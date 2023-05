Konrad Adenauer: Auszüge aus einem Gespräch mit dem Publizisten Dr. Werner Rügemer (Deutsche Wirtschaftsnachrichten)

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/703231/DWN-Exklusiv-Amerikas-Statthalter-von-Adenauer-bis-Merkel

Auch die Nürnberger Prozesse trugen nicht zur Demokratisierung Deutschlands bei, auch nicht Europas. Nur das alleroberste politische und militärische Nazi-Personal wurde abgeurteilt. 98 Prozent des führenden Unternehmens-, Banken-, Medien-, Militär-, Geheimdienst-, Verwaltungs-, Justiz- und Wissenschafts-Personals wurden nicht einmal angeklagt. Von den unternehmerischen Mitgestaltern und Profiteuren des Nationalsozialismus wurden nur die zwei bekanntesten angeklagt: Flick und Krupp; sie wurden zu kurzen Gefängnisstrafen verurteilt und dann schon kurz nach Gründung der BRD vorzeitig aus dem Gefängnis geholt. Sie wurden nicht enteignet, auch durften sie alle Gewinne behalten – einschließlich der Gewinne aus Arisierungen und Zwangsarbeit. So war das Führungspersonal der BRD weitgehend dasselbe wie unter Hitler, wenn auch parlamentarisch organisiert.



Die zahlreichen NS-Kollaborateure und NS-Profiteure in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Schweden, Portugal, der Schweiz, Skandinaviens und auch aus den USA wurden nie angeklagt, auch leitmedial gar nicht benannt. Ex-Nazi-Aktivisten aus Osteuropa, etwa aus Kroatien, Polen, Ungarn, dem Baltikum und der Ukraine bekamen in den USA ein lukratives Exil, auch in eng mit den USA befreundeten Staaten wie Kanada und Australien, zum Teil auch in der BRD.

Das OSS unter Allen Dulles hatte in Deutschland auch Kontakte zu allen wichtigen Widerstandsgruppen, ebenfalls von ganz links bis ganz rechts. Und da wusste der OSS: Adenauer hatte alle Anfragen, sich am Widerstand gegen Hitler zu beteiligen, abgelehnt, von christlichen Gewerkschaftern, konservativen Politikern und Offizieren genauso wie von Kommunisten und Sozialdemokraten.



Deshalb war Adenauer, der sich nach 1945 als „Verfolgter des NS-Regimes“ inszenierte, der ideale Politiker für die US-Strategen: er hatte Beziehungen zu US-Banken gehabt, hatte für die Kölner Filiale von Ford 1930 besonders günstige Bedingungen geschaffen, war auch während des Nationalsozialismus im engen Kontakt geblieben mit einem führenden Manager von General Electric.



Und Adenauer war nicht Mitglied der NSDAP gewesen, hatte aber erstens vom NS-Staat bis 1945 eine hohe Pension bekommen und hatte zweitens während des Nationalsozialismus zu großen deutschen Unternehmen seine engen Beziehungen fortgeführt, die er während der Weimarer Republik entwickelt hatte, als Mitglied in einem Dutzend Aufsichtsräten, etwa der Deutschen Bank, der Lufthansa, der RWE. Adenauer war der transatlantisch ideale Politikdarsteller für die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des US-geführten Kapitalismus.

