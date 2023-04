Edgar Göll, Zukunftsforscher und stellv. Vorsitzender im Netzwerk Cuba: Schluß mit den Sanktionen gegen Kuba – Rede bei der Kundgebung von Frente Unido America Latina

Edgar Göll ist Sozialwissenschaftler und in Berlin als Zukunftsforscher und in der universitären Lehre tätig. Seit 1993 befasst er sich mit Kuba und publiziert dazu.



Edgar Göll ist stellv. Vorsitzender von Netzwerk Cuba – informationsbüro – e.V.

https://www.netzwerk-cuba.org

#unblockcuba #cubasiberlin

Gelegentlich spricht er bei unserer Kundgebung Frente Unido América Latina – Vereinigte Front für Lateinamerika, die wir seit 2019 an fast jedem Samstag am Brandenburger Tor veranstalten.

http://haendewegvonvenezuela.net

