Die jährliche NATO-Parade in Norfolk, VA USA und eine klare Antikriegsbotschaft (Von Phil Wilayto, The Virginia Defender)

Die North American Treaty Organization oder NATO hat zwei Strategische Kommandos – eines in Belgien, das andere in Norfolk, Virginia. Und jedes Jahr veranstaltet Norfolk ein NATO-Festival mit einer Parade, um das von den USA geführte Militärbündnis zu ehren, das Portugal in seinen Kriegen gegen afrikanische antikoloniale Befreiungsbewegungen unterstützt hat, die Zerstörung Libyens und des ehemaligen Jugoslawiens anührte; führende Rollen in den US-Kriegen im Irak und in Afghanistan spielte; und dazu beitrug, den gegenwärtigen Krieg in der Ukraine zu provozieren, indem es nach Osten bis an die Grenzen Russlands expandierte.

Dieses Jahr fand das Festival am Earth Day statt – völlig ironisch, da Militärs die größten Umweltverschmutzer auf dem Planeten sind. Aber zusammen mit den Tausenden, die herauskamen, um die Parade zu sehen, war eine kleine Gruppe von Antikriegsaktivisten, die ein leuchtend gelbes 3 Meter langes großes Segeltuchbanner mit der Aufschrift „Bekämpft Armut, Rassismus + globale Erwärmung, nicht die Kriege der NATO!“ hielten.

Der Protest wurde von der Hampton Roads Coalition for Peace & Planet gesponsert und von Norfolk Catholic Worker, den Virginia Defenders for Freedom, Justice & Equality und der Odessa Solidarity Campaign unterstützt, die seit 2016 das antifaschistische Volk der Ukraine unterstützt.

Als sich die Antikriegsaktivisten entlang der Paraderoute aufstellten, direkt hinter dem offiziellen Zuschauertribünen, fragten sie sich, welche Art von Reaktion sie von denen bekommen würden, die herausgekommen waren, um die Parade zu sehen. Schließlich hat Norfolk eine der größten Konzentrationen an Militärbasen der Welt, einschließlich des größten Marinestützpunkts, und das Militär ist ein wichtiger Wirtschaftsmotor in dieser Hafenstadt mit 235.000 Einwohnern, von denen mehr als 10 Prozent Militärveteranen sind. Aber die Stadt besteht auch mehrheitlich aus farbigen Menschen mit einer Armutsquote von 17,4 Prozent, daher gab es Grund zu der Annahme, dass die Botschaft des Banners eine gewisse Chance haben könnte, in der Öffentlichkeit Anklang zu finden.

Wie sich herausstellte, gab es während der gesamten anderthalbstündigen Parade keinen einzigen feindseligen Kommentar – oder Geste. Noch interessanter war die Anzahl der positiven Reaktionen, sowohl von den Zuschauern als auch von den Paradeteilnehmern selbst.

Jedes der 31 Mitgliedsländer der NATO hatte ein Kontingent an der Parade, komplett mit einem Wagen, aber eine große Anzahl der Demonstranten waren Mitglieder von Highschool-Bands, die aus so weit entfernten Staaten wie Pennsylvania rekrutiert wurden. Es gab viele neugierige Blicke und sogar ein Lächeln von diesen jungen Leuten.

Als das Kontingent aus Spanien vorbeimarschierte und ein begeisterter Antikriegs-Demonstrant rief: „No a la guerra“ – Nein zum Krieg, drehte sich eine Frau, die die jungen Demonstranten anführte, um und rief zurück: „Nein zum Krieg!“ – zweimal.

Mehrere Zuschauer zeigten mit dem Daumen nach oben. Ein junger Mann ging lächelnd vor das Banner und hielt seine Hände, um das Herzzeichen zu machen.

So endete der Protest ohne Zwischenfälle. Es wäre gut gewesen, mehr Leute zu haben, aber es war wichtig, dass es inmitten der einzigen Parade in den USA zu Ehren der NATO, die mit den USA einen verheerenden Stellvertreterkrieg gegen Russland führt, Stimmen der Opposition gab .

Der Protest war auch wichtig, weil er nur vier Tage nach der Erhebung der Bundesanklage gegen Mitglieder der African People’s Socialist Party stattfand, in denen sie beschuldigt wurden, als Agenten der russischen Regierung zu agieren, weil die Partei und ihre Uhuru-Bewegung die US-Unterstützung für die Ukraine in entschieden abgelehnt haben der Krieg mit Russland. Am Tag vor dem Protest hatte die Odessa Solidarity Campaign, ein Projekt der Virginia Defenders, eine Erklärung abgegeben, in der sie den Angriff auf die APSP verurteilte. Der Protest war ein weiteres Zeichen dafür, dass Antikriegsaktivisten sich nicht einschüchtern lassen und sich weiterhin gegen die Rolle des US-Militärs und der NATO auf der ganzen Welt und insbesondere in der Ukraine aussprechen würden.

Um die OSC-Erklärung zu lesen, siehe https://odessasolidaritycampaign.org .

Um das beim NATO-Protest verteilte Flugblatt zu lesen, siehe FLUGBLATT .

Phil Wilayto ist Herausgeber der Zeitung The Virginia Defender und Koordinator der Odessa Solidarity Campaign. Er ist erreichbar unter: DefendersFJE@hotmail.com

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related