Aktuelles aus und über Kuba – Coop Anti-War Café Berlin

Wegen der Vielzahl von Veranstaltungen im Mai, können wir diesmal nur auf eine Auswahl direkt hinweisen. Eine Übersicht über alle Termine findet Ihr hier im Terminkalender.Kubasolidarität auf den 1.-Mai-Kundgebungen

In zahlreichen Städten werden auch dieses Jahr zu den 1.-Mai-Kundgebungen und -Feiern, Kuba-Solidaritätgruppen vor Ort sein und über Kuba, den Wirtschaftskrieg der USA gegen Kuba und die Unblock-Cuba-Kampagne informieren.

Die Gruppen heißen Euch herzlich an den Info-Ständen willkommen u.a. in:

Dortmund, Frankfurt a.M., Bonn, München, Göttingen, Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Bremen, Nürnberg, Heidelberg, Leipzig, Braunschweig, Düsseldorf, Chemnitz, Malchin, Paderborn

Übersicht: Kuba-Solidarität auf den 1.-Mai-Kundgebungen

Twitter: https://twitter.com/fgbrdkuba/status/1649677365453225984Kubas Internationalismus – Angola 1975 – 1991Donnerstag, 4. Mai, 19:00 UhrBahnhof Langendreer, Wallbaumweg 108, Bochum

Vortrag von Wolfgang Mix mit Filmausschnitten.

mehr: https://www.fgbrdkuba.de/termine/flyer/20230504-kuba-afrika.php200 Jahre Monroe-DoktrinDonnerstag, 4. Mai, 19:00 UhrWaldheim Gaisburg, Obere Neue Halde 1, Stuttgart

mehr: https://www.fgbrdkuba.de/termine/flyer/20230504-200-jahre-monroe-doktrin.phpKubanische Filmtage17.-31. MaiBildungsverein Hannover, Am Listholze 31, Hannover

Ein tolles Ereignis wird ab dem 17.5. in Düsseldorf stattfinden und bei allen Filmbegeisterten und Kubainteressierten großes Interesse wecken:

Es starten die 1. Kubanischen Filmtage in Düsseldorf in der Black Box, dem kommunalen Kino im Filmmuseum Düsseldorf in Zusammenarbeit mit der Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba e.V., Regionalgruppe Düsseldorf, mit Eco Mujer e.V. – Frauen und Umwelt, Futuro Sí und dem Filmforum – Freundeskreis des Filmmuseums e.V.

Die offizielle Eröffnung wird am 17. Mai 2023 ab 19 Uhr stattfinden einschließlich einer Begrüßung durch eine Vertretung der kubanischen Botschaft.

mehr Gästen und Programm: https://www.fgbrdkuba.de/duesseldorf/txt/20230517-kubanische-filmtage.html

Twitter: https://twitter.com/fgbrdkuba/status/1648272611346923521

Noche Cubana / Cubanische PartyFreitag, 27. Mai, 20:30 UhrKarlstorbahnhof, Marlene-Dietrich-Platz 3 Heidelberg

mehr: https://www.fgbrdkuba.de/termine/flyer/20230527-noche-cubana-heidelberg.php

Aktuelles:

La Clave – Das Geheimnis der kubanischen MusikJetzt auch auf DVD erhältlich

So, wie sich ein Kunstwerk durch den Ausdruck des Allgemeinen im Besonderen auszeichnet, so zeichnet sich der Film und die kubanische Musik als Ausdruck der kubanischen Gesellschaft und Geschichte aus.

Lebensfreude, die ansteckt! „La Clave – Das Geheimnis der kubanischen Musik“ ist ein leidenschaftlicher Dokumentarfilm über die musikalische Seele eines Landes, in der sich afrikanische und europäische Wurzeln vereinen.

Solidaritätsgruppen erhalten bei Sammelbestellungen 15% Rabatt

mehr:https://www.fgbrdkuba.de/shop/la-clave.php

Twitter: https://twitter.com/fgbrdkuba/status/1646902821596413953

Menschenrecht auf Gesundheit

Schreiben der Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba an das Büro des Hochkommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (UNHCHR) in Genf.

mehr:

https://www.fgbrdkuba.de/fg/fgtxt/fg20230403-menschenrecht-auf-gesundheit.php

Cuba Libre 2-2023

Dasfehlende Rezept für den Sozialismus + Der Kollabaorationszirkus der VErfolgten + Neues Migrationsgesetz der USA + Ganz großes Kino + Kuba im taz-Fadenkreuz + …

mehr: https://www.fgbrdkuba.de/cl/cl-2023-2.php

abonnieren: http://www.fgbrdkuba.de/fg/download/abo.pdf

Cuba-Libre-Archiv: http://www.fgbrdkuba.de/cl/cuba-libre-archiv.php

Twitter: https://twitter.com/fgbrdkuba/status/1648581937810767873



»Es ist ein Versuch, uns zum Aufgeben zu bringen« + Jung und weiblich – Die neugewählte Nationalversammlung + Tarea Vida – Aufgabe Leben + Bareinlagen in US-Dollar auf Bankkonten akzeptiert + Von Venezuela aus wächst BioCubaPharm weiter + Kuba und die internationalen Menschenrechte + Prozess gesgen „Geierfonds“ + …

mehr: https://www.fgbrdkuba.de/presse/index.php

Reisen:

Internationale Brigade José Marti – 17 bis 30. Juli

Einladung: https://www.fgbrdkuba.de/reisen/kuba-brigade-2023-einladung.php

Programm: https://www.fgbrdkuba.de/reisen/kuba-brigade-2023-programm.php

Flyer: https://www.fgbrdkuba.de/fg/download/brigade-jose-marti-2023.pdf

Twitter: https://twitter.com/fgbrdkuba/status/1639259714314727427

Dokumente und Reden:

Einheit und Sieg sind die Gegenwart und die Zukunft des Heimatlandes und des Sozialismus

Rede von Miguel Díaz-Canel, Präsident der Republik Kuba auf der konstituierenden Sitzung der Nationalversammlung.

https://www.fgbrdkuba.de/txt/doc/20230419-diaz-canel-vor-der-nationalversammlung.php

Mitglied der Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba werden:

Mitglied werden, Mitglieder werben, Solidarität mit Kuba stärken:

https://www.fgbrdkuba.de/fg/download/mitgliedsantrag.pdf

