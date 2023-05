UN-Vertreter kritisieren Berlins Wiedergutmachungsprogramm für Kolonialverbrechen in Namibia (Al Mayadeen)

https://english.almayadeen.net/news/politics/un-reps-slam-berlins-reparation-scheme-for-colonial-crimes-i

Überlebende deutsche Massaker nach der Flucht durch die trockene Omaheke-Wüste im Jahr 1904 (Deutsches Archiv)

UN-Sonderbeauftragte kritisierten Berlin und Namibia dafür, dass sie ethnische Minderheiten der Herero und Nama von Gesprächen über Entschädigungen für Verbrechen gegen ihre Vorfahren während der deutschen Kolonialzeit ausgeschlossen hatten.

Sieben UN-Beamte veröffentlichten ihre Gespräche mit den Regierungen beider Länder und forderten Deutschland auf, die Verantwortung für die Verbrechen zu übernehmen, die es bei der Kolonisierung Namibias begangen hat, einschließlich Massenmord, und den Herero und Nama statt der namibischen Regierung direkt eine Entschädigung zu zahlen.

Die UN-Vertreter sagten, es sei falsch, die ethnischen Minderheiten von direkten Gesprächen auszuschließen – mit ihnen wurde nur über ein beratendes Komitee kommuniziert.

Die unabhängigen Experten, die vom UN-Menschenrechtsrat UNHRC beauftragt wurden, untersuchen mutmaßliche Verletzungen des Völkerrechts durch das Verhalten beider Regierungen in dieser Angelegenheit. Der Abschlussbericht gilt jedoch nicht als Rechtsdokument.

Während der deutschen Kolonialisierung Namibias zwischen 1904 und 1908 verübte das europäische Land Massenmorde an Zehntausenden von Herero- und Nama-Gruppen.

Anwälte beider Volksgruppen reichten bei einem namibischen Gericht Klage ein und forderten die Ungültigkeitserklärung der „gemeinsamen Erklärung“ mit Deutschland, da sie gegen die Verfassung des Landes verstoße.

2021 gaben Berlin und Windhoek die Erklärung nach jahrelangen Gesprächen bekannt. Aber das Dokument wurde nie unterschrieben, obwohl Herero- und Nama-Vereinigungen Einwände erhoben hatten, die verlangten, an den offiziellen Gesprächen zwischen den beiden Ländern teilzunehmen und direkt Reparationen angeboten zu bekommen.

Das Abkommen sieht vor, dass Deutschland über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten rund 1,1 Milliarden Euro für Projekte in dem afrikanischen Land zahlen muss.

Im vergangenen Februar übermittelten die UN-Experten einen Brief an Deutschland und Namibia, in dem sie „ernsthafte Besorgnis“ über Verstöße gegen das Völkerrecht zum Ausdruck brachten, und forderten sie auf, innerhalb von 60 Tagen zu reagieren. Bis zum Ablauf der Frist würden die Briefe vertraulich bleiben.

Berlin sagte, es erkenne die wichtigen Bemühungen der Vertreter an und bat um eine Verlängerung der Frist, während die namibische Regierung noch nicht geantwortet habe.

Deutschland müsse sich „für die Verbrechen seiner Kolonialherrschaft verantworten“, bekräftigen die Experten in dem Schreiben.

Die von Berlin angebotenen Förderprogramme reichten nicht aus, um die Volksgruppen für das „Ausmaß des ihnen zugefügten Schadens“ zu entschädigen.

Die Reparationen decken die durch die Massenmorde verursachten Schäden ab, darunter „Hunger, Folter, geschlechtsspezifische Gewalt, Zwangsarbeit und Eigentumsverlust“, unter denen die Herera und Nama bis heute leiden.

Auch die Entwicklungshilfe als Kompensation laufe Gefahr, „koloniale Dynamiken fortzusetzen statt zu korrigieren“, fügten die Experten hinzu.

Ein neuer Verhandlungsprozess sei notwendig, sagte ein Experte für internationales Recht und Berater von Anwälten in Namibia.

„Dies muss transparent und unter Einhaltung gesetzlicher Mindeststandards erfolgen“, sagte Karina Theuer der Frankfurter Allgemeinen Zeitung .

Gaob Johannes Isaak, der Vorsitzende der Nama Traditional Leaders Association, sagte im Februar gegenüber The Guardian , dass „Reparationen Würde und Selbstwert zurückbringen und eine bedeutende Rolle in unserer eigenen Entwicklung und Bildung für das Nama-Volk spielen würden, damit wir gleichermaßen daran teilhaben und die Ressourcen Namibias nutzen können.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related