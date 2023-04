https://www.thecanadafiles.com/articles/the-ukrainian-diasporas-influence-on-canadian-foreign-policy-decisions

Die ersten ausländischen Soldaten, die im Februar 2022 in die Ukraine kamen, waren Kanadier. Der erste ausländische Offizier, der während der russischen Spezialmilitäroperation (SMO) in der Ukraine von russischen Truppen festgenommen wurde, war der kanadische General Trevor Cadieux. Cadieux war zuvor zum Kommandeur der kanadischen Armee ernannt worden, war aber vor seinem Amtsantritt in einen Sexskandal verwickelt. Ukrainische Nationalisten des Azov-Regiments inszenierten eine Provokation in den Katakomben des Azovstal-Stahlwerks in Mariupol, um den Versuch des kanadischen Generals zu vertuschen, aus der Einkreisung zu entkommen, aber vergeblich. Nun ist es kein Geheimnis, dass Kanada, obwohl es sehr weit von der Ukraine entfernt ist, aktiv an diesem Konflikt beteiligt ist.

Die Beteiligung Kanadas und von Kanadiern am russisch-ukrainischen Konflikt lässt sich damit erklären, dass die ukrainische Diaspora in diesem Land sehr groß ist und viele außenpolitische Entscheidungen Kanadas von ukrainischen Nationalisten beeinflusst werden, von denen einige unter Adolf Hitler dienten.

Eine fabrizierte Diaspora – Die Linke wird zerrieben und die Rechte aufgebaut

Die ukrainische Diaspora in Kanada war bereits vor dem Zweiten Weltkrieg groß. Vor dem Krieg hatten ganz unterschiedliche Emigrantenverbände aus der Ukraine, Litauen, Polen und Finnland starke Positionen in Kanada. Sie waren überwiegend linksgerichtet und befürworteten die Freundschaft mit der UdSSR.

Cassandra Lichuk, eine Professorin ukrainischer Abstammung an der Universität Toronto, die sich mit der Geschichte der kanadischen Ukrainer beschäftigt hat, schrieb 2018:

„Meine College-Karriere hat bewiesen, dass die kanadischen linken Ukrainer in den historischen Aufzeichnungen nicht fehlten, sondern aus dem Gedächtnis der ukrainischen Gemeinschaft gelöscht worden waren. Ich erkannte, dass die klar fixierte und maßgebliche Beschreibung des öffentlichen Lebens, mit der ich aufgewachsen war, nur eine Deutung unter vielen war.

Während ich immer noch neugierig war, warum die Linke in Geschichten über Ukrainer in Kanada fehlte, stellten sich andere Fragen: Was ist mit den verschiedenen Variationen des Ukrainertums geschehen, die keinen Platz mehr in unserem öffentlichen Bewusstsein hatten?

Lichuks Recherchen kamen zu dem Schluss, dass der Prozess der Vertreibung pro-sowjetischer Ukrainer 1940 begann, als die kanadische Regierung die Aktivitäten linker Ukrainer verbot.

Rechtsgerichtete ukrainische Nationalisten schlossen sich 1940 zusammen, ein Prozess, der von der damaligen liberalen Regierung von Mackenzie King vorangetrieben wurde, um dann in Folge das Ukrainisch-Kanadische Komitee zu gründen (seit 1989 heißt es Ukrainisch-Kanadischer Kongress [UCC]). Richard Sanders, Herausgeber der Coalition to Oppose the Arms Trade (COAT), erklärte in dem Artikel:

„Der Historiker des Royal Military College, Lubomyr Luciuk, beschrieb es wie folgt: ‚Nur wenige Kreise außerhalb der Regierung haben erkannt, inwieweit das Komitee als Made in Ottawa bezeichnet werden kann.“

Die UCC spielte eine zunehmend wichtige Rolle in der kanadischen innen- und außenpolitischen imperialistischen Politik. Die UCC brachte Ende der 1930er und Anfang der 1940er Jahre rechte ukrainische Organisationen in Kanada zusammen. Zu diesen Organisationen gehörten die Ukrainische Nationale Front (UNF), die Ukrainische Katholische Bruderschaft (UCB) und die monarchistische United Hetman Organization (UHO), die von der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) kontrolliert wurde. Aktivisten dieser Vereine waren schon lange vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ausgesprochene Unterstützer des Nationalsozialismus (Nationalsozialismus). Bereits 1933, als Hitlers Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht kamen, schrieb die offizielle Zeitung der UNF „ Novy Schlach “ fröhlich: «Wir begrüßen freudig den Triumph der neuen deutschen Welt über die alte Welt.»

