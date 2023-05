Ist ein Friedensbündnis denkbar, das von der AFD und dem Compact-Magazin von Jürgen Elsässer unterstützt wird? Beispiele, auch aus Frankreich und Italien sprechen eher dagegen.

In den vergangenen Wochen wird immer intensiver eine sehr merkwürdige Debatte auch unter Friedensbewegten und Linken geführt: Sollte es vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Eskalation um den Ukraine/Russland Konflikt eine Neuorientierung der deutschen Friedensbewegung geben? Muss es neue Bündnisse geben, die sich nach rechts öffnen.

Sollte die AFD ein neuer Bündnispartner der Friedensbewegung werden dürfen? Unsere Zweifel sind sehr groß.

Die französische Partei Rassemblement National von Marine Le Pens unterstützte lange die russische Politik UND stimmte stets gegen Resolutionen zur Verurteilung des Ukraine-Kriegs. Jetzt sprach sich Parteichef Jordan Bardella aber für Waffenlieferungen an Kiew aus: „Ich bin für Lieferungen von allem, was der Ukraine erlaubt, ihre Souveränität und ihre Grenzen zu verteidigen“,

„Was ich gesagt habe, entspricht meiner Überzeugung und dem, was unsere Wähler denken“, erklärte Bardella gegenüber der linken Tageszeitung „Libération“. Neue Meinungsumfragen zeigen auf, dass es innerhalb der Partei in der Frage der Waffenlieferung eine Spaltung gibt

Unmittelbar nach Bardellas Kurswechsels veröffentlichte die Parteivorsitzende Le Pen eine Presseerklärung, in der sie am Jahrestag des Kriegsbeginns den „unverantwortlichen Bellizismus“ des Westens kritisierte. Sich für den Frieden zu engagieren, hieße niemanden den Treueid zu schwören. Paris müsse die Initiative für eine Friedenskonferenz übernehmen, forderte sie in ihrer „Botschaft der Unabhängigkeit“.

In einem Interview mit El Pais vom 14. April heisst es sinngemäß: Nach dem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 hatte Le Pen erklärt: „Ich glaube an die Souveränität der Nationen: Wenn die Ukraine der NATO beitreten will, wenn es ihr Wille ist, sehe ich nicht, wer sich dagegen wehren kann.“

Und sie fügte hinzu: „Wenn eine Nation wie Russland eine andere Nation angreift und ihre Souveränität bedroht, gibt es keine Äquidistanz, man muss Stellung beziehen“, fügt sie hinzu und erklärt sich dafür, Verteidigungswaffen in die Ukraine zu schicken, sich aber gegen offensive Waffen auszusprechen.“

Und in einem Interview mit der Kleine Zeitung aus Österreich erklärte sie am 15. April dieses Jahres auf die Frage ob Frankreich weiter Waffen liefern soll oder nicht:

„Frankreich kann weiterhin defensive Waffen liefern, aber ich bin entschieden gegen eine Lieferung offensiver Waffen.“ # LINK

Und in einem Artikel bei Challenges von Ende Februar liesst man: Hat Marine Le Pen mit Wladimir Putin gebrochen, wirklich gebrochen? Um das herauszufinden, kann es nicht schaden, die Berater zu lesen oder zu hören, die echten, die einflussreichen, die manchmal laut und deutlich aussprechen, was ihre Chefs nicht ganz aussprechen können. Philippe Olivier, der „Magier“ des Rassemblement National, hat die traditionelle Formel der Pazifisten übernommen und sie dem heutigen Geschmack angepasst: „Auf keinen Fall für Kiew sterben“. Russland kann beruhigt sein: Marine Le Pen hat sich trotz einiger Verrenkungen nicht von ihren Reihen abgewandt.

Aber es finden also offensichtlich Verrenkungen statt. In Frankreich und noch mehr in Italien.

Dort nämlich fährt die neue strammrechte italienische Premierministerin Meloni ebenfalls einen Zickzackkurs wenn es um Russland und die Ukraine geht. Mal ist sie auf Besuch in Kiew und verspricht Waffen zu liefern, mal sagt sie was anderes.

Bei der AFD ist es nichts anderes, es geht im Endeffekt um Wählergunst.



Aber eines ist klar: Sehr viele Russlanddeutsche wählen die AFD wegen ihrer vermeintlich klaren Haltung gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Und weil sie in den bürgerlichen Medien sehr häufig prorussische Töne von der AFD hören.

