Am 27. April muss sich der Friedensaktivist Heinrich Bücker in Berlin vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, bei seiner Gedenkrede zum Jahrestag des Überfalls Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion die Straftat „Belohnung und Billigung von Straftaten“ begangen zu haben. Er habe sich nicht von „Putins Angriffskrieg“ distanziert.

weiterlesen hier:

RT DE



