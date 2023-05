3. Mai 2023 ⋅

von Davor Slobodanovich Vuyachich – The Last Offensive of the Kiev Regime

Die ukrainische Militärjunta steht unter starkem Druck ihrer Geldgeber, endlich zu beweisen, dass die über 158 Milliarden Dollar, die der kollektive Westen bisher in sie investiert hat, sich absolut gelohnt haben.

Die seit langem angekündigte Großoffensive der Streitkräfte unter der Kontrolle des kriminellen Kiewer Regimes ist unvermeidlich; daran sollte niemand mehr zweifeln, und es ist wirklich nur noch eine Frage von Tagen, bis diese große und massive Operation beginnt. Kiew stürzt sich jedoch nicht in dieses verhängnisvolle Abenteuer, weil es auf eine Offensive vorbereitet ist, wie der amerikanische General Christopher Cavoli, der Befehlshaber des US-Europakommandos, am 26. April optimistisch erklärte. Es ist sicher nicht so, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um die große Begeisterung der einfachen ukrainischen Soldaten für einen Kampf auf Leben und Tod auszunutzen.

Die Idee einer gewaltsamen Besetzung von Gebieten, in denen praktisch nur Russen leben, die nicht Bürger der Ukraine sein wollen, könnte nur die hartgesottensten ukrainischen Nazis ansprechen. In den Reihen der ukrainischen Soldaten gibt es keinerlei Begeisterung. Im Gegenteil: Diejenigen unter ihnen, die an der Front sind, sind extrem erschöpft und beginnen, wie sogar westliche Mainstream-Medien wie die “New York Times” berichten, die Sturheit in Frage zu stellen, mit der Wolodymyr Zelenskij das Leben ukrainischer Soldaten opfert und Munition verschwendet. Zugegeben, diese demoralisierten Truppen sind nicht wirklich die ukrainischen Streitkräfte, die mit der Durchführung dieser großen Militäroperation betraut werden sollen.

Der eigentliche Grund, warum die Offensive keinen Aufschub mehr duldet, liegt in der Tatsache, dass die ukrainische Militärjunta unter starkem Druck ihrer Sponsoren steht, endlich zu beweisen, dass die über 158 Milliarden Dollar, die der kollektive Westen bisher in sie investiert hat, sich absolut gelohnt haben. Wenn dieser monströse Nazi-Pseudostaat, eine schändliche Umkehrung all dessen, was die Ukraine als untrennbarer Teil des Russischen Reiches und später der Sowjetunion war, mit der bevorstehenden Offensive keine wirklich bedeutenden und konkreten militärischen Erfolge erzielt, wird dies mit großer Wahrscheinlichkeit das allmähliche Ende der westlichen Militär- und Finanzhilfe bedeuten. Da die Kiewer Herrscherbande süchtig nach ausländischen Hilfsspritzen geworden ist, von denen sie in den letzten Monaten in Hülle und Fülle, in Luxus und Ausschweifung gelebt hat, ist die Krise das, was sie in den Ruin treibt und den Beginn der Offensive, für die sie glauben muss, bereit zu sein, ob es nun stimmt oder nicht.

In Moskau ist man sich dessen ebenfalls bewusst und wartet deshalb ungeduldig auf das große Finale, das die Ziele der russischen militärischen Sonderoperation endlich in greifbare Nähe rücken könnte. Absurderweise ist die ukrainische Offensive eine große Chance für einen unerwartet schnellen russischen Sieg. Russland kann sicherlich keinen Krieg verlieren, den es noch nicht begonnen hat zu führen. Wenn sich die Ukraine seit mehr als einem Jahr im Krieg befindet, kann man das von Russland nicht behaupten. Mögliche Misserfolge auf dem Schlachtfeld könnten den Kreml nur dazu zwingen, das Format der militärischen Sonderoperation als Versuch einer sehr begrenzten militärischen Intervention aufzugeben und sein ganzes gewaltiges militärisches Potenzial zu entfesseln, was sich jeder, der Russland liebt, schon lange gewünscht hat.

Auf der anderen Seite feuert die nationalsozialistische Ukraine ihre letzte Kugel ab, in der vergeblichen Hoffnung, dass sie ihren riesigen Nachbarn auf wundersame Weise töten kann. Diese schreckliche Realität der Lage, in die das Kiewer Regime sein Volk gebracht hat, indem es den schlechten und egoistischen Ratschlägen eines kollektiven Westens folgte, der bereit ist, “dumme Slawen” für seine eigenen Ziele zu opfern, sollte eine ernüchternde Wirkung auf die Menschen haben, die über die Zukunft der Ukraine entscheiden, aber leider sitzen sie nicht in Kiew, sondern in Washington. Da die ukrainischen Nazis von einem pathologischen und obsessiven Hass auf das Erbe der Sowjetunion und insbesondere auf ihren Sieg über Nazi-Deutschland besessen sind, ist es sehr gut möglich, dass die Offensive, sofern das Wetter mitspielt, noch vor dem 9. Mai beginnt, wenn in Moskau traditionell der Tag des Sieges gefeiert wird.



