Tage vor einem gescheiterten Drohnenmord gegen Putin bot der ukrainische Bankbaron Volodymyr Yatsenko jedem Waffenhersteller, der während der bevorstehenden Siegesparade in Moskau eine Drohne auf dem Roten Platz landen kann, ein Kopfgeld von 500.000 US-Dollar.

Am 23. April stürzte eine mit 30 in Kanada hergestellten C4-Sprengstoffblöcken beladene ukrainische Drohne in der Nähe des Industrieparks Rudnevo in Moskau ab. In der Ukraine ansässige Betreiber setzten das 37-LB-Arsenal in einem gescheiterten Versuch ein, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu ermorden, der an diesem Tag Rudnewo besuchen sollte.

Die Drohne verfehlte schließlich ihr Ziel und stürzte etwa 12 Meilen von ihrem beabsichtigten Ziel entfernt ab. Russische Medien berichteten, die Behörden hätten drei ähnliche unbemannte Flugzeuge in der Umgebung entdeckt. Als die in Kanada hergestellten Bomben in Moskau ankamen, hatte die Regierung in Ottawa Kiew Hilfe im Wert von fast 6 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt, um den Kampf der Ukraine gegen das russische Militär zu unterstützen.

Der Flug der ukrainischen UJ-22-Drohne startete in der Region Charkow des Landes. Jurij Romanenko, Mitbegründer einer Denkfabrik mit engen Verbindungen zu Kiews Geheimdiensten, schrieb dem ukrainischen Geheimdienst (SBU) die Orchestrierung des Attentats zu. Romanenko schrieb auf Twitter: „Letzte Woche erhielten unsere Geheimdienstoffiziere Informationen über Putins Reise in den Industriepark in Rudnevo … Dementsprechend starteten unsere eine Kamikaze-Drohne, die durch alle Luftverteidigungen der Russischen Föderation flog und nicht weit davon abstürzte der Industriepark.“

„Putin, wir kommen näher“, warnte Romanenko.

Die Drohne trug M112-Sprengladungen, die von mehreren Staaten verwendet werden, darunter Kanada, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich. Laut russischen Medien war der bei dem verpfuschten Anschlag geborgene Sprengstoff kanadischen Ursprungs .

Der gescheiterte Anschlag auf Putin ereignete sich inmitten einer Welle von Drohnenangriffen in den russischen Luftraum in den letzten Monaten. Einen Tag nach der erfolglosen Offensive vom 23. April verzeichnete der russische Sender SHOT 10 Drohnenangriffe in der Grenzregion Belgorod, darunter einige französische LU-213-Splittergranaten und in den USA hergestellte Switchblade-Drohnen. Das Switchblade wurde auch bei früheren Luftangriffen auf die Region eingesetzt.

Der Anstieg der Drohnenangriffe auf russischem Territorium folgte auf den Start einer „Army of Drones“-Kampagne im Juli 2022 in Kiew, einer offiziellen Aktion zur Beschaffung von Geldern, die als „Drohnenationen“ bezeichnet werden, um die Beschaffung von unbemannten Flugzeugen aus ausländischer Produktion in der Ukraine zu unterstützen.

Die Spendenaktion, zu deren formellen Partnern die vom Westen unterstützte Online-Trollfarm NAFO und der Ukrainische Weltkongress zählen , hat den berühmten Star Wars-Schauspieler Mark Hamill als Top-Markenbotschafter gewonnen.

„Es ist mir eine Ehre, Botschafter der Drohnenarmee zu sein und Präsident Selenskyj und dem ukrainischen Volk auf jede erdenkliche Weise zu helfen“, twitterte Hamill im September 2022 und fügte ein Foto von sich bei einem Videoanruf mit dem ukrainischen Präsidenten bei.

Der verdeckte Charakter ukrainischer Drohnenangriffe auf russischem Territorium macht es schwierig, sie auf maßgeblicher Basis zu ermitteln. Ein Reporter der vom britischen Staat finanzierten BBC drängte einen Kiewer Beamten vergeblich, solche Daten bereitzustellen, während er an einer „Schulung für die neueste Gruppe von Drohnenpiloten der Ukraine an einem geheimen Ort am Stadtrand von Kiew“ teilnahm. Die BBC reichte ihre Meldung aus dem Herzen der ukrainischen „Drohnenarmee“ am 25. April ein, nur zwei Tage nach dem mutmaßlichen SBU-Luftattentat auf Russlands Präsidenten.

