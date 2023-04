China, Brasilien teilen positive Rollen in Frieden, Entwicklung (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202304/1289165.shtml

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping drückte sein Vertrauen in das solide und stetige Wachstum der Beziehungen zwischen China und Brasilien aus und betonte die Notwendigkeit für China und Brasilien, sich gegenseitig bei der Erkundung ihrer eigenen Entwicklungspfade zu unterstützen, und hob die positive Rolle der beiden Länder bei der Förderung des globalen Friedens hervor. Stabilität und Wohlstand bei einem Treffen mit dem zu Besuch weilenden brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva am Freitag. Analysten begrüßten das Treffen der politischen Führungskräfte als klare Leitlinien für die zukünftige Entwicklung der Beziehungen und als Möglichkeit für die beiden Länder, sich besser an der globalen Governance zu beteiligen.

Am Freitag trafen sich Präsident Xi und Lula in Peking, bei dem er ihn mehr als einmal einen alten Freund nannte und sagte, er sei bereit, von ihrem strategischen Standpunkt aus mit Lula zusammenzuarbeiten, um eine neue Zukunft für China-Brasilien zu steuern und zu schaffen Beziehungen in der neuen Ära zu verbessern und den beiden Völkern größere Vorteile zu bringen.

Präsident Xi stellte fest, dass China und Brasilien als umfassende strategische Partner umfangreiche gemeinsame Interessen teilen. China betrachtet und entwickelt die Beziehungen zu Brasilien immer aus einer strategischen und langfristigen Perspektive und betrachtet die Beziehung als eine hohe Priorität auf seiner diplomatischen Agenda.

Xi brachte seine Zuversicht zum Ausdruck, dass eine chinesisch-brasilianische Beziehung, die sich weiterhin eines soliden und stetigen Wachstums erfreut, zwangsläufig eine wichtige und positive Rolle für Frieden, Stabilität und Wohlstand in ihren Regionen und darüber hinaus spielen wird.

Der brasilianische Präsident Lula sagte, er sei geehrt und stolz, bei seinem vierten Besuch in China eine große Delegation zu leiten. Dies ist sein erster Besuch außerhalb Amerikas, seit er letztes Jahr zum Präsidenten gewählt wurde. Diese Wahl spiegelt Brasiliens Zuneigung zu China und sein Engagement für die brasilianisch-chinesischen Beziehungen wider.

China ist eine unverzichtbare Kraft in der globalen Politik, Wirtschaft und Handel, Wissenschaft und Technologie und spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Weltfriedens und der Entwicklung. Brasilien setze sich dafür ein, engere Beziehungen zu China aus der strategischen Perspektive der Gestaltung einer gerechten und gerechten internationalen Ordnung aufzubauen, sagte Lula und drückte seine volle Zuversicht aus, dass die Beziehungen zwischen Brasilien und China eine bessere Zukunft haben würden.

„Mit diesem Besuch möchte Lula ein klares und deutliches Signal senden, dass die Beziehungen zwischen China und Brasilien unter seiner Amtszeit neue historische Höhen erreichen werden“, sagte Pan Deng, Exekutivdirektor des Rechtszentrums für Lateinamerika und die Karibik der China University of Political Science und Law, sagte der Global Times am Freitag.

Die Tatsache, dass Lula internationale und nationale Stimmen des Widerstands und seine eigenen Gesundheitsprobleme überwinden kann, um zu besuchen, da er gerade seinen 100. Tag im Amt begangen hat, ist aufschlussreich, sagte Pan.

Nach dem Amtsantritt Lulas habe sich die Atmosphäre für den politischen Dialog zwischen China und Brasilien verändert, sagte Zhou Zhiwei, Experte für Lateinamerikastudien an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften (CASS), gegenüber der Global Times.

Die Beziehungen zwischen China und Brasilien hatten unter dem früheren rechtsgerichteten Präsidenten Jair Bolsonaro eine „kühle Politik, aber eine warme Wirtschaft“ erlebt, während Analysten vorhersagen, dass die beiden Länder nach dem Besuch von Präsident Lula eine „warme Politik und Wirtschaft“ annehmen werden, da das politische Vertrauen stark gestärkt wurde und die umfassende strategische Partnerschaft bereichert, sagten Analysten.

Nach dem Treffen der beiden Spitzenpolitiker am Freitag veröffentlichten China und Brasilien eine gemeinsame Erklärung zur Vertiefung ihrer umfassenden strategischen Partnerschaft.

Breiterer wirtschaftlicher Austausch

Wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit gehörten zu den Top-Punkten auf Lulas Agenda. Bei den Gesprächen am Freitag forderten die beiden Regierungschefs eine vertiefte bilaterale Zusammenarbeit in traditionellen wie auch neuen Bereichen.

Die beiden Regierungschefs waren auch Zeugen der Unterzeichnung mehrerer bilateraler Kooperationsdokumente, die ein breites Spektrum von Bereichen abdecken, darunter Handel und Investitionen, die digitale Wirtschaft sowie Information und Telekommunikation.

Der Handel zwischen China und Brasilien wird nicht nur an Volumen zunehmen, sondern auch an Umfang zunehmen, insbesondere wenn die beiden Länder daran arbeiten, die wirtschaftliche Erholung in der Zeit nach der Pandemie anzukurbeln, sagten Analysten.

