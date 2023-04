Pressebericht bestätigt die Anwesenheit von 200 US-Militärausbilder in Taiwan – Von Dave DeCamp (antiwar.com)

https://news.antiwar.com/2023/04/17/report-200-us-military-trainers-are-now-in-taiwan/

Das Pentagon lehnte es ab, sich zu dem Bericht zu äußern, bekräftigte jedoch seine Unterstützung für die Insel.

Die USA haben über 200 Soldaten nach Taiwan entsandt und damit die US-Militärpräsenz auf der Insel deutlich erhöht, berichtete Taiwan News am Montag .

Der Bericht zitierte Quellen von Up Media die besagen, das US Indo-Pacific Command habe mehr als 200 Mitarbeiter nach Taiwan entsandt, um die Streitkräfte der Insel bei der Ausbildung zu unterstützen.

Die taiwanesische Nachrichtenagentur CNA berichtete außerdem, dass inzwischen rund 200 US-Militärberater in ganz Taiwan stationiert seien. Als das Pentagon gebeten wurde, den Einsatz zu bestätigen, lehnte es eine Stellungnahme ab, bekräftigte jedoch seine Unterstützung für Taiwan.

„Wir geben keinen Kommentar zu Operationen, Engagements oder Ausbildungen, aber ich möchte hervorheben, dass unsere Unterstützung für Taiwan und unsere Verteidigungsbeziehungen mit Taiwan weiterhin auf die aktuelle Bedrohung durch die Volksrepublik China ausgerichtet sind“, sagte Pentagon-Sprecher Lt Col. Marty Meiners und teilte Antiwar.com dies in einer E-Mail mit.

„Unser Engagement für Taiwan ist felsenfest und trägt zur Wahrung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße und in der Region bei“, fügte der Pentagon-Sprecher hinzu.

Das Wall Street Journal berichtete erstmals im Februar, dass die USA planten, zwischen 100 und 200 Soldaten nach Taiwan zu entsenden. Die USA hatten zuvor nur etwa 30 Soldaten auf der Insel.

Seit Washington 1979 die diplomatischen Beziehungen zu Taipeh abgebrochen hat, entsandten die USA immer wieder eine Handvoll militärischer Ausbilder nach Taiwan. Die geringe US-Militärpräsenz in Taiwan war immer ein offenes Geheimnis, wurde aber bis 2021 nie offiziell bestätigt, als nämlich die Präsidentin Tsai Ing-wen als erste taiwanesische Politikerin zugab, dass sich US-Truppen seit 1979 auf der Insel befinden.

Die Zunahme der US-Truppen in Taiwan könnte eine Reaktion Chinas provozieren, da Peking eindringlich vor wachsenden Beziehungen zwischen den USA und Taiwan gewarnt hat. Chinas Volksbefreiungsarmee (PLA) führte vor Kurzem große Militärmanöver um Taiwan herum durch, als Reaktion auf das Treffen der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy (R-CA), aus Kalifornien.

