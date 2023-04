Der bolivianische Außenminister Mayta trifft seinen russischen Amtkollegen Sergej Lawrow in Venezuela (teleSUR)

https://www.telesurenglish.net/news/Bolivian-FM-Mayta-Meets-Sergei-Lavrov-in-Venezuela-20230419-0012.html

Am Mittwoch trafen sich die Außenminister Rogelio Mayta (Bolivien) und Sergej Lawrow (Russland) in Venezuela, wo beide Diplomaten offizielle Besuche abstatteten.

„Wir haben über verschiedene Themen von gemeinsamem Interesse gesprochen. Die Rolle der BRICS in der multipolaren Welt und ihre erweiterte Beteiligung. Wir haben auch die Amtseinführung von Dilma Rousseff als Präsidentin der neuen BRICS-Entwicklungsbank gefeiert“, twitterte Mayta.

Während ihres Dialogs lud Lawrow den bolivianischen Präsidenten Luis Arce ein, Russland zu besuchen, sobald er die Gelegenheit dazu hat.

„Durch Ihre Vermittlung möchte ich Präsident Arce die besten Wünsche von Präsident Wladimir Putin übermitteln. Ihr Präsident hat jederzeit eine Einladung, die Russische Föderation zu besuchen“, sagte er während eines Treffens, das in der russischen Botschaft in der Stadt Caracas stattfand.

Lawrow und Mayta bekräftigten nicht nur das gegenseitige Interesse an der Stärkung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen, sondern erörterten auch Handels- und Investitionsfragen.

Beide Diplomaten analysierten auch „die laufende Entwicklung der lateinamerikanischen Integrationsprozesse“, sagte das russische Außenministerium und stellte fest, dass sich Lawrow auch mit dem Premierminister von St. Vincent und den Grenadinen, Ralph Gonsalves, getroffen habe.

Zuvor hatte Mayta am Dienstag ein Treffen mit dem venezolanischen Vizeminister für Lateinamerika Rander Peña Ramirez abgehalten, um die 3. Gemeinsame Integrationskommission Bolivien-Venezuela vorzubereiten.

Beide Diplomaten sprachen die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Handel, Kultur, Bildung, Kommunikation, Politik und Diplomatie an.

Während ihres Treffens kündigte Mayta auch die Begrüßung der Delegation von 51 bolivianischen Athleten an, die an den ALBA-Sportspielen 2023 teilnehmen werden, die am 21. April mit der Teilnahme von 11 Ländern beginnen werden, darunter Russland.