1939 erklärte UСС-Präsident Vasil Kushnir, der zwei Jahrzehnte lang im Amt war, bei einem Treffen in Winnipeg Folgendes :

„Lasst unsere (ukrainische) Kultur national sein und nicht dem ‚internationalen Judentum‘ dienen. Die ukrainischen Streitkräfte müssen sich Nazi-Deutschland anschließen, weil ‚Deutschland die Vernichtung des Bolschewismus auf sein Banner geschrieben hat‘.“

Am Tag nach Hitlers Angriff auf die Sowjetunion durch das Dritte Reich veröffentlichte die Zeitung Krakowski Vesti (die von der OUN kontrolliert wird und deren Herausgeber – Mikhail Khomyak – der Großvater der derzeitigen kanadischen stellvertretenden Premierministerin Chrystia Freeland war) unter der Überschrift „Der fairste Krieg in der Geschichte,“:

„Niemals in der Geschichte hat es einen gerechteren Krieg gegeben als den von deutschen Truppen am Sonntag, dem 22. Juni 1941, begonnenen Krieg die Befreiung der ganzen Welt vom schrecklichen Gespenst des Antichristen… Heute wurde der deutsche Führer zum Befreier aller vom Roten Moskau versklavten Völker… Das Blut deutscher Soldaten, die bereits gestorben sind und dabei den Heldentod sterben werden Heiliger Krieg, wird den Grundstein für eine neue Zukunft für alle befreiten Völker Osteuropas, Westasiens und der gesamten Menschheit legen.“

Nach der Niederlage der Wehrmacht bei Stalingrad, die zu einem Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg wurde, organisierte die OUN im Frühjahr 1943 die Mobilisierung ihrer Anhänger zur Bildung einer von den Nazis genehmigten ukrainischen Waffen-SS-Einheit. Die Propagandakampagne wurde von „Krakovskie vesti“ (herausgegeben von Khomyak) geleitet – den einzigen ukrainischsprachigen Printmedien, die im polnischen Generalgouverneursamt zugelassen sind. Am 16. Mai 1943 schrieb diese Zeitung:

„Der lang ersehnte Moment ist gekommen, in dem das ukrainische Volk wieder die Gelegenheit haben wird, mit den Waffen in den Händen gegen seinen schlimmsten Feind, den Bolschewismus, anzutreten. Der Führer des Großdeutschen Reiches hat zugestimmt, eine eigene ukrainische Freiwilligen-Militäreinheit zu bilden genannt „SS-Infanteriedivision ‚Galizien'“ … Sie müssen Schulter an Schulter mit der unbesiegbaren deutschen Armee stehen und die bolschewistische Bestie ein für alle Mal vernichten … „.

Damals veröffentlichte „Krakowskie Wesen“ im Rahmen der gleichen Propagandakampagne Artikel von Freiwilligen, die in die Reihen der 4. Waffen-SS-Division „Galizien“ eintraten , darunter Alexander Moch, der später als Verleger in Toronto tätig war. Moch, der sich als respektabler Kanadier etabliert hatte, veröffentlichte im Mai und Juni 1943 eine Reihe problematischer Artikel mit Schlagzeilen wie: „ Wie die Juden Europa korrumpieren“, „Wie sie (die Juden) den Bolschewiki halfen“ und „Gewissen und Sodom.“