Angeführt wird Kiews „Drohnen-Kampagne“ vom ukrainischen Minister für digitale Transformation, Mykhailo Fedorov, der laut BBC „ keinen Versuch unternimmt, die tödliche Natur dieser Drohnen zu verbergen, die dazu bestimmt sind, Ziele wie Soldaten oder Panzer zu zerschmettern“.

„Aber wie der Rest seiner Regierung“, fuhr die BBC fort, „weigert er sich, über die jüngsten Drohnenangriffe auf russisches Territorium zu sprechen.“

Nichtstaatliche Akteure sind jedoch nicht so wortkarg. Tatsächlich startete das ukrainische Fernsehen nur wenige Tage vor dem Luftangriff auf Putin am 23. April eine private Initiative, um zukünftige Drohnenangriffe auf russisches Territorium zu fördern.

Angeklagter ukrainischer Veruntreuer hat Kopfgeld für Drohnen-Terror in Russland ausgesetzt

Am 6. April erschien der ukrainische Magnat der Finanz- und Waffenindustrie, Volodymyr Yatsenko, im in Kiew ansässigen TSN-Netzwerk und bot jedem nationalen Waffenhersteller, der es schafft, während des bevorstehenden russischen Sieges eine Drohne auf dem Roten Platz in Moskau zu landen, einen Geldpreis in Höhe von etwa 549.000 USD Tagesfeier.

Russlands jährliches Gedenken an den Tag des Sieges markiert den Jahrestag der Kapitulation Nazi-Deutschlands 1945 vor der sowjetischen Roten Armee. Jeden 9. Mai nehmen Millionen russischer Bürger an Märschen im ganzen Land teil, um den Triumph ihrer Nation über den Faschismus zu ehren. In Moskau versammeln sich Bürger und Regierungsbeamte auf dem Roten Platz, um musikalische Darbietungen der nationalen russischen Armeekapelle und eine extravagante Parade der Truppen und Militärausrüstung des Landes zu sehen. Die Zeremonie beinhaltet in der Regel auch Reden des russischen Präsidenten und Kommandeurs der russischen Streitkräfte.

Moskau kündigte die Absage der Siegesparaden in seiner Grenzregion im April an, nachdem es in den ersten Monaten dieses Jahres zu einem Anstieg der Drohnenaktivitäten in dem Gebiet gekommen war.

Am 2. Mai spielte The Guardian die Drohungen ukrainischer terroristischer Gewalt in Russland herunter und erklärte , dass ein „ukrainischer Drohnenangriff auf den Roten Platz während der Militärparade am Tag des Sieges eine Demütigung für Putin“ wäre, seine Regierung die Siegestagsmärsche jedoch nicht „absage“. aus Sorge um die öffentliche Sicherheit“, sondern aufgrund einer „paranoiden Besessenheit“, dass Bürger die Kundgebungen entführen könnten, um Aussagen über den aktuellen Krieg zu machen.

Der Guardian lieferte keine Beweise für seine Darstellung Putins als irrationalen Schauspieler. Darüber hinaus versäumte die britische Mitte-Links-Zeitung, die ukrainische Kampagne „Armee der Drohnen“ oder die Tatsache zu erwähnen, dass Yatsenko, ein mächtiger ukrainischer Oligarch, einen Geldpreis für einen Luftangriff auf das Ereignis auf dem Roten Platz anbietet.

Während seines Interviews mit TSN am 6. April bezeichnete Yatsenko die bevorstehende Feier auf dem Roten Platz als „sehr legitimes“ militärisches Ziel und enthüllte, dass seine eigene Waffenfirma Dovbush sich bereits für die Veranstaltung „aufwärmt“. Er fuhr fort, Dovbush den Betrieb einer Drohne zuzuschreiben, die am 28. März in der Nähe einer Eisenbahn in Neu-Moskau entdeckt wurde. Damals berichteten ukrainische Medien , dass die Drohne mit Kiews Schlachtruf aus der Nazizeit „Ehre der Ukraine“ beschriftet war.

