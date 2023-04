Chinesischer Spitzendiplomat trifft deutsche Außenministerin in der Hoffnung, dass Deutschland Chinas friedliche Wiedervereinigung unterstützt (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202304/1289186.shtml

Der chinesische Spitzendiplomat Wang Yi traf sich am Samstag mit der zu Besuch weilenden deutschen Außenministerin Annalena Baerbock zusammen und sagte, dass China bereit sei, die Kommunikation und den Austausch mit Deutschland zu verstärken, und wies darauf hin, dass China die Wiedervereinigung Deutschlands unterstütze und hoffe und glaube, dass Deutschland auch die friedliche Wiedervereinigung Chinas unterstützen werde.

Wang Yi, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Direktor des Büros der Kommission für auswärtige Angelegenheiten des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), sagte während des Treffens, dass China und Deutschland einen breiten Konsens teilen und gemeinsame Interessen, und dass China bereit ist die Kommunikation und den Austausch mit Deutschland zu stärken, das gegenseitige Verständnis zu verbessern und eine neue Runde der chinesisch-deutschen Regierungskonsultationen vorzubereiten. Beide Seiten sollten globale Herausforderungen wie den Klimawandel gemeinsam angehen, die gesunde Entwicklung der bilateralen Beziehungen fördern und positive und konstruktive Signale an die turbulente Welt senden, sagte Wang zu Baerbock.

Das Treffen fand nach dem chinesischen Staatsrat und Außenminister Qin Gang statt und die deutsche Außenminsterin hatten am Freitag umfassende, offene und tiefgehende Gespräche über die Beziehungen zwischen China und Deutschland, China und der EU sowie über internationale und regionale Themen.

Qin ging systematisch auf Chinas Haltung zur Taiwan-Frage ein und erklärte, dass Frieden und „Unabhängigkeit Taiwans“ nicht nebeneinander existieren könnten und dass es Chinas innere Angelegenheit sei, die keine Einmischung von außen zulasse.

Zur Taiwan-Frage sagte Wang zu Baerbock, dass Taiwans Rückkehr ins Mutterland ein wichtiger Teil der internationalen Ordnung in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sei. Die Kräfte der „Unabhängigkeit Taiwans“ auf der Insel versuchen, die aktuelle Situation in der Taiwanstraße zu stören und den Frieden in der Region zu gefährden. Um die Stabilität in der Taiwanstraße aufrechtzuerhalten, ist es notwendig, den separatistischen Aktivitäten der „Unabhängigkeit Taiwans“ entschieden entgegenzutreten,

„China hat die Wiedervereinigung Deutschlands unterstützt und hofft und glaubt, dass Deutschland auch die friedliche Wiedervereinigung Chinas unterstützen wird“, sagte er gegenüber Baerbock.

Baerbocks Besuch in China erfolgte kurz nachdem die Forderungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach einer strategischen Autonomie Europas innerhalb des Kontinents und über den Atlantik hinweg Wellen geschlagen hatten, insbesondere als der französische Präsident sagte, dass Frankreich in der Taiwan-Frage nicht in eine Eskalation zwischen den USA und China verwickelt werden sollte China.

Einige chinesische Experten sehen Macrons Äußerungen als Weckruf für Europa, da einige europäische Länder in den letzten Jahren die Indopazifik-Strategie der USA und die Asienstrategie der NATO wiederholt haben, die Taiwan-Frage zu nutzen, um China einzudämmen.

„Es wird davon ausgegangen, dass ein solcher intensiver Dialog zur Taiwan-Frage der deutschen Seite helfen würde, Chinas Position und das Wesen der Taiwan-Frage besser zu verstehen. Da Baerbock eine junge Politikerin ist, ist es wichtig, die Geschichte der Taiwan-Frage zu erläutern zu ihr“, sagte Sun Keqin, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am China Institute of Contemporary International Relations, am Samstag gegenüber der Global Times.

Nur wenige Stunden vor Baerbocks Besuch in China behauptete das deutsche Außenministerium am Mittwoch, China habe „mit seiner Militärübung um die Insel Taiwan Spannungen entfacht“.

Auch Baerbock warnte nach ihrem Treffen mit Qin am Freitag vor einem „Horrorszenario“ im Falle einer „militärischen Eskalation“ in der Taiwanstraße. Eine einseitige, gewaltsame Änderung des Status quo sei laut Medienberichten für Europäer nicht hinnehmbar .

Einige Europäer haben die US-Rhetorik in der Taiwan-Frage verfolgt, und es ist wichtig, in dieser Angelegenheit zu klären, wer den Status quo verändert und wer die Situation eskaliert hat, sagten Experten. „Chinesische Politiker haben direkt darauf hingewiesen, dass die Separatisten der ‚Unabhängigkeit Taiwans‘ und ihre Absprachen mit den USA die Stabilität in der Taiwanstraße gefährden. Deutschland solle diese Tatsache verstehen und in dieser Frage nicht zu weit gehen“, sagte Sun.

Baerbock sagte bei ihrem Treffen mit Wang, Deutschland verstehe die Bedeutung und Sensibilität der Taiwan-Frage gegenüber China und halte an der Ein-China-Politik fest.

Für China als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat und Deutschland als großes europäisches Land sei es sehr wichtig, den Dialog und die Kommunikation zu stärken, sagte die deutsche Diplomatin. Die beiden Länder haben viele gemeinsame Interessen, und Deutschland ist bereit, die Interaktion und Kommunikation mit China zu stärken, das gegenseitige Verständnis zu fördern, die Zusammenarbeit in Wirtschaft, Handel, Tourismus, Kultur und anderen Bereichen auszubauen, gemeinsam einen reibungslosen Welthandel aufrechtzuerhalten und Deutsch-Chinesisch kontinuierlich weiterzuentwickeln Beziehungen, sagte Baerbock.

Seit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Deutschland hat Deutschland in der Taiwan-Frage eine rationale und ruhige Haltung eingenommen, da China die Wiedervereinigung Deutschlands immer unterstützt hatte, aber kürzlich hat das deutsche Außenministerium zusammen mit der EU die Taiwan-Politik der USA vertreten, sagte Sun.

Fu Cong, Leiter der chinesischen Mission bei der EU, sagte der Global Times kürzlich in einem Interview, dass es in Bezug auf die Taiwan-Frage wichtig sei zu betonen, dass jede Position der europäischen Seite zu dieser Frage von der chinesischen Seite anerkannt werden müsse. Und einige hochrangige Beamte in EU-Institutionen und europäische Anti-China-Gesetzgeber, die die Insel besuchten, verletzten das Ein-China-Prinzip.

Vom Treffen mit Ursula von der Leyen bis zum Treffen mit Baerbock haben chinesische Beamte sehr deutlich gemacht, dass die Taiwan-Frage Chinas Kerninteressen repräsentiere und als Warnung davor diene, in dieser Frage mit dem Feuer zu spielen, bemerkte Sun. „Es wird für europäische Politiker hilfreich sein, darüber nachzudenken und vorsichtiger zu werden, bevor sie bestimmte Schritte unternehmen“, sagte Sun.