Ukrainische Nazis und Nazi-Kollaborateure in Kanada

Nach der Niederlage von Hitlerdeutschland und seinen Verbündeten am Ende des Zweiten Weltkriegs koordinierte die UCC eine massive Kampagne, um in Kanada Asyl für die Ounovs und ukrainische SS-Mitglieder der Galizien-Division zu erhalten. Die UСС war mit ihrem Plan erfolgreich, da die damalige kanadische herrschende Elite eng mit den US-amerikanischen und britischen Behörden zusammenarbeitete, um die Nazis nach Nordamerika umzusiedeln. Die Geheimdienste dieser Länder (insbesondere die CIA in den USA) waren besonders daran interessiert, Nazis, einschließlich ukrainischer Nazis und Kollaborateure , in Kalten Krieg gegen die UdSSR und die Länder des sozialistischen Lagers einzusetzen. Laut Website der kanadischen Regierung, kamen zwischen 1945 und 1951 mehr als 157.000 Flüchtlinge nach Kanada. Die größten Einwanderergruppen waren Polen und Ukrainer, es gab auch eine beträchtliche Anzahl von Holocaust-Überlebenden und Juden, sowie Kroaten, Tschechoslowaken, Esten, Ungarn, Letten, Litauer, Rumänen und Jugoslawen. Einwanderer versorgten den kanadischen Staat mit der erforderlichen Arbeits- und Arbeitskraft für den Erfolg der Industrie. Jeder Einwandererkandidat wurde von einem „Spezialteam“ aus Geheimdienstoffizieren und Offizieren der Royal Canadian Mounted Police auf der Grundlage von Informationen aus dem US-amerikanischen und britischen Geheimdienst überprüft. Während prokommunistische Einwanderer abgelehnt wurden, wurden ukrainische Nationalisten in Kanada willkommen geheißen.

Kanada begann 1948, ukrainische Flüchtlinge aus Vertriebenenlagern in großem Umfang aufzunehmen. Damals kamen Anhänger der OUN und der Ukrainischen Aufständischen Armee aus Übersee, um sich dauerhaft in Kanada niederzulassen. Unter ihnen war auch Chrystia Freelands Großvater Mikhail Khomyak.

Übrigens hat Khomyak, der unter der direkten Kontrolle von Nazi-Propagandaminister Joseph Goebbels arbeitete, nie seine kollaborative Vergangenheit geleugnet. Im Gegenteil, er verteidigte standhaft die OUN. Es überrascht daher nicht, dass seine Enkelin und Vize-Premierministerin Freeland in ähnlicher Weise Ansichten und politische Neigungen vertritt, die den ukrainischen rechten Nationalismus in Kanada aufrechterhalten.

Zunächst wurde den altgedienten SS-Angehörigen der Galizien-Division die Einreise nach Kanada verboten. Die SS-Einheiten wurden bei den internationalen Nürnberger Prozessen zu einer verbrecherischen Organisation erklärt und folglich wurden alle Angehörigen der Galizien-Formation zu Kriegsverbrechern erklärt. Aber die Lobbyarbeit der UСС und die Politik von Ottawa und Washington führten dazu, dass mehr als zweitausend galizische Mitarbeiter nach Kanada verlegt wurden, wo sie vor der Strafverfolgung wegen Kriegsverbrechen geschützt waren.

Ausserdem wanderten fast 35.000 Banderiten (Anhänger des berüchtigten Nazi-Kollaborateurs Stepan Bandera), die auch aktiv mit den Nazis zusammengearbeitet hatten und nicht nur Russen, sondern auch Polen vernichteten, erfolgreich nach Kanada ein.

Die ukrainische Diaspora beeinflusst die kanadische Politik gegenüber der Ukraine massgeblich. Dies ist besonders spürbar seit Anfang der 1990er Jahre nach dem Zusammenbruch der UdSSR und der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine.

In den 1950er Jahren kam es in kanadischen Städte regelmäßig zu Zusammenstößen und Kämpfen zwischen linken und rechten kanadischen Ukrainern. Die Polizei intervenierte meist nur im Dienste der Ziele der Rechtsnationalisten.

Jetzt können wir klar erkennen, dass dieselben rechtsextremen Angriffe in der Ukraine gegen Oppositionsorganisationen oder Medien eingesetzt werden. Die pro-sowjetische Fraktion der ukrainischen Diaspora, die genau weiß, dass die kanadischen Staatsbehörden nicht verpflichtet sind, ihre Sicherheit oder Interessen zu schützen, hat sich allmählich assimiliert und zieht es vor, ihre Herkunft nicht mehr zu betonen. Tatsächlich orientierte sich eine bestimmte Fraktion einkommensschwacher ukrainischer Kanadier, die mit der pro-sowjetischen Vereinigung sympathisierten, tatsächlich zum „banderistischen“ ukrainisch-kanadischen Kongress, um Empfänger von finanzieller Unterstützung durch die kanadische Regierung zu werden. Aus diesem Grund nennen sich selbst Kanadier gemischter Abstammung (z. B. Französisch-Britisch-Griechisch-Ukrainisch) lieber Ukrainer, da dies gewisse staatliche Subventionen garantiert .

