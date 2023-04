https://news.cgtn.com/news/2023-04-14/Lula-s-China-trip-a-right-choice-for-national-interests-1iZDwTbnmcE/index.html

Die Auffrischung der Handelsbeziehungen und die Suche nach neuen Investitionen haben sich diese Woche als Höhepunkt des Staatsbesuchs des brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva in China herausgestellt. Weniger als zwei Monate nach dem Treffen mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus zeigt Lulas China-Reise – mit einer großen Delegation von 240 Wirtschaftsvertretern –, dass Brasilien sich für eine Multi-Win-Kooperation statt für eine geopolitische Konfrontation entscheidet.

Brasilien behält unter Lula eine flexible und pragmatische Position beim Aufbau von Beziehungen zu Peking. Trotz Druck aus Washington besuchte Lula am Donnerstag ein Forschungszentrum des chinesischen Technologieriesen Huawei und traf den Chef des größten Elektroautoherstellers des Landes, BYD. Zuvor hatte Washington Huawei auf seine Entity List gesetzt und das Unternehmen – das es als Rivalen seiner technologischen Hegemonie betrachtet – der nationale Sicherheitsbedrohung bezichtigt, und daher könnte Lulas Huawei-Besuch „die USA verärgern“, wie Bloomberg berichtete.

Lulas Huawei-Besuch zeigt, dass sich das Land im technologischen Kampf zwischen China und den USA nicht auf eine Seite stellen wird. „Wir wollen gute und enge Beziehungen zu allen, überallhin“, sagte Brasiliens Außenminister Mauro Vieira in einer Pressekonferenz vor Lulas China-Reise und fügte hinzu: „Wenn der Präsident andere Länder besucht, wird er wahrscheinlich auch andere Unternehmen besuchen. “ Unter dem Druck Washingtons zeigt Lulas hochkarätiger Besuch bei Huawei, dass das Brsilien seine nationalen Interessen über die Notwendigkeit stellt, sich stärker an die USA zu binden.

Seit seinem Amtsantritt strebt Lula danach, sein Land als wichtigen Akteur auf der globalen Arena neu zu positionieren, und die Intensivierung der Kooperationsbeziehungen mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ist von entscheidender Bedeutung. China hat 2019 die USA als Brasiliens größten Handelspartner abgelöst. Es ist auch der größte Exportmarkt des Landes und China kauft Rindfleisch, Sojabohnen und Eisenerz im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar.

Um seine Wirtschaft weiter zu stärken, hat Brasilien versucht, den Handel mit China über Fleisch- und Sojaexporte hinaus zu diversifizieren. Ein Besuch bei Huawei ist eine Gelegenheit, die Kommunikation über 5G zu vertiefen, und könnte dazu beitragen, Brasiliens Entwicklung in Forschung und Innovation voranzutreiben. Laut Reuters ist Brasilien der größte Empfänger chinesischer Investitionen in Lateinamerika. Bis 2021 erholten sich die Investitionen chinesischer Unternehmen in Brasilien auf das Niveau von 2017 und ein stetiges Wachstum ist prognostiziert. Vor diesem Hintergrund kann der Besuch von durch Huawei vertretenen chinesischen Unternehmen dazu beitragen, Brasiliens Handel mit Brasilien zu diversifizieren und zukünftige Innovationsinvestitionen aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt anzuziehen – was im langfristigen Interesse Brasiliens liegt.

Lula reist nach China „mit der Hoffnung auf Handel und Frieden“, berichtete CNN. Brasilien will Entwicklung. Während die USA leere Parolen brüllten und andere Länder unter Druck setzten, sich für ihre egoistischen geopolitischen Errungenschaften für eine Seite zu entscheiden, hat sich China verpflichtet, die multilaterale Zusammenarbeit mit konkreten Maßnahmen zu stärken. China-Brasilien im Rahmen des BRICS-Mechanismus hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Abgesehen von einem intensivierten Handel haben China und Brasilien den Weg für die Abwicklung in Yuan als Alternative zum US-Dollar geebnet.

Im Zeitalter der globalen Integration haben immer mehr Länder die richtige Wahl zwischen Multi-Win-Kooperation und geopolitischer Nullsummenkonfrontation getroffen. Von China vorgeschlagene Initiativen haben sich bei der Förderung von Frieden und Entwicklung als wirksam erwiesen. Der Anteil der BRICS-Staaten an ihrer Kaufkraftparität stieg laut Medienberichten von 10,66 Prozent des globalen BIP im Jahr 1982 auf 31,59 Prozent im Jahr 2022, während der Anteil des BIP der G7-Staaten im gleichen Zeitraum rückläufig ist. Der Iran, Algerien und Argentinien haben ebenfalls Anträge gestellt, dem BRICS Staatenbündnis beizutreten.

Lula betonte bei seinem Staatsbesuch in China in dieser Woche die Bedeutung der brasilianisch-chinesischen Zusammenarbeit. „Freundschaft ist wie eine Flasche Wein, je älter, desto besser“, lobte Lula in Anlehnung an ein brasilianisches Sprichwort die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Zusammenarbeit ist der einzige Weg nach vorne. Brasilien und viele andere Länder haben die Weisheit, den richtigen Weg zu wählen, der ihren nationalen Interessen am besten dient.

