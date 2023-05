Frieden durch Diplomatie – Peace through Diplomacy! Rede von Alexander Tuschinski, Filmregisseur und Historiker (English subtitles)

Hiermit möchte auf eine interessante Rede eines Stammgasts des Coop Anti-War Cafe aufmerksam machen.

Alexander hat diese Rede auf der Polnisch-Tschechisch-Deutschen Friedensdemo gehalten.

Die Kundgebung fand am 1. Mai im in Porajów in Polen statt. Mir ist völlig bewusst, dass diese Kundgebung auch von Unterstützern der Impfgegner-Bewegung und von Rechtspopulisten besucht wurde. Dennoch glaube ich, dass wir uns nicht von den Argumenten der Kriegsbefürworter kontrollieren lassen dürfen. Denn es waren vor allem Gegner dieses Krieges dort. Und das ist ausschlaggebend.

In langen Gesprächen in meinem Anti-War Cafe hat mir Alexander immer wieder glaubhaft erklärt, Kriege nicht zu unterstützen. Aber er hat gleichzeitig versichert nicht gegen China oder Russland zu sein. Er ist auch meiner Meinung, dass der Krieg in der Ukraine bereits Jahre zuvor begonnen hat, nämlich im Jahr 2014.

Deshalb veröffentliche ich an dieser Stelle das Video von Alexander. Auch wenn wir bestimmte Positionen nicht völlig teilen mögen, müssen wir Stimmen gegen den Krieg und gegen Waffenlieferungen unterstützen.

Nur um meine eigene Position klarzustellen, möchte ich an dieser Stelle auf zwei Artikel aufmerksam machen, die ich kürzlich veröffentlicht habe:

Ist ein Friedensbündnis denkbar, das von der AFD und dem Compact-Magazin von Jürgen Elsässer unterstützt wird? Beispiele, auch aus Frankreich und Italien sprechen eher dagegen.

Weltweit wurden bislang Milliarden Menschen mit mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 geimpft. Für schwerwiegende Nebenwirkungen könnte vor allem die nicht praktizierte Methode der Aspiration verantwortlich sein.

