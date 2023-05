Pressemitteilung der Russischen Botschaft zur Schändung der sowjetischen Kriegsgräber an der Gedenkstätte Seelower Höhen

Nach wie vor werden von der Botschaft Schändungen an sowjetischen Kriegsgräberstätten und Ehrenmalen in der Bundesrepublik Deutschland registriert. Empörend ist somit die Schändung der Rotarmistengräber auf dem Ehrenfriedhof Seelower Höhen (Brandenburg).

Von unbekannten Vandalen beschädigt bzw. teilweise zerstört wurden Grabsteine an 14 Gräbern der Soldaten, die für die Befreiung der Welt und Europas vom Nazismus ihr Leben hingegeben hatten. Besonders zynisch ist es, dass diese perfide Straftat im Vorfeld des Tages des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg begangen wurde.

Die örtlichen Behörden wurden umgehend informiert. An das Auswärtige Amt ist eine Protestnote ergangen, verbunden mit der Forderung erschöpfende Maßnahmen zu ergreifen, um die Umstände der Straftat zu klären, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen sowie die Unversehrtheit und die Sicherheit des Ehrenmals im Sinne des russisch-deutschen Regierungsabkommens über Kriegsgräberfürsorge vom 16. Dezember 1992 zu gewährleisten.

Wir bitten alle nicht gleichgültigen Bürgerinnen und Bürger, die Zeuge von Schändungen sowjetischer Kriegsgräberstätten und Ehrenmale werden, darüber die Botschaft (eMail telegram@russische-botschaft.de) und die russischen Konsulareinrichtungen, einschließlich von Angaben über Zeit und Ort des jeweiligen Vorfalls, möglichst schnell zu informieren.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related