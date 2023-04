Sevim Dagdelen (DIE LINKE): Verhandeln Jetzt!

Im Gespräch ist bereits die Lieferung moderner westlicher Kampfjets, die Ukraine drängt auf Langstreckenwaffen. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis auch das Tabu einer Truppenentsendung zu Fall gebracht wird. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg schwadroniert vom notwendigen Sieg über Russland und lädt die Ukraine zum NATO-Gipfel in Vilnius ein. Aus den Ampel-Parteien fordern Michael Roth (SPD) und Anton Hofreiter (Grüne) weitere und langfristige militärische Unterstützung samt Ankurbelung der Rüstungsproduktion – die Ukraine verbraucht mehr Waffen und Munition, als die westlichen Staaten nachproduzieren können. Was für ein Wahnsinn, was für eine unverantwortliche und rücksichtslose Politik?!