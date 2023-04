China ist bereit, die Wiederaufnahme der Friedensgespräche zwischen Israel und Palästina zu ermöglichen (China.org.cn)

http://www.china.org.cn/world/2023-04/18/content_85234775.htm

China ermutige sowohl Israel als auch Palästina, politischen Mut zu zeigen und Schritte zu unternehmen, um die Friedensgespräche wieder aufzunehmen, und China sei bereit, dies zu erleichtern, sagte der chinesische Staatsrat und Außenminister Qin Gang am Montag.

Der Außenminister der Volksrepublik China, Qin Gang sagte in einem Telefonat mit dem israelischen Außenminister Eli Cohen, China sei besorgt über die derzeitigen Spannungen zwischen Israel und Palästina, und die derzeitige oberste Priorität sei es, die Situation unter Kontrolle zu bringen und zu verhindern, dass der Konflikt eskaliert oder sogar außer Kontrolle gerät .

Alle Parteien sollten Ruhe und Zurückhaltung bewahren und exzessive und provokative Worte und Taten einstellen, sagte Qin und fügte hinzu, dass der grundlegende Ausweg darin bestehe, die Friedensgespräche wieder aufzunehmen und die „Zwei-Staaten-Lösung“ umzusetzen.

Es ist nie zu spät, das Richtige zu tun, sagte er.

Der chinesische Präsident Xi Jinping habe die Global Security Initiative vorgeschlagen, und China glaube, dass der Schlüssel zur Lösung des israelisch-palästinensischen Problems in der Aufrechterhaltung der Vision einer gemeinsamen Sicherheit liege, sagte Qin.

China hat keine egoistischen Interessen in der Israel-Palästina-Frage und hofft nur, dass Israel und Palästina friedlich koexistieren und Frieden und Stabilität in der Region sichern können.

Israelischer Außenminister Eli Cohen dankte China für seine Bereitschaft, die Beilegung des israelisch-palästinensischen Konflikts zu unterstützen. Israel sei entschlossen, die Situation abzukühlen, aber das Problem werde wahrscheinlich nicht kurzfristig gelöst, fügte er hinzu.

Israel messe dem Einfluss Chinas Bedeutung bei, schenke der iranischen Nuklearfrage große Aufmerksamkeit und erwarte, dass China eine positive Rolle spiele, sagte Cohen.

Qin betonte, dass Saudi-Arabien und der Iran kürzlich die diplomatischen Beziehungen durch Dialog wieder aufgenommen hätten und damit ein gutes Beispiel für die Überwindung von Differenzen durch Dialog seien.

Man hoffe, dass alle Parteien die günstige Gelegenheit nutzen würden, um Dialog und Versöhnung zu fördern, den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan zur iranischen Nuklearfrage umzusetzen und Frieden und Ruhe im Nahen Osten zu wahren, sagte Qin.

Beide Seiten gaben an, dass sie den bilateralen Beziehungen Bedeutung beimessen.

Qin sagte, China sei bereit, den Austausch auf allen Ebenen mit Israel zu stärken, das gegenseitige politische Vertrauen zu stärken und eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zu fördern.

Cohen sagte, er freue sich auf die vollständige Wiederherstellung der Zusammenarbeit in Kultur, Tourismus und anderen Bereichen zwischen den beiden Ländern nach der COVID-19-Pandemie und sei bereit, eng mit China zusammenzuarbeiten, um eine Neuentwicklung der bilateralen Beziehungen voranzutreiben.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related