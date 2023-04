Warum ist Afrika von zentraler Bedeutung für die globale Mission der BRICS? – Jaroslaw Lissowolik (Modern Diplomacy)

2023 führt Südafrika den Vorsitz der BRICS-Gruppe und hat erklärt, dass es beabsichtigt, auf eine engere BRICS-Afrika-Partnerschaft hinzuarbeiten. Als Mitglied des BRICS-Bündnisses gehört Südafrika zu den aktivsten Befürwortern der Förderung von BRICS als einer offenen Plattform, die Afrika und den Rest der Entwicklungsländer über das BRICS+-Format umfasst. Heute ist eine BRICS-Gruppierung auf der internationalen Bühne nicht vorstellbar, ohne dass Südafrika und Afrika eine ihrer wichtigsten regionalen Agenden sind. Tatsächlich ist Afrika viel mehr als nur ein regionaler Partner in der BRICS-Entwicklungsstrategie – Afrika hält den Schlüssel dafür, dass BRICS seine wahre globale Mission verfolgt.

Die Frage, was die wahre Mission von BRICS heute ist, ist noch offen – geht es darum, einen „Club der Schwergewichte“ zu schaffen oder eher eine breite Plattform, die nicht nur die Giganten der Entwicklungsländer, sondern auch die Mitte umfassen kann -große und kleine Volkswirtschaften des globalen Südens? Mit anderen Worten, soll sich BRICS in Richtung eines exklusiven und introvertierten Clubs oder einer offenen inklusiven Plattform entwickeln, die eine Reihe von Modalitäten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit bietet? Viele Experten sehen die zukünftige Entwicklung der BRICS durch das Prisma der Größe – daher die Diskussionen über eine weitere Expansion im Block, der die größten Entwicklungsländer der G20 umfasst. Aber die Aufnahme Südafrikas als BRICS-Mitglied markiert eine Abkehr von dieser Priorisierung von Gewicht und Größe (es gibt eine Reihe von Entwicklungsländern, die in Bezug auf das BIP größer sind als Südafrika) hin zu Inklusion und Repräsentation aller Hauptregionen der globale Süden. Gerade die Integration Südafrikas in BRICS macht es möglich, diese Plattform von einem elitären Club von Schwergewichten in einen Block zu verwandeln, der Vielfalt und Reichweite für die breitere Entwicklungsgemeinschaft priorisiert.

Diese Entwicklung hin zu mehr Inklusion und der Integration einer afrikanischen Wirtschaft in die Plattform unterscheidet die BRICS von den G7 – einem Zusammenschluss der größten entwickelten Volkswirtschaften. Während die G7 auch Outreach-Formate mit Beteiligung von Entwicklungsländern begonnen hat, bleibt sie im Wesentlichen ein elitärer Club, dessen Kern nur auf fortgeschrittene Volkswirtschaften mit dem größten BIP beschränkt ist, ohne klare Aussicht, Entwicklungsländer in den Kern einzubeziehen. Im Fall von BRICS wurde nicht nur der Kern bereits um Südafrika erweitert, es gibt auch aktive Diskussionen über die Möglichkeit, dass der BRICS-Kern weitere afrikanische Volkswirtschaften einbezieht.

Vielleicht ist es dann kein Zufall, dass gerade während des BRICS-Vorsitzes Südafrikas das Outreach-Format entscheidende Impulse erhielt – zunächst während der Outreach-Meetings beim BRICS-Gipfel 2013 in Durban und dann beim Gipfel 2018, als Südafrika erfolgreich Gastgeber des BRICS-Gipfels war BRICS+-Treffen, die zum ersten Mal die Teilnahme von Ländern einläuteten, die die regionalen Blöcke und Gruppierungen aus den Entwicklungsländern repräsentierten. Ich würde in dieser Hinsicht die Behauptung wagen, dass Südafrika von allen BRICS-Volkswirtschaften vielleicht eine der am wenigsten realpolitischen (eng auf nationale Interessen ausgerichteten) Länder ist und sich am stärksten dafür einsetzt, die breitere „über seine Grenzen hinaus“-Agenda von Afrikas Regionalpolitik voranzutreiben Entwicklung, die Entwicklung des Globalen Südens und eine ausgewogenere Entwicklung für die Weltgemeinschaft.

