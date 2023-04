Deutschland kann Japans Plan zur Entsorgung radioaktiver Abwässer „nicht begrüßen“ (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202304/1289291.shtml

Tokios enttäuschte Hoffnung deutet darauf hin, dass die Idee „nicht einmal die Herzen der Verbündeten gewinnen kann“

Japans Hoffnung auf einstimmige Unterstützung der Gruppe der Sieben (G7) für die geplante Einleitung von nuklear verseuchten Abwässern ins Meer wurde zunichte gemacht, nachdem sich Deutschland dagegen ausgesprochen hatte.

Experten sagten, die geteilten Ansichten innerhalb der G7 zeigten, dass Japans rücksichtslose Entscheidung nicht einmal die Zustimmung seiner engsten Verbündeten gewinnen kann, ganz zu schweigen von der internationalen Gemeinschaft.

Auf einer Pressekonferenz nach dem zweitägigen G7-Ministertreffen zu Klima, Energie und Umwelt sagte der japanische Wirtschafts-, Handels- und Industrieminister Yasutoshi Nishimura, dass „die stetigen Fortschritte bei der Stilllegung, einschließlich der Einleitung von aufbereitetem Wasser in den Ozean, begrüßt werden“. Das berichtete die japanische Zeitung Asahi Shimbun am Sonntag.

Seine Äußerungen stoßen jedoch auf Widerstand von deutscher Seite.

Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Steffi Lemke, sagte, sie respektiere die Bemühungen von Tokyo Electric Power Co, dem Betreiber des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi, und der japanischen Regierung nach dem Atomunfall, aber sie “ kann die Freigabe des aufbereiteten Wassers nicht begrüßen“, berichtete die Zeitung.

Experten stellten fest, dass Japan und Deutschland, die beide dem Club der G7 und der Industrieländer angehören, sich normalerweise bei internationalen Anlässen gegenseitig unterstützen würden. Der Grund, warum Deutschland sich diesmal dagegen ausgesprochen hat, ist, dass Deutschland als Experte auf diesem Gebiet weiß, dass die Behauptung Japans, das nuklear kontaminierte Abwasser habe nach der Behandlung den Entsorgungsstandard erfüllt, einer großen Vertuschung entspricht, die einen Teil der Wahrheit ausgelassen hat.

„Aus dem verunreinigten Abwasser werden über 60 nuklear radioaktive Substanzen freigesetzt, die nicht vollständig entfernt werden können. Nur ein Teil davon kann durch Geräte gefiltert werden, während die anderen durch Zugabe von Wasser verdünnt wurden“, sagte Zhou Yongsheng, stellvertretender Direktor des Japanese Studies Center bei der China Foreign Affairs University, gegenüber der Global Times..

Nach der Pressekonferenz gab Nishimura gegenüber den Medien zu, dass er „leicht falsch“ lag, als er sagte, dass Japans Plan von allen begrüßt werde.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, kommentierte die Äußerungen der deutschen Bundesministerin am Montag und sagte, Japan habe legitime Sicherheitsbedenken der internationalen Gemeinschaft ignoriert und versucht, die Gefahren des Ablassens von nuklear kontaminiertem Wasser ins Meer für politische Zwecke herunterzuspielen, und zugleich auch versucht habe andere Länder durch Beschönigungen zur Billigung des Plans zu bewegen.

„Ein solch absichtlicher Versuch, falsche Entscheidungen zu beschönigen, ist dazu verdammt, vergeblich zu sein“, bemerkte Wang.

Die japanische Regierung kündigte im Januar an, dass ihr umstrittener Plan, radioaktive Abwässer aus dem havarierten Kernkraftwerk Fukushima Daiichi in den Pazifik abzuleiten, „im Frühjahr oder Sommer“ beginnen werde.

Die internationale Gemeinschaft hat starke Besorgnis und Ablehnung des Plans zum Ausdruck gebracht. Auch in Japan selbst ist man mit zahlreichen Protesten der Bevölkerung konfrontiert.

Laut einer kürzlich durchgeführten globalen Umfrage des China Global Television Network, an der sich innerhalb von 24 Stunden über 30.000 Internetnutzer aus verschiedenen Ländern beteiligten, sprachen sich 93 Prozent der Befragten entschieden gegen Japans Dumping-Plan aus, und 90 Prozent gaben an, dass es ihnen schwer falle Japans Behauptung Glauben zu schenken, dass das behandelte atomverseuchte Abwasser sicher und harmlos sei.

Rund 86 Prozent der Befragten kritisierten Japans Entsorgung der radioaktiven Abwässer als unwissenschaftlich und intransparent.

Greenpeace, eine unabhängige Umweltorganisation, sagte in einem am Sonntag veröffentlichten Artikel, dass die Nationen der G7 Politik über Wissenschaft und den Schutz der Meeresumwelt stellen, indem sie den Dumping-Plan der japanischen Regierung unterstützen.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums zitierte bei der Pressekonferenz am Montag ebenfalls den Artikel von Greenpeace.

„Die japanische Regierung sehnt sich verzweifelt nach internationaler Unterstützung für ihre Pläne zur Entsorgung von radioaktivem Wasser im Pazifischen Ozean. Sie hat es versäumt, ihre eigenen Bürger sowie Nationen in der gesamten asiatisch-pazifischen Region zu schützen“, sagte Shaun Burnie, leitender Nuklearexperte bei Greenpeace East Asia . „Diese Pläne verstoßen gegen die UN-Seerechtskonvention.“

Das G7-Ministertreffen zu Klima, Energie und Umwelt dient als Auftakt für den G7-Gipfel in Hiroshima, Japan, der im Mai geplant ist, und Beobachter glauben, dass Japan als diesjähriger Vorsitz versuchen wird, von den G7-Mitgliedern ein „Willkommen“ Votum für den umstrittenen Dumping-Plan zu erreichen.

Aufgrund der Reaktionen des deutschen Umweltministers könnte der Mai-Gipfel erneut hinter den Erwartungen Japans zurückbleiben, bemerkte Zhou, da es unwahrscheinlich sei, dass ein Konsens erzielt werden könne, um einen solchen Plan zu unterstützen, geschweige denn zu begrüßen.

Experten sagten jedoch, dass ein Widerstand der G7 aufgrund politischer Erwägungen unwahrscheinlich sei – etwa aufgrund des Drucks der USA für ein immer engeres Bündnis zwischen den USA und Japan.

Als Reaktion auf die gemeinsame Erklärung der G7 vom Sonntag sagte Südkorea, dass dies nicht die endgültige Bewertung der Sicherheit des Programms durch die IAEO darstelle, und bekräftigte gleichzeitig seine Position, dass Japans Plan zur Ableitung von nuklear kontaminiertem Abwasser die Sicherheit auf wissenschaftlicher und objektiver Ebene gewährleisten müsse und internationalen Standards entsprechen müsse. Auch bei allen Prozessen der Entlastung müsse Transparenz gewährleistet sein, heißt es in einer Pressemitteilung der südkoreanischen Regierung.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related