China Staatspräsident Xi Jinping hat am Mittwoch ein vereinbartes Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij geführt. Der staatliche Sender Radio China International veröffentlichte am Donnerstag eine Wiedergabe des Gesprächs.

weiterlesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/449825.xi-telefoniert-mit-selenskij.html

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related