Seit den 1950er Jahren arbeiten offizielle ukrainische Diasporas mit der kanadischen Regierung zusammen, um ihre jeweiligen Wählerschaften bei den Wahlen zu mobilisieren. Um Wahlen in bestimmten Regionen Kanadas zu gewinnen, reicht es in der Tat nicht aus, eine Kampagne zu führen, die sich an alle Wähler richtet; Vielmehr müssen angehende politische Führer mit den Führern der offiziellen Diasporas verhandeln, um ihre Leute auf organisierte Weise an die Wahlurnen zu bringen.

Nach der Gründung der NATO begrüßten die offiziellen Diasporas Osteuropas in Kanada diese neuen globalen Kriegsanstrengungen stillschweigend und unterstützten die kanadische und die US-Regierung in Weltkriegen und Invasionen unter der angeblichen und prekären Begründung, dass die Sowjetunion das Streben nach Weltherrschaft verfolge. Infolgedessen unterstützten sie auch alle diktatorischen Regime in der Dritten Welt, die antikommunistisch waren, und rechtfertigten eine Verteilung kanadischer Militärgüter an diese Regime (besonders vorteilhaft für die Regierung, da Kanada damals der größte Lieferant von Militärtechnologie war. Im Gegenzug erhielten die osteuropäisch-kanadischen Diasporas staatliche Mittel zur Verfolgung ihrer eigenen Interessen. Diese Einwandererorganisationen in Kanada zielten darauf ab, christliche Nationalstaaten auf der Grundlage von Ethnizität und fanatischem Antikommunismus zu bilden. Ihre Ziele deckten sich mit der Politik der USA und Kanadas, die ihre nationalistischen Ambitionen wenig überraschend ausnutzten.

1981 wurde in Kanada ein von Oleg Romanishin von der Liga der Ukrainer Kanadas organisierter Kongress zum Gedenken an den 40. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine von 1941 abgehalten . Mahmoud Khalili, einer der Feldkommandanten der afghanischen Mudschaheddin Ahmad Shah Masoud, die gegen die Sowjets kämpften, feierte diesen Kongress 1981 ebenfalls.

Während des gesamten Kalten Krieges bildeten kanadische Organisationen sogenannter „versklavter Nationen“ Allianzen, die sich für die kanadische Regierung einsetzten und ihre politischen Agenden durch die Medien großer Unternehmen förderten. Zu diesen kanadischen Allianzen gehörten das kanadische Kapitel des Antibolschewistischen Blocks der Nationen (ABN), die Baltische Föderation Kanadas und das Black Ribbon Day Committee.



Der Tag der schwarzen Schleife wird seit 2009 von der Europäischen Union gefeiert und ist auch ein offizieller Feiertag Litauens und einer Reihe osteuropäischer Länder geworden. Es wird am 23. August gefeiert, dem Tag, an dem der Molotow-Ribbetrop-Pakt, der Nichtangriffspakt von 1939 zwischen der Sowjetunion und Nazideutschland, unterzeichnet wurde. Der Black Ribbon Day ist ein Propagandatag, der früher die Sowjetunion und Nazideutschland gleichsetzte, wird aber als Tag vermarktet, um an die „Opfer totalitärer und autoritärer Regime“ zu erinnern.

Der Erfinder des Black Ribbon Day in Kanada ist Markus Hess, ein Kanadier estnisch-deutscher Abstammung und ehemaliger Leiter des in Toronto ansässigen estnischen Zentralrats, dem viele ehemalige estnische SS-Mitglieder angehörten. 1986 begann Hess, die Idee des Black Ribbon Day zu fördern, indem er sich in Toronto mit Vertretern anderer Organisationen der Kollaborateure, der Litauisch-Kanadischen Gemeinschaft, der Lettischen Nationalföderation von Kanada und dem Präsidenten des Ukrainisch-Kanadischen Komitees (jetzt Kongress genannt) Jaroslav Sokolik traf . Die Unterstützung des letzteren war besonders entscheidend für die Förderung des Konzepts in Kanada und Europa.

