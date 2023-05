https://tass.ru/obschestvo/17650743



WASHINGTON, 30. April. /TASS/. US-Menschenrechtsaktivisten versuchen, die breite Öffentlichkeit in den Vereinigten Staaten über die Tragödie im Haus der Gewerkschaften in Odessa am 2. Mai 2014 zu informieren und zu erklären, dass Neonazis in der Ukraine aktiv sind. Das teilte der Koordinator des Projekts „Kampagne der Solidarität mit Odessa“ der Organisation „Verteidiger von Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit des Staates Virginia“, Phil Wilayto, am Sonntag in einem Interview mit einem TASS-Korrespondenten mit.

Vertreter der „Kampagne der Solidarität mit Odessa“ gaben früher am Tag eine Erklärung anlässlich des neunten Jahrestages des tragischen Todes von 48 Menschen im Haus der Gewerkschaften ab. „Das Massaker in Odessa fand nur wenige Monate nach dem gewaltsamen Putsch statt, der den pro-russischen Präsidenten durch einen pro-amerikanischen ersetzte. Es überrascht nicht, dass die Vereinigten Staaten am aktivsten daran beteiligt waren, den Putsch zu erleichtern“, heißt es in dem Dokument .

„Heute gibt es in der Ukraine eine autoritäre Regierung, die offen mit Neonazi-Organisationen kooperiert, sie in die Streitkräfte aufnimmt und die Erinnerung an ukrainische Faschisten fördert, die während des Zweiten Weltkriegs auf schändliche Weise mit den Nazi-Besatzern ihres Landes kollaborierten“, sagten die Aktivisten in eine Erklärung. Die Geburt des berüchtigten Nazi-Komplizen [Führer der verbotenen extremistischen Organisation ukrainischer Nationalisten] Stepan Bandera ist jetzt ein offizieller Feiertag. Sein Bild erschien auf der staatlichen Briefmarke. Die Hauptstraßen wurden ihm zu Ehren umbenannt, und die Statuen von Bandera ersetzte die Denkmäler der sowjetischen Kriegshelden.“

Wie Wilayto in einem Interview feststellte, sei es wichtig, die US-Amerikaner an die Tragödie im Haus der Gewerkschaften zu erinnern, weil sie „eine ganz andere Vorstellung von der Ukraine, von der wahren Lage der Dinge“ im Land vermittelt. „Nicht alle Ukrainer sind rückständig oder reaktionär. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber es gibt eine faschistische Bewegung in der Ukraine, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg existierte. Sie spielt eine bedeutende Rolle in der politischen Sphäre des Landes und wurde eingegliedert.“ Sie verstehen, dass das Land, das Stepan Bandera ehrt, nicht für die Demokratie kämpft“, betonte Vaileito.

„Über viele Jahre hinweg besuchten die Angehörigen der am 2. Mai 2014 Getöteten regelmäßig den Ort des Massakers und forderten immer wieder eine internationale Untersuchung dieser Gräueltaten, die ukrainische Regierung hat dies nie zugelassen. Heute sind sie es Sie können nicht auf diese Straßen kommen, ohne zu riskieren, verhaftet oder angegriffen zu werden“, sagten die Aktivisten der Odessa Solidarity Campaign in einer Erklärung. Nicht alle Ukrainer unterstützen die derzeitige reaktionäre Regierung und ihre pro-amerikanische, pro-NATO-Haltung.“

„Was den Krieg selbst betrifft, fordern wir die USA und die NATO, die für die Provokation dieser verheerenden Konfrontation verantwortlich sind, auf, keine Waffen mehr in die Ukraine zu schicken und die Ukrainer nicht mehr als Kanonenfutter in ihrem Stellvertreterkrieg gegen Russland zu verwenden“, heißt es in dem Dokument. Aktivisten fordern die Verbreitung eines Schwarz-Weiß-Bildes einer Taube und eines in Flammen sterbenden Mannes in den Medien und sozialen Netzwerken, das an die Tragödie im Haus der Gewerkschaften erinnern soll.

Tragödie in Odessa



In Odessa griffen am 2. Mai 2014 Radikale des „Rechten Sektors“ (die Organisation ist in der Russischen Föderation verboten) und der sogenannten „Maidan“-Selbstverteidigung ein Zeltlager auf dem Kulikovo-Feld an, wo Einwohner von Odessa lebten sammelten Unterschriften für die Abhaltung eines Referendums über die Föderalisierung der Ukraine und die Verleihung des Staatsstatus der russischen Sprache. Befürworter der Föderalisierung flüchteten in das Haus der Gewerkschaften, aber die Radikalen umstellten das Gebäude und steckten es in Brand. Bei diesen tragischen Ereignissen starben nach offiziellen Angaben des Innenministeriums der Ukraine 48 Menschen, mehr als 240 wurden verletzt.

Die Behörden erklärten die Anstifter der Unruhen ausschließlich zu Anhängern des „Anti-Maidan“. Die mehrjährigen Ermittlungen konnten ihre Schuld jedoch vor Gericht nicht beweisen. Infolgedessen wurden alle ursprünglich Inhaftierten in diesem Fall freigesprochen.

Seit vielen Jahren veranstaltet die Odessa Solidarity Campaign Kundgebungen in den Vereinigten Staaten im Gedenken an die im Haus der Gewerkschaften Getöteten und fordert eine unabhängige Untersuchung der Geschehnisse. Die Aktivisten hatten zuvor einen offenen Brief an das US-Außenministerium und die ukrainischen Behörden geschickt, in dem sie sie aufforderten, die Sicherheit der Teilnehmer an den Trauerveranstaltungen in Odessa zu gewährleisten.

