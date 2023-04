Stellungnahme des russischen Botschafters in Deutschland zu einem Russland verachtenden Beitrag in der Zeitung die WELT.

Der russische Botschafter in Deutschland Sergej Netschajew schreibt auf Facebook:



Am 17. April 2023 hat die WELT ein Gespräch mit dem US-Journalisten und Politikwissenschaftler Fred Kaplan veröffentlicht, der – glaubt man das Geschriebene – den «einfachsten Weg» zur Beendigung des Ukraine-Konflikts darin sieht, dass «jemand» Präsident Putin «umbringt». Das sagt er offen und öffentlich.

Diesen de facto Mordaufruf lässt die WELT unzensiert und unkommentiert da stehen und gar in der Schlagzeile erscheinen.

Es ist bedauernswert, dass einige deutsche Medien in ihrem Russland verachtenden Eifer immer wieder jegliche Grenzen überschreiten und den Boden durchbrechen. Das ist zwar empörend, jedoch nicht mehr verwunderlich.

Zur offensichtlich zwischenzeitlich abgeänderten Schlagzeile in der WELT hier.

Der Artikel in der WELT hier.

