Beweis für das Versprechen der USA, die NATO nicht nach Osten zu verschieben: Aufzeichnung eines Gesprächs am 9. Februar 1990 zwischen Michail Gorbatschow und James Baker in Moskau. (Auszüge) 

Diese Aufzeichnung der Gorbatschow-Stiftung über das Treffen des sowjetischen Führers mit James Baker am 9. Februar 1990 ist bereits seit 1996 öffentlich und für Forscher der Stiftung verfügbar. Das Dokument konzentriert sich auf die deutsche Wiedervereinigung, enthält aber auch offene Diskussionen von Gorbatschow über die wirtschaftlichen und politischen Probleme in der Sowjetunion.

In Bezug auf die deutsche Wiedervereinigung versichert Baker Gorbatschow, dass „weder der Präsident noch ich beabsichtigen, irgendwelche einseitigen Vorteile aus den stattfindenden Prozessen zu ziehen“, und dass die Amerikaner die Bedeutung von Garantien für die UdSSR und Europa verstehen „sich nicht einen Zoll von der derzeitigen militärische Zuständigkeit der NATO in östlicher Richtung auszudehnen.“ Mit der gleichen Zusicherung plädiert Baker für die Zwei-plus-Vier-Gespräche: „Wir glauben, dass Konsultationen und Diskussionen im Rahmen des ‚Zwei+Vier‘-Mechanismus gewährleisten sollten, dass die Vereinigung Deutschlands nicht zu einer Ausweitung der NATO-Militärorganisation durch die USA nach Osten führt.“ Gorbatschow antwortet, indem er den polnischen Präsidenten Wojciech Jaruzelski zitiert: „dass die Präsenz amerikanischer und sowjetischer Truppen in Europa ein Element der Stabilität ist.“

Der wesentliche Austausch findet aber statt, als Baker fragt, ob Gorbatschow lieber „ein vereintes Deutschland außerhalb der NATO, absolut unabhängig und ohne amerikanische Truppen; oder ein vereintes Deutschland, das seine Verbindungen zur NATO aufrechterhält, aber mit der Garantie, dass sich die Gerichtsbarkeit oder die Truppen der NATO nicht östlich der gegenwärtigen Grenze ausbreiten.“

So versichert der US-Außenminister in diesem Gespräch dreimal, dass sich die NATO nicht nach Osten ausdehnen würde, wenn Deutschland sich in der NATO vereinigen und die US-Präsenz in Europa aufrechterhalten dürfte. Interessanterweise verwendet er nicht ein einziges Mal den Begriff DDR oder Ostdeutschland oder erwähnt auch nur die sowjetischen Truppen in Ostdeutschland. Für einen erfahrenen Verhandlungsführer und sorgfältigen Anwalt scheint es sehr unwahrscheinlich, dass Baker keine spezifische Terminologie verwenden würde, wenn er sich tatsächlich nur auf Ostdeutschland beziehen würde.

Der sowjetische Führer antwortet: „Wir werden alles überdenken. All diese Fragen wollen wir auf Führungsebene intensiv diskutieren. Es versteht sich von selbst, dass eine Ausweitung der NATO-Zone nicht akzeptabel ist.“ Baker bekräftigt: „Da stimmen wir zu.“

https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early