Yatsenko beschrieb den Märzflug als Probelauf für den Tag des Sieges und bestand darauf, dass, wenn Dovbush am 9. Mai erfolgreich eine Drohne auf dem Roten Platz landet, „ ich den Preis laut Gesetz nicht an mich selbst zahlen werde“.

Bedenken, dass Yatsenko in „ der korruptesten Nation Europas “ die nationalen Finanzvorschriften nicht einhalten könnte, waren nicht unberechtigt. Der Bankmagnat begann seine Karriere bei der Privatbank, einem ukrainischen Finanzinstitut, das nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 gegründet wurde. Die ukrainische Post-Maidan-Regierung verstaatlichte die Bank im Jahr 2016, nachdem 5,5 Milliarden Dollar auf mysteriöse Weise aus ihren Kassen verschwunden waren. Ein Investmentbanker wurde später angeklagtYatsenko über die Orchestrierung des Rückzugs und sagte gegenüber dem von den USA unterstützten Sender Radio Free Europe, er sei „sehr wichtig in Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Verstaatlichung der Privatbank, da er die Leitung der Kreditvergabe an Unternehmen leitete“. Die Quelle, Serhii Fursa, beschuldigte Yatsenko, das Geld an die Eigentümer der Privatbank, nämlich den ukrainischen Oligarchen Igor Kolomoisky, geleitet zu haben: den berüchtigten Gönner sowohl von Präsident Selenskyj als auch des neonazistischen Asow-Bataillons.

„Am Morgen brachten gewöhnliche Ukrainer Geld zur Privatbank, und am Abend benutzte Igor Kolomoisky dasselbe Geld, um in Genf Champagner zu trinken“, sagte Fursa. „Jazenko war dafür verantwortlich, dass das Geld dieser Einleger an Kolomoisky ging.“

Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine behauptete später , Yatensko habe 2016 „die meisten Gelder von der Bank am Vorabend ihrer Verstaatlichung“ abgezogen, die er dann an seine Frau und seine Tochter überwiesen habe . Unter den auf seine Tochter Hanna übertragenen Vermögenswerten befand sich auch das eines landwirtschaftlichen Unternehmens, das „23 Immobilienobjekte, 500 Grundstücke und 17 Autos“ besaß. Im Februar 2021 wurde ein Charterflug mit Yatsenko auf dem Weg nach Wien über der Ukraine „umgedreht und zur Landung gezwungen“. Die ukrainischen Behörden verhafteten Yatsenko umgehend unter dem Vorwurf der Unterschlagung und Veruntreuung aufgrund seiner Funktion bei der Privatbank. Das Büro des Antikorruptionsstaatsanwalts der Ukraine ist geplantdiesen September mit seinem Fall fortzufahren.

Bei der Ankündigung seines Wettbewerbs für einen Drohnenangriff auf Moskaus bevorstehende Parade zum Tag des Sieges am 9. Mai erklärte Jazenko, dass das siegreiche Flugzeug nicht nur auf dem Roten Platz landen, sondern auch als Ukrainer erkennbar sein müsse.

„Es muss ukrainische Slogans wie ‚Ehre der Ukraine‘ haben“, betonte der Bankenmagnet und berief sich auf Kiews Nazi-Slogan.

„Lasst uns einen ‚Urlaub‘ für sie schaffen“, schloss Yatsenko und hob die Hände, um das Wort „Urlaub“ mit luftigen Anführungszeichen hervorzuheben.

Der sowjetische Sieg im Zweiten Weltkrieg, bekannt als Der Große Vaterländische Krieg in Russland, ist bis heute eine Quelle des Nationalstolzes im Land. Die vom Westen unterstützte Regierung in Kiew hat unterdessen Neonazi-Bataillone in ihr Militär aufgenommen und die ukrainischen Nazi-Kollaborateure aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs mit offiziellen staatlichen Ehren verehrt.

Während die Aussichten auf einen Sieg Kiews gegen Moskau auf dem Schlachtfeld schwinden, propagiert seine Elite offen eine Strategie des Luftterrorismus innerhalb der Russischen Föderation. Eine Feier anlässlich der Niederlage Nazideutschlands ist vielleicht ihr natürlichstes Ziel.