Norbert Kleinwächter, stellvertretender Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion twittert Anfang April nach einer pro-russischen Sellungnahme eines Parteikollegen, er distanziere sich von dieser „widerlichen Putin-Propaganda“. Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender forderte er, dass es Konsequenzen geben müsse. # LINK

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Rüdiger Lucassen, Oberst a.D. der Bundeswehr, distanzierte sich beispielsweise erst kürzlich von pro-russischen Äusserungen in seiner Partei. In der Talkshow von Markus Lanz sagte er am 12. April zur Kritik eines Abgeordneten an den Panzerlieferungen an die Ukraine: „Dafür habe ich kein Verständnis.“ Die AfD müsse „auch zur Kenntnis nehmen, dass in der deutschen Bevölkerung dieses Bewusstsein, dass es sich hier um einen Angriffskrieg handelt, klar implementiert ist“.

Und zu den Äußerungen eines anderen AFD-Mitglieds im russischen Fernsehen erklärte der AFD-Abgeordnete Rüdiger Lucassen, dass es verwerflich sei, „das, was den Zusammenhalt in Deutschland, in unserer Republik ermöglicht, jetzt preiszugeben bei jemandem, den wir auch als AfD eines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs anklagen“. # LINK

Allerdings ist die Meinung des AFD Bundestagsabgeordneten Lucassen nicht unbedingt übereinstimmend mit der Meinung der AFD-Fraktion. Man sieht aber, dass es auch in der AFD in der Haltung zu Russland und insbesondere zu den Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine durchaus unterschiedliche Stimmen gibt.



Weitere Beweise kann man in Frankreich und Italien sehen. Wenn man denn diese überhaupt sehen will.

Die französische Rassemblement National von Marine Le Pen und prominente Politiker der deutschen AfD hatten Meloni im September 2022 zum Wahlsieg in Italien gratuliert. „Wir jubeln mit Italien!“, schrieb AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch und Malte Kaufmann, ebenfalls für die ADF im Bundestag schrieb: „Ein guter Tag für Italien – ein guter Tag für Europa.“ Beatrix von Storch kommentierte weiterhin zu den Wahlen in Schweden: „Schweden im Norden, Italien im Süden: Linke Regierungen sind so was von von gestern.“

Interessant ist auch, dass Jürgen Elsässer vom rechten COMPACT Magazin und ein Unterstützer der AFD auch auf eine französische Querfront gegen Macron hofft. Hier im Interview mit einem Mitglied des Schattenkabinetts von Marine Le Pen.

# LINK



Zugleich unterstützt Jürgen Elsässer auch die Idee einer deutschen Querfront. Hier im Interview mit zwei AFD-Abgeordneten und einem Vertreter der Impfgegner und Herausgeber des Pamphlets „Demokratischer Widerstand“ # LINK

Und man weiterhin fragen: Wie steht die AFD zur NATO? Tatsache ist, dass die AFD die NATO unterstützt. Dass sie nicht aus der NATO austreten will. Was soll man das in dem Kontext von der vermeintlichen Unterstützung Russlands halten? Was ist von den vielfach dokumentierten Verbindungen zur radikalen Rechten zu halten?



Und hier nur einige wenige Beispiele für die wahre Gesinnung einiger AFD-Politiker:

Jochen Haug, von 2019 bis 2021 Sprecher der Landesgruppe NRW der AfD-Fraktion im Bundestag und Rüdiger Lucassen, seit 2017 AFD-Abgeordneter hatten sich gegen die Einleitung eines Parteiausschlussverfahrens gegen Matthias Helferich ausgesprochen.

Der AFD-Politiker Björn Höcke . Unter einem Post im Peripetie-Shirt, ein Label der neuen Rechten hieß es: „Trage, was Du fühlst!“ Öffentliche Reden beendet er manchmal mit “Alles für Deutschland”. Bekannt auch als Losung der SA.

AFD-Mitglied Berengar Elsner von Gronow, von 2017 bis 2021 Mitglied des Bundestages. zitierte einen NSDAP-Dichter.

Matthias Helferich hat 2021 auf seine AFD-Fraktionszugehörigkeit verzichtet. Er hatte sich als »freundliches Gesicht des NS« oder „demokratischer Freisler“ bezeichnet.

Harald Weyel, seit 2017 als AFD-Mitglied im Bundestag fragte einmal im Wahlkampf ob man die „totale Migration“ wolle.

Martin Renner, Ex-Spitzenkandidat der AfD in Nordrhein-Westfalen, hat im Bundestag beklagt, dass das „Aufzwingen einer maßlos überbetonten kulturellen Vielfalt“ über dem bundesdeutschen Kulturetat wie „Krematoriumsasche” liege.

Der AFD-Abgeordnete Marc Bernhard nahm neben Björn Höcke am „Trauermarsch“ in Chemnitz teil und er verglich die Proteste gegen die AfD auch mit Zeit kurz vor der Machtübernahme Adolf Hitlers.

Der AFD-Abgeordnete Gauland sprach nach der Bundestagswahl 2017 davon, die SPD-Politikerin Aydan Özuguz in Anatolien entsorgen zu können.

