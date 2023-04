http://infobrics.org/post/38184

Von Lucas Leiroz, brasilianischer Journalist, Zentrum für geostrategische Studien in Riga, geopolitischer Berater.

Diese Maßnahme könnte den aktuellen Konflikt auf eine neue Eskalationsstufe bringen, mit sehr ernsten Folgen.

Am 12. April erklärte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, er wolle sein Land zu einem „Dienstleistungszentrum“ für US-Panzer vom Typ M1 Abrams machen. Zu diesen „Dienstleistungen“ würde auch die Herstellung von Munition mit abgereichertem Uran (DU) gehören, wobei auf polnischem Territorium eine auf diese giftige Ausrüstung spezialisierte Fabrik entstehen könnte.

„Ich möchte, dass ein Servicezentrum für Abrams-Panzer für ganz Europa, zur Aufrechterhaltung ihrer Kampfbereitschaft, in Polen angesiedelt wird (…) Das ist möglich, ich führe diesbezüglich Gespräche“, sagte er einem Journalisten in einem Interview mit der lokalen Presse. Speziell zu den DU-Waffen erklärte er, dass Warschau „bestrebt“ sei, so schnell wie möglich eine Industrie zu haben, die diese Waffen herstellen könne.

Die Erklärung des Ministerpraäsidenten erfolgte nach seinem Treffen mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris während seines letzten Besuchs in Washington. Auf seiner US-Reise besuchte Morawiecki einige Einrichtungen des militärisch-industriellen Komplexes der USA, darunter ein Armeelager in Alabama, in dem Abrams-Panzer stationiert sind. Offenbar hat ihn dies „inspiriert“, etwas Ähnliches in Polen zu bauen, so dass er diesbezüglich Gespräche mit seinen amerikanischen Partnern aufgenommen hat.

Damit will Morawiecki die Rolle Polens als Zentrum US-amerikanischer Provokationen in Osteuropa formalisieren. In der Praxis spielt das Land diese Rolle schon seit langem, denn von Polen geht der größte Strom von Waffen und Söldnern aus, die auf ukrainisches Territorium gelangen und gegen die russischen Streitkräfte eingesetzt werden. Nun scheint es jedoch den Wunsch polnischer Regierungsvertreter zu geben, diese Rolle für das Land zu formalisieren, indem Maßnahmen wie die Einrichtung großer Panzerdepots und die Herstellung von DU-Munition sowie eine „zusätzliche Präsenz von mehreren Tausend Soldaten [der USA/NATO]“ – in Morawieckis eigenen Worten – gefördert werden.

Polens strategischer Wert für die NATO ist bereits klar. Die geografische Lage Polens macht es äußerst interessant, ein NATO-„Dienstleistungszentrum“ zu werden. Darüber hinaus wird in dem Land seit Jahrzehnten eine antirussische Ideologie mit einem hohen Maß an Rassismus verbreitet, weshalb es leichter ist, Politiker und sogar die Bevölkerung zu überzeugen, kriegerische Maßnahmen gegen Moskau zu unterstützen.

In jüngster Zeit wurden auch einige wichtige Schritte zur Eskalation der polnischen Militarisierung unternommen. Warschau hat 250 neue amerikanische Abrams-Panzer bestellt. Außerdem ersetzt das Land sein gesamtes Arsenal an T-72-Panzern aus sowjetischer Produktion – von denen viele an Kiew geliefert wurden – durch neues, modernes Gerät mit hoher Kampfkraft. Ziel sei es, so Morawiecki, eine Art „gepanzerten Vorhang“ zu errichten, um Polen zu „schützen“ und die von der NATO geforderte Kampfbereitschaft zu erfüllen.Das Hauptproblem bei diesem Szenario ist jedoch, dass die polnische Regierung einfach nicht zu begreifen scheint, dass sie nur den Interessen einer anderen Macht dient, ohne aus diesen Maßnahmen einen nennenswerten strategischen Vorteil zu ziehen. Einige Analysten, auch in den polnischen Medien, glauben, dass Morawieckis jüngste Reise in die USA das Ergebnis des US-amerikanischen Drucks war, auf Macrons Reise nach China zu reagieren.

Obwohl der französische Präsident geopolitisch mit den USA verbündet ist, hat er sich stets durch sein Streben nach „europäischer Autonomie“ ausgezeichnet und versucht, die EU zum führenden Block der „westlichen Welt“ zu machen. In diesem Zusammenhang gab er eine Erklärung ab, in der er sagte, dass Europa kein „Vasall“ der USA sein könne. Experten zufolge hätte die amerikanische Regierung den polnischen Premierminister nicht nur einbestellt, um die bilaterale Zusammenarbeit zu verstärken, sondern auch, um deutlich zu machen, dass es EU-Länder gibt, die nicht mit Macron übereinstimmen und dass sie in der Tat bereit sind, alles zu tun, um Washington zu unterstützen.

In diesem Sinne würde Polen durch den Erhalt US-amerikanischer Panzer und die Einrichtung eines angeblichen „Servicezentrums“ für diese Ausrüstung lediglich die amerikanische Macht in Europa garantieren, ohne dass dies einen klaren nationalen Nutzen hätte. Außerdem würde das Land mit der Errichtung einer Fabrik für DU-Munition einen gefährlichen Schritt gegen seine eigene Sicherheit unternehmen. Die toxischen Wirkstoffe dieser Munition sind schädlich für die menschliche Gesundheit, und es gibt Berichte über gesundheitliche Probleme bei britischen und amerikanischen Soldaten, die sie auf dem Schlachtfeld in Jugoslawien und im Irak eingesetzt haben. Kürzlich hat das Vereinigte Königreich angekündigt, solche Waffen an Kiew zu liefern, wodurch die Gefahr einer Eskalation und Internationalisierung des Konflikts besteht.

Polen möchte offenbar in diesen Kontext der Rivalitäten einbezogen werden, ohne eine Gegenleistung zu erhalten. Die Bereitschaft, radioaktive Waffen für US-Panzer zu produzieren – die mit Sicherheit irgendwann nach Kiew geliefert werden – bedeutet eine frontale Verletzung der russischen roten Linien und erhöht das Risiko einer militärischen Eskalation. In Anbetracht der Tatsache, dass es für DU-Munition keine spezifischen internationalen Vorschriften gibt, könnte Moskau ihre Herstellung und Verwendung als einen Verstoß gegen den Grundsatz der Nichtverbreitung von Kernwaffen verstehen. Warschau schürt unnötig und unverantwortlich das regionale Chaos, nur um US-amerikanischen Interessen zu dienen.