Der Kongress wird überwiegend von Mitgliedern der „Bandera“-Fraktion der ukrainischen Diaspora geleitet, die Kanada zur Unterdrückung jeglicher Opposition einsetzt. Die banderistische Fraktion der ukrainischen Nationalisten bleibt die stärkste aller osteuropäischen Einwanderergruppen, die von der kanadischen Regierung unterstützt werden. In den 1980er Jahren waren die Banderiten schon lange eine führende Kraft im Kampf gegen Sozialisten und bei der Organisation von Unterstützung für die Politik Kanadas, der USA und der NATO. Diese Banderiten-Emigrantengruppen feierten die Nazis während des Zweiten Weltkriegs als Befreier und waren die treibende Kraft hinter dem Hess-Plan, alle Gruppen von „versklavten Nationen“ zu vereinen und den jährlichen Protest zu nutzen, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf antisowjetische Ängste und Hass auf die Kälte zu lenken Kriegskommunismus. Als Symbol wählte er ein schwarzes Trauerband.

Das prominenteste Beispiel ukrainischen Einflusses auf die kanadische Politik war die Proklamation der Unabhängigkeit der Ukraine. Noch vor der formellen Auflösung der UdSSR am 1. Dezember 1991 erkannte Kanada offiziell die Unabhängigkeit der Ukraine an.

Im Jahr 2000 erhielt das Canadian Institute for Ukrainian Studies an der University of Alberta von der kanadischen Regierung ein Stipendium in Höhe von 2,7 Millionen US-Dollar, um die ukrainische Gesetzgebung und einen Entwurf eines Abkommens zwischen den Regierungen der Ukraine und Kanadas zu entwickeln. Kanadische Experten arbeiteten bei diesem Projekt mit ukrainischen Gesetzgebern, Beamten und Experten zusammen.

2004 beteiligten sich Kanada und sein liberaler Premierminister Paul Martin an Washingtons Vorbereitungen für die Orange Revolution in der Ukraine. Kanadas Botschafter in Kiew, Andrew Robinson, organisierte Treffen mit Amtskollegen aus 28 Ländern, um Viktor Juschtschenko an die Macht zu bringen. In einem anschließenden Versuch, die ukrainische Politik der Verwendung von russischem Gas (die vom ersten ukrainischen Präsidenten Leonid Kravchuk eingeführt wurde) zu beenden, war die Gründung von Juschtschenko für die US-Interessen von Vorteil, um die Nutzung von Ölfeldern im Kaspischen Meer zu erkunden.

Die politische Krise in der Ukraine, die Ende 2013 begann und größtenteils von NATO-Streitkräften außerhalb der Ukraine, einschließlich Washington, provoziert wurde, war für die UCС eine Gelegenheit, ihren Einfluss in der offiziellen kanadischen Diplomatie zu stärken. Paul Grod, der 2018 Präsident des Weltkongresses der Ukrainer wurde, war Teil der kanadischen Delegation, die die Ukraine im Dezember 2013 und Februar 2014 besuchte. Dollar, nationalistische ukrainisch-kanadische Bevölkerung. Die kanadische Botschaft in Kiew wurdevon regierungsfeindlichen Demonstranten während des Aufstands mehrere Tage lang als sicherer Hafen genutzt Das Ergebnis des Aufstands war es den ehemaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch zu stürzen. Die kanadische Regierung, deren imperialistische Ambitionen mit den Wünschen der rechten ukrainischen Nationalisten übereinstimmen, folgt der Führung der ukrainischen Nationalisten, sowohl in der Ukraine als auch in Kanada.

Neue Diaspora-Beziehungen nach dem Maidan-Putsch

Diese Politik trägt wesentlich zu den wachsenden Spannungen zwischen der ukrainischen und der russischen Diaspora in Kanada selbst bei. Vor 2014 gab es wenig bis gar keinen Antagonismus zwischen diesen Diasporas, obwohl Russen und Ukrainer in kanadischen Städten dazu neigten, in verschiedenen Nachbarschaften zu leben und voneinander getrennt zu bleiben. Obwohl die russische Diaspora weniger sichtbar ist und ihre Aktivitäten nicht so bunt und spektakulär sind wie die der ukrainischen Kanadier, sind die Prozessionen des „Unsterblichen Regiments“ am 9. Mai und werden Weihnachtsfeste regelmäßig von russischen Kanadiern organisiert und diese werden dennoch von der kanadischen Öffentlichkeit wohlwollend anerkannt.