Ausserdem sagte Gauland, die Nazizeit dürfe nicht überbewertet werden, sie sei ein „Vogelschiss in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte“.

Der AFD-Politiker Martin Hohmann, hatte bereits als CDU-Abgeordneter Juden als „Tätervolk“ bezeichnet.

Gleichzeitig muss man sich bewusst sein, dass diese AFD-Politiker selbstverständlich nicht unsere Hauptfeinde sind. Aber wir müssen die Gefahr einer Bündnispolitk klar erkennen! Und wir müssen darum wissen, dass diese Partei jederzeit ihren Kurs wieder ändern kann. Wie derzeit in Italien oder auch Frankreich klar zu beobachten ist.

Und das rechte Compact-Magazin von Jürgen Elsässer dämonisiert beispielsweise auch die Wehrmachtsausstellung von Jan Philipp Reemtsma als angebliche Schmäh-Austellung. Im Compact-Magazin heisst es: „Höhepunkt der Geschichtslügen war die Verteufelung des deutschen Soldaten in der sogenannten Wehrmachtsausstellung des Tabak-Millionärs Reemtsma.“ # LINK

Und im Compact-Magazin von Jürgen Elsässer wird auch behauptet, dass Berichte über den deutschen Massenmord an den Herero in Namibia „antideutsche Propaganda“ seien. Dabei wurde unter Generalleutnant Lothar von Trotha der größte Teil der Herero in die wasserarme Omaheke-Wüste getrieben, und wurden abgeschottet von den wenigen existierenden Wasserstellen. Tausende Herero mitsamt ihren Familien und Rinderherden verdursteten. Im sogenannten Vernichtungsbefehl ließ Generalleutnant Lothar von Trotha mitteilen:

„Die Herero sind nicht mehr Deutsche Untertanen. […] Innerhalb der Deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen, ich nehme keine Weiber und keine Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volke zurück oder lasse auch auf sie schießen.“ # LINK

Aber trotz dieser rechtslastigen übelsten Behauptungen sind nicht diese Kräfte unsere derzeitigen Feinde. Aber sie können auch unmöglich unsere Bündnispartner sein.



Nein, die Hauptfeinde sitzen in der Bundesregierung. In der SPD, der CDU, der FDP und bei den Grünen. Vertreter dieser Parteien propagieren offen Russophobie. Sie wagen es Putin mit Hitler zu vergleichen!

Die russische Politologin Veronika Krascheninnikowa erklärte, dass die AfD als vermeintlich russlandfreundliche Partei gerade in jenen Regionen Deutschlands stark geworden sei, wo große Teile der Bevölkerung sich Kooperation und Freundschaft mit Russland wünschten. Die Spitzen der AFD seien aber keine Freunde Russlands, sondern würden nur Stimmungen innerhalb der Bevölkerung geschickt ausnutzen.

Jegliche Kontakte zu Europas Rechten wie der AfD oder FPÖ würden den innen- und außenpolitischen Interessen Russlands völlig widersprechen insbesondere weil rechtspopulistische Kräfte mit ihrem anti-muslimischen Standpunkten den Interessen eines multinationales und multikonfessionellen Russland zuwiderstünden.

In einem Artikel mit dem Titel # „Russland im Netz der Ultrarechten“ schrieb Veronika Krascheninnikowa: „Die Ultrarechten in Europa bekommen vom Umgang mit Russland nur Dividende. Sie werden nicht nur national, sondern auch zugleich international legitimiert. Es kostet sie nichts, ein paar unterstützende Worte in Richtung Russland zu artikulieren, dafür bekommen sie kostenlose Werbung in russischen Medien und öffentliche Anerkennung.“

„Jeder große Konflikt in Europa ging von rechten nationalistischen Bewegungen aus. Egal ob das in Ost- oder Westeuropa begann, Russland wurde mit hineingezogen und kam zwar als Gewinner heraus, aber mit großen Verlusten. Jedes Mal litten wir unter europäischen Nationalismen. Deshalb sind wir kategorisch nicht interessiert an einem rechten Europa.“

„Es ist ehrlich gesagt überraschend, wie weit es in Europa schon wieder gekommen ist. Zum Beispiel, was AfD-Offizielle in Deutschland von sich geben, fiele in Russland umgehend unter mehrere Artikel des Strafgesetzbuches, die Hassreden und das Aufstacheln zu nationalistischen Konflikten betreffen.

Veronika Krascheninnikowa, Historikerin, Politologin, war lange Leiterin der Abteilung Außenpolitik und Beraterin des Generaldirektors von Rossija Sewodnja, der Eigentümerin von großen russischen Medien. Weitere Beiträge # LINK

Berlin 1. Mai 2023

Heinrich Bücker, Coop Anti-War Cafe Berlin

