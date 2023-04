Gewaltexzesse von Ultranationalisten in der Ukraine & Naziverherrlichung – Internationale Unterstützer im Westen – Video-Dokumentation (18+) Deutsche Version

VIDEO LINK HIER

Anmerkung von Doris Pumphrey: In der Video-Dokumentation sind auch Ausschnitte der fulminanten Rede Gregor Gysis in der Plenarsitzung des Bundestages am 13. März 2014, kurz nachdem die neue Regierung durch einen Putsch die Macht in Kiew erlangte und Faschisten wichtige Posten in der Regierung und den Sicherheitsstrukturen einnahmen. Die russische Bevölkerung im Donbass weigerte sich die verfassungswidrige, faschistische Machtergreifung der Maidan-Putschisten anzuerkennen und sich ihnen unterzuordnen. Mit politischer und militärischer Unterstützung des Westens, begannen im April 2014 die Kiewer Maidan-Putschisten den Krieg gegen den Donbass.

Aufgrund seiner Ignoranz der weiteren faschistischen Entwicklung in der Ukraine und des achtjährigen Krieges Kiews gegen die Bevölkerung im Donbass, in dem die faschistischen Verbände eine führende Rolle spielten, erklärte der gleiche Gregor Gysi am 25. Februar 2022 im ZDF, die von Putin für seinen „völkerrechtswidrigen, verbrecherischen Angriffskrieg“ angeführten Argumente – Genozid und Entnazifizierung – seien „natürlich Blödsinn“. Als erstes in jedem Krieg sterbe bekanntlich die Wahrheit, und Gysi erinnerte daran, dass der Irakkrieg von George W. Bush „auch mit einer Lüge begann“. „Es ist immer so im Krieg, dass man dann Rechtfertigungen sucht, erfindet, frei erfindet. Darauf darf man sich überhaupt nicht einlassen. Das ist wirklich Unsinn.“

Im Jahr 2019 schrieb die von der Bundesregierung finanzierte „Stiftung Wissenschaft und Politik“ über den Einfluss der rechtsextremen Nationalisten in der Ukraine:

„Auch wenn rechte und rechtsextreme Parteien bei den Wahlen seit 2014 keine nennenswerten Erfolge erzielen konnten, hat nationalistisches Gedankengut in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um den Konflikt im Osten (wie auch bei anderen Themen) erheblichen Einfluss. Es gelingt nationalistischen Akteuren immer wieder, die politische Führung zur Anpassung ihrer Politik zu zwingen.“



Zur Ergänzung: In seiner Funktion als außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, bot sich Gregor Gysi dann auch noch als Erfüllungsgehilfe der NATO für Regime-Change in Russland an. Per Videound in holprigem, ja peinlichem Russisch rief er am 21. März die Bürger Russlands zum Widerstand gegen Putin auf.

In einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung zwei Tage später ging Gysi noch weiter und forderte die russische Bevölkerung auf „sich von Putin trennen“ und den „Mut zu haben, das Regime zu beseitigen“. Das müsse von ihnen ausgehen. „Die Aufrüstung Deutschlands schützt nicht vor Putin“, sondern nur wenn „wir“ in Russland „andere Strukturen erreichen.“ Von welchem „wir“ spricht ein Dr. Gysi?

