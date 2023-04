Broadcasting this morning in the new War of the Worlds programme – live from Berlin, Heinrich Buecher, convicted by a Berlin court of “disturbing the public peace” with his call for Germans to oppose war with Russia.

https://tntradiolive.podbean.com/e/heinrich-buecker-on-war-of-the-worlds-15-april-2023/

