Deutschland Außenministerin auf Staatsbesuch in China: Analyse zuerst aus deutscher Perspektive und dann aus chinesischer Perspektive

Und hier die Sichtweise der Regierung Chinas:

http://de.china-embassy.gov.cn/det/zgyw_/202304/t20230417_11060405.htm



Am 15. April 2023 traf Wang Yi, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der KPCh und Direktor des Büros der Zentralkommission für auswärtige Angelegenheiten, mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock in Peking zusammen.

Unter Hinweis auf das hohe Maß an Stabilität und Kontinuität der chinesischen Außenpolitik sagte Wang Yi, China werde die unabhängige Außenpolitik weiterhin entschlossen verfolgen und seine Rolle als verantwortungsbewusstes großes Land bei der Förderung des Weltfriedens und der Entwicklung spielen. China wird an der Win-Win-Strategie der Öffnung festhalten und dem Trend der Zeit zur Globalisierung folgen. China wird die Autorität der Vereinten Nationen und der nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen internationalen Ordnung entschlossen wahren, sich Unilateralismus, Machtpolitik und Mobbing widersetzen und mehr Demokratie in den internationalen Beziehungen fördern. Unter Hinweis auf das breite gemeinsame Verständnis und die Konvergenz der Interessen zwischen China und Deutschland sagte Wang Yi, dass China bereit sei, mit Deutschland zusammenzuarbeiten, um den Austausch und die Kommunikation zu stärken, das gegenseitige Verständnis zu verbessern,

Wang Yi wies darauf hin, dass Taiwans Rückkehr nach China ein wichtiger Teil der internationalen Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg sei. Der Versuch der „Taiwan-Unabhängigkeitskräfte“ auf der Insel, den Status quo jenseits der Taiwanstraße zu untergraben, hat den Frieden in der Straße in Gefahr gebracht. Die entschlossene Ablehnung separatistischer Aktivitäten im Sinne der „Unabhängigkeit Taiwans“ ist ein Muss, um die Stabilität in der Taiwanstraße aufrechtzuerhalten. Unter Hinweis auf Chinas Unterstützung für die Wiedervereinigung Deutschlands sagte Wang Yi, er hoffe und glaube, dass Deutschland auch die große Sache der friedlichen Wiedervereinigung Chinas unterstützen werde.

Baerbock sagte, es sei sehr wichtig für China, ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates, und Deutschland, ein bedeutendes Land in Europa, den Dialog und die Kommunikation zu stärken. Baerbock wies auf viele gemeinsame Interessen zwischen Deutschland und China hin und sagte, Deutschland sei bereit, mit China zusammenzuarbeiten, um die Interaktionen und den Austausch zu intensivieren, das gegenseitige Verständnis zu verbessern und die Zusammenarbeit in Bereichen wie Wirtschaft und Handel, Tourismus sowie zwischenmenschlichem und kulturellem Austausch auszubauen. gemeinsam den reibungslosen und ungehinderten Fluss des Welthandels aufrechtzuerhalten und den weiteren Ausbau der deutsch-chinesischen Beziehungen zu fördern. Deutschland versteht, wie wichtig und heikel die Taiwan-Frage für China ist, und hält an der Ein-China-Politik fest.

Außerdem hatten beide Seiten einen ausführlichen Meinungsaustausch zu aktuellen internationalen und regionalen Themen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related