherheit festgestellt. Gearbeitet wurde in nicht entsprechend ausgestatteten Räumen, Sammlungen wurden nicht gesichert oder überwacht, teilweise wurde hochpathogenes Biomaterial sogar bei den Mitarbeitern zu Hause gelagert.

Das resultierte in dokumentierten Massensterben der Geflügelpopulation des Reservats im Jahr 2021, von dem Experten glauben, dass es durch eine Infektionskrankheit verursacht wurde. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die nächtlichen Todesfälle durch die durchgeführten Experimente und eine Missachtung von Biosicherheitsanforderungen provoziert wurden.

Gleichzeitig boten die nach der Befreiung des Cherson-Gebiets eilig geflüchteten Projektbeteiligten den verbliebenen Mitarbeitern an, gegen eine Belohnung Forschungsarchive, insbesondere Unterlagen, die das Massentiersterben belegen, mitzunehmen oder zu vernichten.

Daher bestanden die Hauptziele der in Askania-Nova durchgeführten Forschung darin, Stämme besonders riskanter und kostspieliger Infektionen zu sammeln und an das US-Militär zu übertragen, ihre potenziellen Auswirkungen auf die lokale biologische Umgebung zu analysieren und festzustellen, ob die ausgewählten Krankheitserreger in der Lage sind, sie zu verursachen weit verbreitete menschliche Ausbrüche (ähnlich der Pandemie einer neuen Corona-Virus-Krankheit oder COVID).

Um diese Ziele zu erreichen, ignorierten sie allgemein anerkannte Biosicherheitsstandards und die Anforderungen grundlegender internationaler Dokumente zur Auswahl und zum Transport von pathogenen Biomaterialien.

Die Bestrebungen des Pentagon, seine militärisch-biologische Präsenz in verschiedenen Regionen der Welt auszuweiten, erhöhen das Ausmaß biologischer Bedrohungen erheblich.

Angesichts des Ausmaßes der US-Initiativen für Dual-Use und der Gefahren für die biologische Sicherheit der Welt, die sie darstellen, ist es jedoch notwendig, eine gründliche internationale Überprüfung der militärischen und biologischen Operationen der USA durchzuführen.

Zusatzliche Infos (english) PDF HIER