All dies bedeutet, dass Südafrika und Afrika im weiteren Sinne die wichtigsten Tore für BRICS sind, um ihre Reichweite auf den Rest der Entwicklungsländer auszudehnen. Der Aufbau einer Plattform für regionale Vereinbarungen, die regionale Blöcke der Entwicklungsländer zusammenbringt, kann eine Innovation und ein dauerhafter Beitrag nicht nur zur BRICS-Entwicklung an sich sein, sondern auch zur Schaffung einer neuen, regionalen Ebene der globalen Governance. Afrika ist in einer starken Position, um solche Bemühungen anzuführen, da es beim Aufbau einer pankontinentalen Freihandelszone – der African Continental Free Trade Area (AfCFTA) – bereits den Globalen Süden anführt, während die Afrikanische Union wohl eine der aktivsten und effektivsten ist pankontinentale/regionale Blöcke, die wahrscheinlich eine vollwertige Mitgliedschaft in der G20 erhalten werden.

Die Bildung einer Plattform für regionale Vereinbarungen könnte die Entwicklung der BRICS-Staaten auf verschiedene Weise neu beleben. Die Schaffung einer Plattform für regionale Organisationen, in denen BRICS-Staaten Mitglieder sind – darunter solche wie die AU, ASEAN, SCO und CELAC – könnte die Reichweite von BRICS+ auf die große Mehrheit des globalen Südens ausdehnen. Eine regionale Plattform, die die regionalen Finanzierungsarrangements der BRICS+-Länder (einschließlich EFSD, FLAR und BRICS CRA) zusammenführt, könnte die Grundlage für ein effektiveres BRICS Contingency Reserve Arrangement (CRA) werden – bis jetzt, wie Marco Fernandes betonte, „das Das Fehlen einer starken Führung seit ihrer Gründung im Jahr 2015 und das Fehlen einer soliden Strategie der fünf Mitgliedsländer haben die CRA am Start gehindert 1“. Am wichtigsten ist, dass eine Plattform für regionale Handelsvereinbarungen – wie die AfCFTA sowie MERCOSUR und die Eurasische Wirtschaftsunion – als Grundlage für die Stärkung der Handelsintegration innerhalb des BRICS+-Formats dienen könnte. Wie im Fall von BRICS CRA blieb die Handelsintegration auf der BRICS-Agenda zurück, aber mit den größeren Fortschritten, die die BRICS-Mitglieder in ihren jeweiligen regionalen Handelsblöcken gemacht haben, könnte es jetzt möglich sein, den Weg der „Integration von Integrationen“ zu verfolgen .

Alle oben genannten Beiträge aus Südafrika können nicht nur dazu dienen, den Umfang zu erhöhen und Solidarität innerhalb des weiteren Kreises von BRICS-plus zu schmieden – in wirtschaftlicher Hinsicht können sie den BRICS den dringend benötigten Schub für den gegenseitigen Handel und einen starken Wachstumsimpuls verleihen kommen aus einigen der am schnellsten wachsenden Regionen der Welt wie Afrika. Wie Jeffrey Sachs, der Befürworter der Ziele für nachhaltige Entwicklung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, feststellte: „Afrika kann und wird in den kommenden Jahrzehnten beständig auf ein Wachstum von 7 Prozent oder mehr pro Jahr steigen. Was wir sehen werden … ist eine echte Beschleunigung der nachhaltigen Entwicklung Afrikas, sodass Afrika der schnell wachsende Teil der Weltwirtschaft sein wird. Afrika ist der Ort zum Investieren. 2 ”

Letztendlich ist es innerhalb von BRICS das südafrikanische „S“, das ihm den Sinn für Pluralität verleiht. BRICS braucht Afrika, damit der Block den Weg zu größerer Offenheit, Inklusivität und Wachstum gehen kann. Afrika seinerseits kann über BRICS+ einen konkreten Beitrag zum Aufbau einer gerechteren und gerechteren globalen Regierungsführung leisten. Schließlich ist dies genau das „Win-Win“-Szenario, das nicht nur BRICS und Afrika, sondern auch dem globalen Süden und der gesamten internationalen Wirtschaft dienen könnte.

Verweise:

1 https://asiatimes.com/2023/04/brics-gains-new-chance-to-improve-global-development/

2 https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/africas-economic-growth-outpace-global-forecast-2023-2024-african-development-bank-biannual-report-58293

