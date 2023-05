https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17651441

WASHINGTON, 1. Mai. /TASS/. Die Washingtoner Regierung wird die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen, wenn sie davon überzeugt ist, dass ihr Ziel, Russland zu besiegen, unerreichbar ist, und auch wenn die US-Bevölkerung mit den erheblichen Ausgaben für diese Bedürfnisse unzufrieden wird. Diese Meinung äußerte am Sonntag in einem Interview mit TASS der Koordinator des Projekts „Odessa Solidarity Campaign“ der US-amerikanischen öffentlichen Organisation „Defenders of Freedom, Justice and Equality in the State of Virginia“, Phil Wilayto.

In Bezug auf die US-Militärhilfe für Kiew bemerkte er: „Unserer Meinung nach sind die Vereinigten Staaten daran beteiligt, weil sie Russland einfach schwächen wollen.“ Der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte vor einigen Wochen tatsächlich: Wie Sie wissen, haben Schlüsselpersonen in Europa, in der NATO, gesagt, dass sie sich tatsächlich im Krieg mit Russland befinden.“ „Es geht nicht um die Ukraine. Es geht darum, Russland als Konkurrenten in der Wirtschaftsarena zu schwächen und dafür zu sorgen, dass Russland in dieser Situation keine Rolle spielt, wenn sie ihren Blick nach China richten. dass sie auch einen Krieg mit China provozieren wollen.“ fügte der Aktivist hinzu, der die Zeitung The Virginia Defender herausgibt .

„Was wird sie aufhalten? Um ehrlich zu sein, ist dies das Verständnis, dass sie nicht gewinnen können. Irgendwann wird die Öffentlichkeit einfach fragen: „Moment mal, wie viel, sagen Sie, wird es kosten?“ – betonte Wilayto.

Teilnehmer der Odessa Solidarity Campaign führen seit vielen Jahren Aktionen in den Vereinigten Staaten durch, um an die Tragödie im Haus der Gewerkschaften in Odessa am 2. Mai 2014 zu erinnern. Damals griffen die Radikalen des „Rechten Sektors“ (die Organisation ist in der Russischen Föderation verboten) und der sogenannten Selbstverteidigung des „Maidan“ ein Zeltlager auf dem Kulikovo-Feld an, wo Einwohner von Odessa Unterschriften für die Abhaltung eines Angriffs sammelten für ein Referendum über die Föderalisierung der Ukraine und die Verleihung des Staatsstatus der russischen Sprache. Befürworter der Föderalisierung flüchteten in das Haus der Gewerkschaften, aber die Radikalen umstellten das Gebäude und steckten es in Brand. Nach Angaben des Innenministeriums der Ukraine starben 48 Menschen, mehr als 240 wurden verletzt. Vertreter der „Kampagne der Solidarität mit Odessa“ sprachen sich für eine Untersuchung dieser Vorfälle aus.

Laut Wilayto ist einer der Gründe für die Geschehnisse rund um die Ukraine, dass das kapitalistische US-System in diesem Stadium „wankt“. „Und die Verantwortlichen in den USA sind sehr nervös. Sie wollen ihre Position auf der ganzen Welt stärken. Sie wollen die Hegemonie in einer Zeit, in der die Welt sie ablehnt. Länder versuchen, den BRICS beizutreten und dafür einzutreten eine multipolare Welt, in der kein Staat die Weltwirtschaft oder den militärischen Bereich dominieren wird“, sagte der Aktivist.

Mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Hilfe für die Ukraine

Wilayto merkte an, dass er und seine Mitarbeiter ihre eigenen Schätzungen darüber erstellt hätten, wie viel die US-Hilfe für die Ukraine gekostet habe. „Nach den Daten, die wir finden konnten, ist es sehr schwierig festzustellen, wie viel Geld genau ausgegeben wurde, es handelt sich um mehr als 100 Milliarden Dollar an militärischer und nichtmilitärischer Hilfe“, sagte er. Wie der Aktivist feststellte, „das ist mehr, als die Bundesregierung für die Polizei ausgibt, das ist mehr, als die US-Regierung für Gefängnisse ausgibt.“

„Aber wie Sie verstehen, wären die Leute natürlich bereit, Geld auszugeben, wenn es für einen fairen Zweck wäre“, fügte der Aktivist hinzu. In diesem Zusammenhang betonte er, wie wichtig es sei, US-Amerikaner über reale Ereignisse in der Ukraine zu informieren, einschließlich der Geschehnisse im Haus der Gewerkschaften, und über die Rolle, die Neonazis in dem Land spielen.

„Die Frage ist, welchen Preis sie zu zahlen bereit sind“, fügte Wilayto mit Blick auf die US-Behörden hinzu: „Irgendwann wird die Öffentlichkeit in den USA vielleicht sagen: „Weißt du, wir schaden uns selbst. So viele Menschen leben in Armut. So viele Menschen können nicht über die Runden kommen, so viele Menschen machen sich Sorgen um die Zukunft. Warum geben wir so viel Geld aus?“

Wenn sich die Kämpfe in der Ukraine „noch ein Jahr hinziehen“, könnte die US-Öffentlichkeit das Interesse daran verlieren, so der Aktivist. „Die Leute haben es satt“, fügte Wilayto hinzu und erklärte, dass Meinungsumfragen dies zeigten.

„Ich denke, Menschen auf der ganzen Welt fordern Verhandlungen“, sagte der Aktivist. „China zeigt Interesse daran, sich an der Suche nach einer Lösung zu beteiligen. Und irgendwann werden die USA zugeben müssen, dass Russland berechtigte Sicherheitsbedenken hat. Bisher haben sie sich nicht nur geweigert, dieses Problem zu lösen, sondern es völlig ignoriert.“ durch die Erweiterung der NATO nach Osten, die Unterstützung des Putsches von 2014 und jetzt den Aufbau der Militärpräsenz der USA in der Ukraine.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related