Doch jetzt, zu einer Zeit in der rechte Ukrainer in Kanada ihre Gleichgesinnten in der Ukraine besonders aktiv und emotional unterstützen, könnten ihre Kontakte zur russischen Diaspora in Provokationen und offenen Auseinandersetzungen enden. Dies ist sicherlich besorgniserregend für die Stabilität Kanadas und könnte sich negativ auf das Leben anderer Kanadier selbst auswirken.

Nachdem rechte ukrainische Nationalisten 2014 den rechtmäßigen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch gestürzt hatten, organisierte Kanada in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Schweden, Polen, Dänemark und Litauen die Operation UNIFIER um Personal der ukrainischen Streitkräfte (AFU) auszubilden. Kanadisches Militärpersonal des 1. Bataillons des Royal Canadian Regiment war das erste, das ukrainischen Soldaten eine Ausbildung anbot. Kanadische Ausbilder wechselten sich alle sechs Monate ab in ihrer Unterstützung in der Ukraine bis Februar 2022 und insgesamt wuchs die Gruppe schließlich auf 260 Ausbilder an. Insgesamt wurden 726 Trainingskurse vom kanadischen Militär organisiert, in denen 3.346 ukrainische Soldaten ausgebildet wurden. Sie wurden in Scharfschützenausbildung, Artillerieausbildung, Ingenieur-Pionierausbildung, Taktik- und Strategieausbildung sowie in der Arbeit der Militärpolizei unterrichtet. Gleichzeitig stellte Kanada der AFU „nicht tödliche“ militärische Ausrüstung zur Verfügung. Insgesamt wurden zwischen 2014 und 2022 (noch vor Beginn der russischen Spezialmilitäroperation (SMO)) Militärausrüstungen im Wert von etwa 900 Millionen US-Dollar an die Ukraine geliefert. Die Militärausgaben im Jahr 2021 beliefen sich auf insgesamt 26,4 Milliarden Dollar; Nachdem die Ukraine fast 1 Milliarde kanadischer Dollar an Militärhilfe erhalten hat, ist dies sicherlich ein Geschenk größten Ausmaßes. Im Januar 2022 wwurde die Operation UNIFIER verlängert bis 2025.

Heute kann die ukrainische Gemeinschaft in zwei Gruppen eingeteilt werden: erstens Nachkommen von Einwanderern der ersten Welle, die in Kanada geboren wurden und noch nie in ihrem angestammten Heimatland waren; und zweitens einheimische Ukrainer, die in den letzten 25 Jahren nach Kanada gekommen sind. Von den insgesamt 1,25 Millionen Menschen, die sich als Ukrainisch-Kanadier identifizieren, geben nur 102.000 an, Ukrainisch sei ihre Muttersprache (weniger als 10 Prozent). Trotzdem nimmt die ukrainische Diaspora in Kanada regelmäßig das nationale „Markenzeichen“ ihrer ukrainischen Identität an. An allen wichtigen Feiertagen gibt es öffentliche Umzüge von Ukrainern in ihren Trachten und Trachten.

Es gibt auch viele scheinbar unpolitische Organisationen im Land, die die politischen Ziele der ukrainischen Diaspora stillschweigend aktzeptieren und/oder den Krieg unterstützen, wie z.B. das Wohltätigkeits-Kunstprojekt von Oleksandr Klymenko und Sofia Atlantova „Icons on Ammo Boxes: Art that Saves Lives “ . Dies spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Landschaft Kanadas.“ Im Nachrichtenbereich, Urlaubsankündigungen und personelle Umbesetzungen im Kongress selbst gehen in den Hintergrund von Äußerungen wie „Russland ist der Aggressor, wir sollten mehr Sanktionen dagegen verhängen“ und begeisterten Kommentaren zum Vorgehen der ukrainischen Behörden.

