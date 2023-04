US-Leaks zeigen, dass Ecuador bereit ist, Waffen in die Ukraine zu schicken (teleSUR)

https://www.telesurenglish.net/news/Ecuador-Willing-to-Send-Arms-to-Ukraine-US-Leaks-Reveal-20230414-0005.html

Dokumente des US-Geheimdienstes, die letzte Woche vom Computertechniker Jack Teixeira geleakt wurden, entfesseln neue Skandale, indem sie Manöver Washingtons aufdecken, mit dem Ziel den Krieg in der Ukraine anzuheizen.

Die New York Times (NYT) veröffentlichte einen Artikel, in dem es heißt, dass die ecuadorianische Regierung unter Führung des rechten Präsidenten Guillermo Lasso die Bitten der Vereinigten Staaten um militärische Unterstützung an ihre lateinamerikanischen Verbündeten berücksichtigt habe.

Anfang dieses Jahres bat General Laura Richardson, die Leiterin des US Southern Command (SouthCom), sechs lateinamerikanische Länder, der Ukraine russische Waffen zu spenden. Im Gegenzug würde Washington Spendern moderne US-Waffen zur Verfügung stellen.

Bei der Analyse der durch die USA durchgesickerten Dokumente stellten NYT-Journalisten fest, dass die Lasso-Regierung die Möglichkeit erwog, von der Sowjetunion hergestellte MI-17-Hubschrauber in die Ukraine zu schicken.

„Ecuador wäre den Dokumenten zufolge das erste lateinamerikanische Land gewesen, das Waffen nach Kiew geschickt hätte.

Auf Nachfrage von NYT-Journalisten nach diesen Informationen bestritt das ecuadorianische Außenministerium am Donnerstag „jegliche Verhandlungen mit der Ukraine“ und argumentierte, dass eine „Spende von Militärgütern und -material in der ecuadorianischen Gesetzgebung nicht erwähnt wird, so dass eine derartige Operation unmöglich wäre.“

„Guillermo Lasso hat Russlands Invasion sofort verurteilt und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat im vergangenen Juni seine volle Unterstützung zugesagt“, erinnerte sich die NYT.

