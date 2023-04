Erklärung der Odessa Solidarity Kampagne zum 9. Jahrestag des Massakers von Odessa am 2. Mai 2014

Jedes Jahr hat die Odessa Solidarity Campaign Aktionen am 2. Mai unterstützt, um den Tag im Jahr 2014 zu erinnern, an dem ein rechter Mob, angeführt von offen faschistischen Organisationen, mindestens 42 Antifaschisten im Haus der Gewerkschaften in Odessa, Ukraine, ermordete.

Das Massaker von Odessa fand nur wenige Monate nach dem gewaltsamen Putsch statt, der einen pro-russischen Präsidenten durch einen pro-amerikanischen ersetzte. Es überrascht nicht, dass die USA stark an der Förderung des Putsches beteiligt waren.

Heute hat die Ukraine eine autoritäre Regierung, die offen mit Neonazi-Organisationen zusammenarbeitet, sie in ihr Militär einbezieht und das Andenken an ukrainische Faschisten fördert, die auf schändliche Weise an der Besetzung ihres Landes durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg mitgewirkt haben. Der Geburtstag des berüchtigten Nazi-Kollaborateurs Stefan Bandera ist nun ein nationaler Feiertag. Sein Bild ziert einen nationalen Stempel. Wichtige Straßen wurden ihm zu Ehren umbenannt und Bandera-Statuen haben Denkmäler für sowjetische Kriegshelden ersetzt.

Jahrelang besuchten Angehörige der am 2. Mai 2014 Ermordeten regelmäßig den Ort des Massakers und wiederholten immer wieder ihre Forderung nach einer internationalen Untersuchung der Gräueltaten, was die ukrainische Regierung nie zugelassen hat. Heute ist es für sie unmöglich, auf die Straße zu gehen, ohne Verhaftung oder tätliche Angriffe zu riskieren.

Die Odessa Solidarity Campaign wurde 2016 gegründet, um die antifaschistische Bevölkerung von Odessa und jetzt die Ukraine als Ganzes zu unterstützen. Das war das Jahr, in dem wir nach Odessa reisten, um dem Rat der Mütter vom 2. Mai beizustehen, als sie sich den Drohungen mit Angriffen derselben faschistischen Organisationen widersetzten, die ihre Töchter und Söhne ermordet hatten.

Heute, da die Welt mit Pro-USA- und Pro-NATO-Propaganda über den Krieg in der Ukraine überschwemmt wird, glauben wir, dass es wichtiger denn je ist, die Erinnerung an das Massaker von Odessa und die Tatsache, dass nicht alle Ukrainer die gegenwärtige Reaktion unterstützen, wach zu halten Regierung und ihre Pro-US/NATO-Haltung.

Wir bitten alle freiheitsliebenden Menschen überall auf der Welt, diese Botschaft zusammen mit der obigen Grafik, die von einem jungen Ukrainer erstellt wurde, um die antifaschistische Botschaft zu verbreiten, auf Ihren Webseiten und in Social-Media-Seiten zu veröffentlichen. Bitte machen Sie die Grafik zu Ihrem Facebook-Bild des Tages und teilen Sie es auf Ihren Instagram-, Tic-Toc- und Twitter-Konten.

Und was den Krieg selbst betrifft, so fordern wir die USA und die NATO, die für die Provokation dieser verheerenden Konfrontation verantwortlich sind, auf, keine Waffen mehr in die Ukraine zu schicken und das ukrainische Volk nicht mehr als Kanonenfutter in ihrem Stellvertreterkrieg gegen Russland zu benutzen.

Denken Sie an das Massaker von Odessa!

USA raus aus der Ukraine!

Stop NATO!



Wenn Sie oder Ihre Organisation diese Nachricht und/oder Grafik posten, teilen Sie uns dies bitte mit:

ODESSA SOLIDARITY CAMPAIGN

PO Box 23202, Richmond, VA 23223 – USA

1-804-644-5845

DefendersFJE@hotmail.com

https://odessasolidaritycampaign.org