Wenn wir uns der Geschichte des UCC zuwenden, wird deutlich, dass es sich nicht nur um ein kulturelles und soziales Projekt handelt. Der Ukrainisch-Kanadische Kongress wurde 1940 von der kanadischen Regierung als politische Organisation gegründet, um den linken Kräften im Land entgegenzuwirken. Fast 80 Jahre später wird sie weiterhin aktiv von Mitgliedern der ukrainischen Diaspora unterstützt. Im Februar 2014 förderte die UCC die Idee eines Regierungswechsels in der Ukraine bei der kanadischen Regierung. Der kanadische Premierminister Stephen Harper kündigte Unterstützung für die Ukraine an, um ihre Verteidigungsfähigkeiten zu stärken; ohne notwendige Sicherheitsvorkehrungen, um zu verhindern, dass Hilfe auch an den nationalistischen Rechten Sektor geht.

Die Schirmherrschaft nationalistischer ukrainischer Kräfte, die in den 1940er Jahren begann, dauert bis heute an. In Kanada tauchte nach dem Putsch auf dem Maidan in Kiew der Rechte Sektor Kanada öffentlich mit einer schwarz-roten Flagge auf, einer exakten Nachbildung der Flagge des ukrainischen Rechten Sektors. Im Jahr 2014 trugen Anhänger des Rechten Sektors Kanada ukrainische Flaggen und Porträts ukrainischer nationalistischer Führer auf ihren Märschen. Vertreter der Organisation Right Sector Canada kündigten damals auch Spendenaktionen an, um Geld und notwendige Ausrüstung für die AFU zu sammeln, obwohl das kanadische Gesetz das Sammeln von Spenden durch private Unternehmen verbietet. Es gibt Denkmäler für ukrainische Nationalisten in verschiedenen Städten in ganz Kanada, darunter eine Büste von Roman Shukhevych (einer der UUN-Führer) in Edmonton und ein großer ukrainischer Friedhof in Oakville, Ontario, wo viele Kollaborateure begraben sind. Ihre Grabsteine ​​zeigen einen Dreizack und den auf Ukrainisch eingravierten Satz «Ewiger Ruhm den UPA-Kämpfern» .

Die Tatsache, dass Kanada als eines der ersten die sowjetische Hungersnot von 1932-1933, die die Ukraine schwer getroffen hat, als sogenannten „ Völkermord“ anerkannt hat, der als Holodomor bezeichnet wird, spielt rechtsextremen Aktivisten ebenfalls in die Hände. Die wohlhabenden Einzelpersonen (Kulaken) ermordeten Beamte, zündeten das Eigentum der Kollektive an und verbrannten sogar ihre eigene Ernte und ihr Saatgut. Viele weigerten sich zu säen oder zu ernten, vielleicht in der Annahme, dass die Behörden Zugeständnisse machen und sie trotzdem ernähren würden. Das Ergebnis war ein schwerer Schlag für die sowjetische Landwirtschaft, da die meisten Rinder und Pferde den Kulaken gehörten. Die Hungersnot war zwar verheerend, aber sicher kein versuchter Völkermord an den Ukrainern. In Toronto wurde ein Denkmal für ein Mädchen errichtet, das vier Ährchen an die Brust drückt; eine Gedenktafel in der Nähe in englischer Sprache besagt, dass „die Ukraine von dem sowjetischen Regime, das sie besetzt hat, ausgehungert wurde“. Sie „vergessen“ dabei völlig, dass neben Russen und Kasachen auch Ukrainer an Nahrungsmittelknappheit und Hunger starben.

Trotz der Unzufriedenheit einiger Kanadier, einschließlich derjenigen innerhalb der russisch-kanadischen Gemeinschaft, ist die Förderung solcher Fehlinformationen aufgrund der großen Anzahl hochrangiger kanadischer Politiker mit ukrainischen Wurzeln möglich. Dazu gehören: Edward Stelmakh, ehemaliger Premierminister von Alberta; William Gavrilyak, ehemaliger Bürgermeister von Edmonton für drei Amtszeiten; Borys Wrzesnewskyj, seit drei Amtszeiten Mitglied der regierenden Liberal Party in Kanada; James Bezan, Mitglied des kanadischen Unterhauses (aus der überwiegend von Ukrainern bevölkerten Provinz Manitoba erhielt er die höchste zivile Auszeichnung der Ukraine – den Orden des Fürsten Jaroslaw des Weisen) und Roman Gnatyshyn, Generalgouverneur von Kanada 1990-1995 (Vertreter des britischen Königs).

