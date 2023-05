Völkermord an den Uiguren? Wann reist Herr Todenhöfer endlich nach China? Aus dem Parteiprogramm der Partei von Todenhöfer. Jetzt auch bei der Partei Die Basis.

https://www.teamtodenhoefer.de/_files/ugd/fbdc4f_293e5f2262674fbe85eff62788990c95.pdf



Boykott der Olympischen Spiele in Peking wegen Völkermord an den Uiguren

Die deutsche Außenpolitik sollte die Menschenrechte in fremden Kulturkreisen vorleben und nicht nur vorheucheln. Wir fordern die Bundesregierung auf, sicherzustellen, dass die deutsche Olympiamannschaft 2022 wegen des Völkermords der chinesischen Regierung an´ den Uiguren den Olympischen Winterspielen von Peking fernbleibt.

Die Jugend der Welt darf nicht jubeln und feiern, während im gleichen Land über eine Million Uiguren in Umerziehungslagern versklavt, entmenschlicht, entwürdigt und hunderttausende Uiguren sterilisiert, vergewaltigt und brutal gefoltert werden. Die Bundesregierung macht sich sonst zur Komplizin eines der abscheulichsten Verbrechen unserer Zeit. Das Wort „Menschenrechte“ sollte sie dann nie mehr in den Mund nehmen. Es wäre Heuchelei pur.

