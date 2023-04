Die chinesische Kant-Gesellschaft steht für die Förderung eines kantischen Weltbürgerethos für den Frieden

Seit einigen Jahren vernetzen sich deutsche und chinesische Geistes- und Sozialwissenschaftler und beschäftigen sich mit der Frage nach dem „Guten Leben“. An der Freien Universität Berlin fördern sie den Forschungszweig „Global Philosophy“ mit Schwerpunkt „Chinese Philosophy“.

Im Jahr 2019 gründete sich die Kant-Gesellschaft an der Universität in Peking-Universität, 15 Jahre nach der ersten Anregung durch den Vorsitzenden der deutschen Kant-Gesellschaft, Prof. Manfred Baum.

Mehr als 80 Kant-Experten aus aller Welt nahmen an den Gründungsfeierlichkeiten an der Peking-Universität teil, die im Rahmen einer viertätigen internationalen Kant-Konferenz zum Thema “Kant and the Future of Humanity” stattfand.

Dass Kants kosmopolitische Weltanschauung nun Einzug in die philosophische Diskussion Chinas erhält, kann man zugleich als Erfolg und Herausforderung ansehen, steht sie doch in der gegenwärtigen geopolitischen Diskussion in Konkurrenz zum konfuzianisch geprägten Kosmopolitismus chinesischer Prägung und wirft die Frage nach einem alternativen Universalismus [der Menschenrechte] auf.

Die große Anzahl namhafter chinesischer und ostasiatischer Kant-Forscherinnen und Forscher, wie Prof. Tze-wan Kwan (CUHK), Prof. Deng Xiaomang (Huazhong Univ. / Wuhan) oder Prof. Ming-huei Lee (Academia Sinica, Taipei), ist Ausdruck dafür, wie sehr die kantische Philosophie vor allem in ihrer moralischen und politischen Perspektive auch in China zur Auseinandersetzung mit ‚westlichen Werten‘ (Autonomieverständnis, moralischer Universalismus, Religionskritik u.v.m.) auffordert.

Nach dem Internationalen Kant-Kongress in Brasilien (2005) ist die Gründung einer chinesischen Kant-Gesellschaft an der Peking-Universität ein großer Schritt in der Internationalisierung der Kant-Forschung.

Die chinesische Kant-Gesellschaft steht für die Förderung eines kantischen Weltbürgerethos.

