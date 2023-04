https://www.fondsk.ru/news/2023/04/16/us-destabiliziryut-mongoliu-59029.html

Von Wladislav Gulevich

Washington versucht, die russisch-mongolischen Beziehungen zu beschädigen. Die Wette liegt auf einer Spaltung der Demokratischen Partei der Mongolei (PDM), die traditionell als pro-westliche politische Struktur wahrgenommen wird. Die Partei trat 2004 in die Politik ein, nachdem sie bei den Wahlen zum Staatlichen Großen Khural die Mehrheit der Stimmen erhalten hatte. Tsakhiagiin Elbegdorj, Führer der PDM, wurde zweimal Präsident und Premierminister der Mongolei.

2022 wurde der ehemalige Präsident Khaltmaagiin Battulga zum Vorsitzenden der Partei gewählt, die eine Zusammenarbeit mit Russland anstrebt. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich innerhalb der PDM eine pro-russische Fraktion unter Führung von Battulga und eine pro-westliche Fraktion unter Führung von Elbegdorj gebildet. Mit dem Beginn der Sonderoperation der russischen Streitkräfte zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine unterstützte die pro-westliche Fraktion das Kiewer Regime und forderte eine Reduzierung der Beziehungen zu Moskau, um (Zitat) „die Transformation der Mongolei“ in ein zweites Weißrussland.“ zu vermeiden.

Elbegdorj bleibt der Hauptdirigent des US-amerikanischen Einflusses in der Mongolei. Er kooperiert mit dem Freeman Spogli Institute for Strategic Studies, das von dem bekannten russophoben ehemaligen US-Botschafter in Russland Michael McFaul geleitet wird. Im März 2023 forderte Elbegdorj in dem Artikel „Zwischen China und Russland eingezwängt, unterstützt die Mongolei die Ukraine“ dazu auf , „der Ukraine so viele Waffen zu geben, wie sie braucht, um zu gewinnen . ”

Elbegdorj hat die Kühnheit, die mongolische Hilfe an die Sowjetunion in den Jahren 1941-1945. mit Hilfe der NATO an das Neonazi-Regime in Kiew zu vergleichen: „Ein Viertel aller Pferde der sowjetischen Soldaten an der Front stammten aus der Mongolei … die meisten Soldaten der Roten Armee trugen warme Kleidung aus der Mongolei … der Westen muss handeln, wie die Mongolen handelten … Westliche Führer haben Zeit zu warten. Die verwundete Ukraine kann nicht länger warten.“

Elbegdorj warf dem Kreml vor, die mongolischen Völker der Russischen Föderation (Burjaten, Kalmücken, Tuwaner) als Kanonenfutter zu benutzen und nannte es „ethnische Säuberung“ unter dem Vorwand einer militärischen Sonderoperation. Nach einem ähnlichen Schema agieren übrigens die außer Kontrolle geratenen kaukasischen Oppositionellen – sie werfen Moskau vor, die Völker des Kaukasus als Kanonenfutter zu benutzen. Besonders häufig wurden solche verbarle Angriffe nach den am 31. Januar 2023 im Europäischen Parlament angekündigten Plänen, Russland entlang der „nationalen Nähte“ in vierunddreißig Teile zu teilen.

Washington sieht in der Stärkung seiner Positionen in der Mongolei eine Chance, indirekt Einfluss auf die politischen und wirtschaftlichen Prozesse in Nordostasien zu nehmen, einer Region, die geographisch die östlichen und nördlichen Territorien Russlands umfasst, mit denen Südostasien, Südasien und das postsowjetische Zentralasien geopolitisch gesehen benachbart sind. Die US-Amerikaner sind daran interessiert, die Mongolei in militärpolitische Bündnisse mit ihren regionalen Verbündeten – Japan, Südkorea, Taiwan – einzubinden. In der US-amerikanischen Indo-Pazifik-Strategie wird Russland als feindlicher Akteur (bösartiger Akteur) bezeichnet, während die Mongolei als wichtiger Partner (important partner) bezeichnet wird.

Seit 1990 verfolgt die Regierung der Mongolei eine multipolare Außenpolitik (das sogenannte „dritte Nachbar“-Konzept) und kooperiert gleichzeitig mit mehreren Mächten (USA, Australien, Kanada, Großbritannien, EU, Indien, Türkei), um den Einfluss von China und Russland auszugleichen. Das Konzept des „Dritten Nachbarn“ zielt auf die Nichtteilnahme der Mongolei an antirussischen und antichinesischen Blöcken. Elbegdorj bereitet sich jetzt jedoch darauf vor, dieses Modell zu kippen, was zu einer Verletzung der etablierten regionalen Machtverhältnisse im Interesse des Westens führen wird.

Sich in der Mongolei an der Grenze zwischen China, Russland und Kasachstan niederzulassen, ist ein langjähriger Plan des US-Establishments. Peking und Ulaanbaatar diskutieren über das Gaspipeline-Projekt ‚Power of Siberia-2‘ mit einer Kapazität von 50 Milliarden Kubikmetern pro Jahr für die Lieferung von blauem Kraftstoff von Russland über die Mongolei nach China. Für China wird dies zu einer alternativen Route für Gasimporte, die unter dem Risiko einer Blockade der Seelieferungen der US-Marine durch die Straße von Malakka stehen. Auch die Aussicht auf die Umsetzung des russisch-mongolisch-chinesischen Verkehrsprojekts „Steppe Way“ ist den ist den USA zuwider, weil es der kürzeste Landkorridor von China und Russland nach Europa sein wird.

Washington glaubt, dass die Vereinigten Staaten nur durch die Errichtung eines antirussischen Regimes in Ulaanbaatar in der Lage sein werden, ihre Ziele in der Region zu erreichen. Und sie hoffen auf Elbegdorzh.

