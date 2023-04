Russische Botschaft in London: Westen macht Ukraine zum „radioaktiven Friedhof“

RT DE

Die russische Botschaft in London hat das Eingeständnis der britischen Regierung kommentiert, Geschosse mit abgereichertem Uran an Kiew zu liefern. Dies bedeute, dass der Ukraine nun die Rolle eines „radioaktiven Friedhofs“ zugedacht sei, schlussfolgert die Botschaft.

Die russische Botschaft in London erklärte auf ihrem Telegram-Kanal, die Äußerungen des ersten stellvertretenden britischen Verteidigungsministers James Heappey über die Lieferung von Geschossen mit abgereichertem Uran an Kiew hätten gezeigt, dass man im Westen derzeit die Ukraine zu einem „radioaktiven Friedhof“ machen wolle. Die diplomatische Vertretung schreibt wörtlich: „Es ist jetzt völlig klar geworden, dass der Westen plant, die Ukraine nicht nur in einen antirussischen Militärstützpunkt, sondern auch in einen radioaktiven Friedhof zu verwandeln.“

Die russische Botschaft führte weiter aus, die Äußerungen des britischen Politikers würden das gesamte „rücksichtslose Grinsen der angelsächsischen Linie der totalen Eskalation des Stellvertreterkonfliktes offenbaren, den sie in der Ukraine entfesselt haben“.

Der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow forderte mit Nachdruck, das Vereinigte Königreich solle für die Lieferung von Granaten mit abgereichertem Uran an die Ukraine in Haftung genommen werden. Er erklärte wörtlich: „Die Briten müssen verstehen, dass sie dafür die Verantwortung tragen müssen. Und diejenigen, die diese Munition einsetzen werden, müssen verstehen, dass auch sie die Verantwortung dafür übernehmen müssen.“

In den schriftlichen Antworten von Heappey auf Fragen des schottischen Abgeordneten Kenneth Wright MacAskill von der Alba Party (Schottland-Partei) heißt es, dass London „tausende Granaten [des Challenger-2-Panzers] an die Ukraine geliefert hat, darunter auch panzerbrechende Granaten mit abgereichertem Uran“.

Am 20. März war berichtet worden, dass das Vereinigte Königreich der Ukraine Granaten mit abgereichertem Uran liefern werde, weil sie eine höhere Wirksamkeit bei der Zerstörung gepanzerter Fahrzeuge haben. Am 27. März teilte die Website für investigativen Journalismus Declassified UK zudem mit, dass britische Ausbilder ukrainische Panzerbesatzungen im Umgang mit Munition mit abgereichertem Uran geschult hätten. Der giftige und radioaktive Uranstaub, der bei der Explosion solcher Geschosse entsteht, kann für diejenigen, die ihn einatmen, gesundheitsschädlich sein. Es gibt bisher allerdings keine umfassenden Studien über den Gesundheitszustand der Menschen, die in mit abgereichertem Uran kontaminierten Gebieten leben.

Russlands Präsident Wladimir Putin verkündete seinerseits, dass die Pläne zur Übergabe von Geschossen mit abgereichertem Uran die Absicht des Westens demonstriert hätten, gegen Russland bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen – und zwar nicht nur mit Worten, sondern bereits mit Taten. Er wies darauf hin, dass Russland gezwungen sei, auf derartige Schritte zu reagieren. Das Land verfüge selbst über hunderttausende Stück dieser Art von Munition, habe sie aber noch nicht eingesetzt.