„Lulas Besuch in China hat die Breite und Tiefe des bilateralen Handels und der bilateralen Investitionen stark gefördert“, sagte Wang Youming, Direktor des Instituts für Entwicklungsländer am China Institute of International Studies in Peking, am Freitag der Global Times.

Wang wies darauf hin, dass die Zusammenarbeit in traditionellen Bereichen wie Mineralien und landwirtschaftlichen Produkten (Sojabohnen, Mais und Fleisch) weiter gefestigt werde. In aufstrebenden Bereichen wie Digital Economy, Green Economy und Hightech werden die beiden Seiten die Zusammenarbeit ausweiten, um ein Szenario zu schaffen, in dem traditioneller und neuer Handel Hand in Hand gehen.

Während der bilateralen Gespräche am Freitag erwähnte Lula seinen Besuch bei Huawei und sagte, er sei beeindruckt von Chinas Errungenschaften in Bereichen wie 5G, und äußerte die Hoffnung auf eine Zusammenarbeit in relevanten Bereichen.

Wang sagte, dass die Zusammenarbeit zwischen China und Brasilien auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technologie wie Halbleiter, Chips, 5G und Satelliten von großer Bedeutung sei, insbesondere um der technologischen Hegemonie der USA entgegenzuwirken.

„Insbesondere der Besuch von Lula im Forschungsinstitut von Huawei in Shanghai hat ein starkes Signal nach außen gesendet, dass Brasilien die strategische Unabhängigkeit umsetzen und eine tiefgreifende wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit mit China betreiben wird. Dieser Schritt hat Demonstrationseffekt, und weitere Entwicklungsländer werden dies tun Folgen Sie in Zukunft dem Beispiel Brasiliens“, sagte Wang.

Gemeinsames Streben nach Frieden

Zhou Zhiwei vom CASS wies darauf hin, dass die größere Bedeutung des Treffens von Xi und Lula in der Kommunikation zwischen zwei großen Entwicklungsländern über regionale und globale Angelegenheiten und dem gemeinsamen Ausdruck ihres Verständnisses von friedlicher Regierungsführung liege.

Präsident Xi betonte Chinas feste Unterstützung für die lateinamerikanischen und karibischen Länder, um die solide Dynamik von Frieden, Stabilität und Unabhängigkeit zu festigen, und sagte, China werde die strategische Koordinierung mit Brasilien in globalen Fragen von gemeinsamem Interesse in den Vereinten Nationen, BRICS, den G20 und anderen multilateralen Organisationen verstärken Institutionen und Verbesserung der Koordinierung bei der Bekämpfung des Klimawandels.

Xi und Lula tauschten sich auch über die Ukraine-Krise aus und waren sich einig, dass Dialog und Verhandlungen der einzig gangbare Weg zu ihrer Lösung seien. Sie appellierten an mehr Länder, eine konstruktive Rolle für eine politische Lösung der Ukraine-Krise zu spielen.

Pan Deng sagte, dass es für China und Brasilien, sowohl Entwicklungsländer als auch BRICS-Mitglieder, einfacher sei, in der Ukraine-Krise eine gemeinsame Basis zu finden. Mit seiner reichen politischen Erfahrung hat Lula ein tiefes Verständnis für die globale Situation. Sein Besuch selbst und sein Ergebnis zeigen, dass Brasilien bereit ist, sich China auf dem Weg zur Wahrung des Multilateralismus anzuschließen.

Alessandro Golombiewski Teixeira, ehemaliger brasilianischer Tourismusminister und ehemaliger Sonderberater für Wirtschaft des brasilianischen Präsidenten, sagte, dass sowohl China als auch Brasilien nicht an eine hegemoniale Welt glauben, die von einem Land regiert wird, sondern an Multilateralismus und internationale Beziehungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung. Die beiden Führungen aus China und Brasilien teilen eine gemeinsame Vision in Bezug auf die Weltentwicklung, die auch die bilaterale Zusammenarbeit fördert.

Lulas erfolgreicher Besuch in China hat auch weltweite Aufmerksamkeit erregt, da ihre gemeinsamen Bemühungen der Welt inmitten zunehmender Turbulenzen und Instabilität positive Impulse verleihen.

Der Globale Süden braucht mehr Gewicht bei internationalen Instituten und Plattformen, einschließlich IWF und G20. Je mehr westliche Länder die Stimme des Südens boykottieren, desto mehr Institutionen wie BRICS und SCO werden an Einfluss und Umfang zunehmen, so Marco Fernandes, Forscher am Tricontinental Institute for Social Research, Mitherausgeber von Dongsheng Collective und Mitglied von No Cold Kriegskampagne, sagte der Global Times.

Timofei Bordachev, der Programmdirektor des in Moskau ansässigen Valdai Club in Russland, begrüßte die Zusammenarbeit zwischen Brasilien und China, um ihre eigene Unabhängigkeit zu stärken.

BRICS entwickelt sich zu einer Säule der demokratischen globalen Regierungsführung und zieht die Aufmerksamkeit von immer mehr Ländern auf sich. Bordachev sagte der Global Times: „Es gibt jetzt eine einzigartige Gelegenheit, eine Infrastruktur der globalen Governance zu schaffen, die nicht von einem einzigen Entscheidungszentrum abhängt – sie kann zur Grundlage einer neuen internationalen Ordnung werden.“

