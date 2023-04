China bietet an, bei israelisch-palästinensischen Friedensgesprächen zu vermitteln (middleeasteye.net)

https://www.middleeasteye.net/news/china-offers-mediate-israel-palestinian-peace-talks

Chinas Außenminister sagte seinen israelischen und palästinensischen Amtskollegen, Peking sei bereit, Friedensgespräche zu erleichtern, berichteten chinesische Staatsmedien.

In getrennten Telefonaten mit beiden Beamten sagte Außenminister Qin Gang am Montag, China sei besorgt über die zunehmenden israelisch-palästinensischen Spannungen und unterstütze eine Rückkehr zu Friedensgesprächen.

China hat in der Vergangenheit angeboten, zwischen Israel und Palästina zu vermitteln. Ihr jüngster Pitch kam während des Krieges zwischen Israel und Kämpfern im belagerten Gazastreifen im Mai 2021, als sie einen Vier-Punkte-Friedensvorschlag vorlegte. Ein von Ägypten vermittelter bilateraler Waffenstillstand mit US-Unterstützung beendete schließlich die Kämpfe.

Aber das neue chinesische Angebot kommt inmitten von Anzeichen dafür, dass Peking es ernster mit der Stärkung seiner politischen Rolle in der Region meint. Im vergangenen Monat vermittelte es einen Deal zwischen den Erzrivalen Saudi-Arabien und dem Iran, um die diplomatischen Beziehungen wiederherzustellen.

Qin sagte dem israelischen Außenminister Eli Cohen, dass das Abkommen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien „ein gutes Beispiel“ für die Überwindung von Differenzen durch Dialog biete, so die Erklärung des chinesischen Außenministeriums.

„China hat keine egoistischen Interessen in der palästinensischen Frage. Wir hoffen, dass beide Seiten friedlich koexistieren und den Frieden und die Stabilität in der Region verteidigen können“, hiess es weiter in der Erklärung.

Eine israelische Präsentation des Aufrufs erwähnte Chinas Angebot, bei Gesprächen mit den Palästinensern zu vermitteln, nicht, sagte aber, dass Qin und Cohen „die Bedeutung der Ruhe auf dem Tempelberg, insbesondere in den letzten Tagen des Ramadan“, diskutierten.

Letzte Woche sagte das Büro von Premierminister Benjamin Netanyahu, dass alle jüdischen und nicht-muslimischen Besucher bis zum Ende des Ramadan aus dem Komplex der Al-Aqsa-Moschee verbannt würden.

Die Entscheidung, die Israel in den vergangenen Jahren getroffen hatte, fiel nur wenige Tage, nachdem Hunderte von israelischen Siedlern und Ultranationalisten die Al-Aqsa-Moschee gestürmt hatten, die den Juden als Tempelberg bekannt ist, da den Palästinensern der Zugang zum Gelände verwehrt wurde .

Gewalttätige israelische Überfälle auf Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee Anfang dieses Monats lösten eine Reihe von Vergeltungsraketenangriffen aus dem Libanon und Gaza und anschließende Bombenangriffe Israels als Reaktion darauf aus.

Cohen äußerte die israelische Besorgnis über die Bedrohung durch das iranische Nuklearprogramm und forderte China auf, dabei zu helfen, Teheran daran zu hindern, Atomwaffen zu erwerben.

Das Versöhnungsabkommen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien wurde als Schlag gegen Israels Pläne angesehen, Teheran zu isolieren und engere Beziehungen zu den arabischen Staaten aufzubauen.

Riad hat seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, mit Israel zusammenzuarbeiten, bittet die USA jedoch im Gegenzug um Sicherheitsgarantien und Hilfe bei seinem Atomprogramm.

Aber das Tauwetter in den Beziehungen zum Iran hat das Schachbrett der Region durcheinander gebracht, und Riad versucht nun, Friedensabkommen mit den mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen im Jemen abzuschließen und die Beziehungen zur Hamas wiederzubeleben, der Gruppe, die Gaza regiert und die die USA und Israel als a bezeichnen terroristische Organisation.

Analysten haben Chinas Beziehungen sowohl zu Saudi-Arabien als auch zum Iran als Vorteil für seine Fähigkeit zur Vermittlung angesehen. China ist der größte Abnehmer des Rohöls beider Länder. Im Jahr 2021importierte es Öl im Wert von 43,9 Milliarden Dollar aus dem Golfstaat. Unterdessen hat sie zugesagt, in den nächsten 25 Jahren 400 Milliarden Dollar im Iran zu investieren.

China ist Israels drittgrößter Handelspartner hinter der EU und den USA. Der Wert des Handels zwischen den beiden Staaten belief sich im Jahr 2021 auf 18,16 Milliarden US-Dollar. Berichten zufolge nähern sie sich einem Freihandelsabkommen, eine Entwicklung, über die Middle East Eye zuvor berichtet hat, und die Washington verärgert hat.

