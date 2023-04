Onlinepetition: Kein Konzertverbot für Roger Waters … in Frankfurt und anderswo! (change.org)

https://www.change.org/p/kein-konzertverbot-f%C3%BCr-roger-waters-in-frankfurt-und-anderswo

Der Frankfurter Magistrat und das Land Hessen verbieten das Konzert von Roger Waters am 28. Mai in der Frankfurter Festhalle. Sie folgen damit einer Kampagne wie sie auch in Polen dazu führte, dass Waters´ Konzerte dort nicht stattfinden können. Waters ist Mitbegründer der Band Pink Floyd und ein leidenschaftlicher Verfechter von Friedensbewegungen und Menschenrechten. Wir fordern von der Bundesregierung, den Landesregierungen, den Richterinnen, Richtern und Veranstaltern: Lassen Sie diesen Abbau demokratischer Rechte nicht zu! Roger Waters konnte seine Friedensvorstellungen vor dem UN-Sicherheitsrat vorstellen – und hier soll seine Stimme verboten werden?

Wir fordern den Magistrat von Frankfurt und das Land Hessen auf, das Konzertverbot unverzüglich zurückzunehmen!

Kein Konzertverbot für Roger Waters! Freiheit für fortschrittliche Kunst!



WEITERE INFORMATIONEN

Hintergrund sind Waters´ Eintreten gegen beide kriegstreibenden Seiten Russland und USA-NATO in dem Krieg um die Herrschaft über die Ukraine sowie sein Engagement für die Rechte des palästinensischen Volkes gegen die Siedlungspolitik der Regierungen Israels.

Roger Waters im Originalton vor dem UN-Sicherheitsrat:

„Der Einmarsch der Russischen Föderation in die Ukraine war illegal. Ich verurteile ihn auf das Schärfste. Außerdem war der russische Einmarsch in die Ukraine nicht `unprovoziert´, also verurteile ich die Provokateure ebenfalls auf´s Schärfste. So, das war’s dann auch schon. … Die stimmlose Mehrheit ist besorgt, dass eure Kriege … den Planeten zerstören werden, der unsere Heimat ist, und dass wir zusammen mit jedem anderen Lebewesen auf dem Altar von zwei Dingen geopfert werden, den Profiten aus dem Krieg, um die Taschen der sehr, sehr wenigen zu füllen, und dem hegemonialen Marsch des einen oder anderen Imperiums in Richtung unipolarer Weltherrschaft.“



Waters hatte in Bühnenshows ein aufgeblasenes fliegendes Schwein (nach Orwells „Farm der Tiere“) mit Symbolen versehen: Mercedes-Stern, Shell-Logo, Hammer und Sichel, dem Dollarzeichen, einem Kruzifix und einem islamischen Halbmond – und seit 2010 auch mit einem Davidstern. In den Angriffen auf Waters wird nur der Davidstern erwähnt und die anderen Symbole verschwiegen. Der Musiker will ausdrücken, dass im Namen von Ideologien, Religionen und Nationen oft Menschen und Völker gegen einander aufgebracht werden.



Auf anderen Schweinen hat er auch Namen und Symbole verwendet, die nicht unbedingt als kritisch-ablehnend zu interpretieren sind. Kunst lebt von Metaphern, die nicht schablonenmäßig interpretierbar sind. Es ist gefährlich für die demokratischen Rechte aller Menschen, wenn Kunst-Sprache einseitig verzerrend gemaßregelt und zensiert wird. Die Methode der willkürlichen Verknüpfung von Sachverhalten ist ein Gift für die Freiheit der fortschrittlichen Kunst, die herausfordernd Wunden offenlegen kann, die geheilt werden müssen. Antisemitismus ist rassistisch und menschenfeindlich. Auf den Vorwurf, er sei ein Judenhasser, antwortete Roger Waters: Es ist nicht antisemitisch, „friedlich gegen Israels rassistische Innen- und Außenpolitik zu protestieren.“ Auf einem seiner Schweine war auch sein Grundanliegen zu lesen: „Stay human!“

Es gibt weitere Petitionen mit dem gleichen Ziel, wo u. a. Eric Clapton unterzeichnet hat:

https://chng.it/pVsQPzSCBc

https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100143344/roger-waters-konzert-promis-starten-petition-nach-absage-in-frankfurt.html

DIE 37 ÖFFENTLICHEN ERSTUNTERZEICHNERiNNEN

1 Rainer Herrmann · Musikgruppe Pepperoni, Hamburg

2 Dr. Günter Bittel · freshgame Band, Duisburg

3 Helmut Heinrich · Ernst Busch Archivar, Zauberer

4 Ahmed Tubail · BIP-Mitglied (Bündnis für Gerechtigkeit zw. Israelis und Palästinensern e. V.)

5 Álvaro Parra · Orchester-Musiker

6 Annette Groth · Ex-MdB (Ex-Menschenrechtspolit. Sprecherin DIE LINKE)

7 Arn Strohmeyer · Journalist und Autor

8 Claus Walischewski · Israelisches Komitee gegen Hauszerstörungen (ICAHD)

9 Dr. Khaled Hamad · Koordinator der europ. Allianz für die Solidarität mit palästinensischen Gefangenen

10 Dr. Shir Hever · Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost e. V.

11 Fritz Hofmann · Koordinierungsausschuss neue Friedensbewegung gegen Faschismus und Krieg

12 Fritz Ullmann · LF – Linkes Forum und Koordinierungsausschuss Internationalistisches Bündnis

13 Fuad Hamdan · Palästina Forum München

14 Geert Platner · Bundesverdienstkreuz für deutsch-israelische Beziehungen

15 Inge Höger · Ex-MdB DIE LINKE

16 Jane Zahn · Kabarettistin, Liedermacherin

17 Johanna Arndt · Chanson-Preisträgerin der DDR

18 Jonas Dachner · Sänger-Gitarrist der Band Kommando: Umsturz

19 Jürgen Jung · Schauspieler, Vorstand von Salam Shalom, Arbeitskreis Palästina-Israel

20 Karl Nümmes (E. Franke) · Liedermacher, Nümmes-Straßenrock

21 Luisa Aubel · Schülerin

22 Martin Schneider · Musiker, Schauspieler, THE RATHMINES

23 Matthias Henk · JUMP UP Schallplattenversand

24 Nazih Musharbash · MdL a.D., Präsident der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft e.V.

25 Nicolas Miquea · Komponist, Sänger, Gitarrist, Dichter

26 Prof. Dr. Josef Lutz · Elektrotechniker

27 Prof. Dr. Norman Paech · Völkerrechtler i.R.

28 Prof. Dr. Werner Ruf · Professor für Internationale und intergesellschaftliche Beziehungen und Außenpolitik

29 Rainer Günther · Bildhauer

30 Rolf Becker · Schauspieler

31 Roswitha Hegewald · Chanson-Interpretin

32 ruth rieß · sängerin der „anticapitalistas“

33 Werner Lutz · Liedermacher

34 Anna von Rohden · Pianistin

35 Roland Müller · Erlangen

36 David Rovics · Sänger, Gitarrist, Komponist, USA

37 Sabour Zamani · Diplom- Pädagoge, Afghanisches Kulturzentrum Berlin

