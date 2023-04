https://www.globaltimes.cn/page/202304/1289233.shtml

Die jüngste Reise von US-Außenminister Antony Blinken nach Asien zur Teilnahme am Treffen der G7-Außenminister in Japan und zu einem Besuch in Vietnam zeigt, dass die USA immer noch versuchen, regionale Probleme zu nutzen, um Spannungen zu verschärfen und China einzudämmen, aber Experten sagten, dass dieser Versuch nicht funktionieren wird und von Ländern in der Region nicht gern gesehen werden, und zwar nicht einmal von einigen US-Verbündeten. Sie stellten fest, dass der jüngste Pentagon-Skandal Washington noch mehr in Verlegenheit bringen und es noch schwieriger machen wird, das Vertrauen anderer Länder zu gewinnen.

Am Sonntag berichtete die Associate Press (AP), dass das wichtigste diplomatische Ereignis in Japan wahrscheinlich feindselige Bedingungen gegen China, Russland und Nordkorea beinhalten würde, und die US-Medien sagten, die Gespräche der G7-Außenminister würden die „hartnäckigsten Krisen der Welt“ erörtern. “ einschließlich Möglichkeiten, „Russlands Krieg in der Ukraine“ zu beenden, „der Aggression“ des chinesischen Festlandes gegen die Insel Taiwan „zu begegnen“ und „Nordkorea zurück zu Gesprächen über eine nukleare Abrüstung zu locken“.

Diese Themen haben eindeutig die Bedenken der USA widergespiegelt, die ihre Hegemonie bewahren wollen und die Blockkonfrontation hochspielen, um andere Großmächte einzudämmen, und zwar auch von Japan, einem treuen Anhänger Washingtons und Gastgeber des Treffens.

Aber nicht jedes G7-Mitglied möchte geradezu gezwungen werden, unangemessen feindselig zu sein, indem es sich in regionale Angelegenheiten in der asiatisch-pazifischen Region einmischt, sagten Analysten. Beispielsweise haben französische und einige EU-Politiker bereits ihre Haltung zum Ausdruck gebracht, keine US-Marionetten sein zu wollen, und ihre Entschlossenheit zu zeigen, eine Großmacht zu erscheinen, die in der Lage ist, unabhängige strategische Entscheidungen zu treffen.

Darüber hinaus haben die jüngsten Lecks von geheimen Dokumenten des Pentagon ernsthafte Probleme des US-Geheimdienstes aufgedeckt, und der Vorfall hat zu großer Besorgnis bei anderen Ländern geführt, insbesondere bei denen mit hoher Sicherheit und militärischer Zusammenarbeit mit Washington, sagten Experten. Wenn die USA in Zukunft eine tiefere Zusammenarbeit mit ihren Partnern oder Verbündeten anstreben, wird der Vorfall andere Länder daran erinnern, dass die USA ihre Geheimnisse preisgeben und deren Regierungen ausspionieren werden.

Feindselige Agenda

Die AP sagte in ihrem Bericht, Japan sei bestrebt, eine reibungslos funktionierende G7 zu nutzen, die eine Vielzahl von Treffen zu Klima-, Finanz- und anderen Themen vor einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs im nächsten Monat in Hiroshima umfasst, „um eine stärkere einheitliche Front zu verfolgen “ gegen Russland, China und Nordkorea.

Die USA und Japan wollen die G7 als Plattform nutzen, um eine Blockkonfrontation in Asien zu bilden, und eine solche Konfrontation hat bereits die Ukraine-Krise in Europa verursacht, und die USA suchen nun nach einer weiteren „Ukraine“ in Asien, um sie effektiv zu zerstören friedliches Entwicklungsumfeld, das den Interessen aller regionalen Länder einschließlich Chinas und der ASEAN gedient hat, sagte ein in Peking ansässiger Experte für internationale Beziehungen, der um Anonymität bat.

„Wenn im asiatisch-pazifischen Raum eine geopolitische Krise ausbricht, wie sie derzeit in der Ukraine passiert, werden alle Volkswirtschaften in dieser Region die ein Entwicklungspotenzial haben zum Scheitern verurteilt sein, und die USA werden das Gleiche tun, was sie bereits der EU angetan haben. Sie werden regionale Hauptstädte und Industrien dazu zwingen, in die USA zu gehen, und Japan wird eine ähnliche Rolle spielen wie das Vereinigte Königreich in der Ukraine-Krise“, sagte der oben zitierte Experte.

Diese Art von Krisen könnte zu einem militärischen Konflikt in der Straße von Taiwan führen, der durch die Ermutigung und Unterstützung der USA für die sezessionistischen Kräfte auf der Insel provoziert wird, und es könnte auch zu einem Konflikt zwischen den Ländern mit Souveränitätsstreitigkeiten im Südchinesischen Meer kommen könnte ein weiterer Krieg auf der koreanischen Halbinsel sein, der durch feindliche militärische Aktivitäten der USA provoziert wird, bemerkte er.

China ist sich der Gefahr voll und ganz bewusst, und setzt daher auf seine starke militärische Kraft, um externe Kräfte wirksam abschrecken zu können. Und zugleich auch auf eine tiefe und enge Zusammenarbeit und solide gegenseitige Abhängigkeit zwischen regionalen Volkswirtschaften. Dies ist für Asien von entscheidender Bedeutung, um eine Katastrophe wie die Ukraine-Krise zu vermeiden, wie Analysten bemerken.

Wachsam sein



Bevor er an den Gesprächen der G7-Außenminister in Japan teilnahm, besuchte Blinken Vietnam und traf sich mit den nationalen Führern des Landes. Reuters berichtete am Samstag, dass Washington versucht, Bündnisse in Asien zu festigen, um China einzudämmen.

Der vietnamesische Premierminister Pham Minh Chinh sagte bei seinem Treffen mit Blinken, dass „Vietnam mit seiner Außenpolitik der Unabhängigkeit und Eigenständigkeit konsistent ist“ und „Vietnam keine Seite einnimmt, sondern auf Gerechtigkeit und Fairness setzt“, so berichten die vietnamesischen Staatsmedien Vietnams Das berichtete die Nachrichtenagentur am Samstag.

Xu Liping, Direktor des Zentrums für Südostasienstudien an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, sagte am Sonntag gegenüber der Global Times: „Blinkens Besuch in Vietnam zeigt, dass die Forderung der USA, Vietnam an seiner China-Eindämmungsstrategie zu beteiligen sehr stark sei, und dass Hanoi gut daran tue, sich nicht von den USA dazu benutzen zu lassen, seinen wichtigsten Nachbarn mit bedeutenden Handelsbeziehungen zu konfrontieren.“

Vietnam hat auch eine traditionelle Freundschaft mit Russland, und Hainois Haltung unterstützt Russland in der Ukraine-Krise, in einer Weise die sich völlig von der der USA unterscheidet. Dies mache klar, dass Vietnam und die USA unterschiedliche Ideologien haben, sagte Xu und wies auf all diese Faktoren hin die im Resultat zeigen, dass Vietnam auf seiner eigenen strategischen Autonomie bestehe.

Nicht nur Vietnam, sondern viele andere regionale Länder, insbesondere diejenigen, die in die Südchinesische Meer-Frage verwickelt sind, sind sehr wachsam gegenüber der Präsenz und den Aktivitäten der USA in dieser Region, daher fällt es den USA schwer, neue Probleme zu verursachen, wie Xu erklärte.