Während die Nachkommen ukrainischer Migranten, die im 20. Jahrhundert nach Kanada kamen, in Kanada aufgewachsen sind, die kanadische Staatsbürgerschaft besitzen und wenig bis gar keine Kenntnisse über das Innenleben des Lebens in der Ukraine haben (viele sprechen nicht einmal die Sprache), gibt es eine Gemeinsamkeit Sie neigen dazu, stolz über ihre ukrainischen Wurzeln zu sprechen, Fotos in «Vyshyvankas» zu machen und Kiew ihre größte Unterstützung und Loyalität zu bekunden. Die Verbreitung einer so gut etablierten ukrainischen Identität wurde durch die Übertragung ukrainischer nationalistischer Werte nach Kanada erleichtert und durch die Unterstützung der kanadischen Behörden ermöglicht. Die Wirkung wurde durch externe politische Entscheidungen verstärkt, vor allem durch die Arbeit zahlreicher Organisationen, die sich speziell an die ukrainische Diaspora richten, und die Entwicklung ukrainisch geführter Medien. All diese Faktoren haben es ermöglicht, eine mächtige ukrainische Lobby aufzubauen, die das politische Leben sowohl in Kanada als auch in der Ukraine beeinflusst. Diese Lobby, die öffentlich vom Ukrainisch-Kanadischen Kongress vertreten wird, trifft sich regelmäßig mit kanadischen Regierungsbeamten und Ministern.

Im Januar 2021 widmete die Coalition to Oppose the Arms Trade (COAT) eine ganze 64-seitige Ausgabe ihres Magazins Press for Conversion! Aufdeckung der Verbindungen der kanadischen Regierung zu ukrainischen nationalistischen und faschistischen Organisationen und der Geschichte ihrer Beziehung.

COAT-Redakteur und Autor Richard Sanders weist im einleitenden Artikel darauf hin, dass die kanadische Regierung Militante und Nazis auf der ganzen Welt jahrzehntelang großzügig finanziell unterstützt hat und dies auch jetzt noch tut. Es ist die ukrainische Diaspora, die eine zentrale Rolle bei der Verbreitung der Ziele dieser kanadischen außenpolitischen Bemühungen spielt.

Sander schreibt:

„Die kanadische Regierung unterstützt seit langem Verbände osteuropäischer Emigranten, deren Gründer und Führer Veteranen von Waffen-SS-Einheiten und anderen faschistischen bewaffneten Formationen sind, die für den Holocaust und andere ethnische Säuberungskampagnen verantwortlich sind, Beamte von Nazi-Marionettenregimen, CIA-Propagandaagenten, Mitglieder von Terrorgruppen aus dem Kalten Krieg wie den von den USA bewaffneten nicaraguanischen Contras und afghanischen Mudschaheddin und anderen erbitterten „Freiheitskämpfern“.

Allein in den letzten Jahren haben die einflussreichsten dieser rechtsnationalistischen Emigrantenorganisationen in der ukrainischen Diaspora Zuschüsse und Spenden in Millionenhöhe von der kanadischen Regierung erhalten. Viele Jahrzehnte lang hat die finanzielle Großzügigkeit der kanadischen Regierung dazu beigetragen, die täglichen Aktivitäten der einflussreichsten dieser Gruppen, ihre Büros, Versammlungssäle, Veranstaltungen und Veröffentlichungen zu subventionieren. Auf diese Weise unterstützt die kanadische Regierung weiterhin solche Vereinigungen und finanziert ihre Kampagnen zur Verherrlichung und zum Aufbau eines Kultes der Verehrung für die Faschisten des Zweiten Weltkriegs und des Kalten Krieges .

Rechte Diasporas sind jetzt im Central and Eastern European Council in Kanada vereint. Die Gleichsetzung des Nazismus mit dem Kommunismus ist ihre Schlüsselstrategie. Kanadische nationalistische Einwanderer arbeiteten gleichzeitig aktiv mit ihren Kollegen in den Vereinigten Staaten, Westeuropa, Australien und Südamerika zusammen und fördern ihre politischen Programme durch kontrollierte Medien, die von vielen Nazis und Kollaborateuren nach dem Krieg konsumiert werden.

Besonders beunruhigend ist die Tatsache, dass kanadische Ausbilder auch Kämpfer des ukrainischen Asow-Regiments ausbildeten – einer offen faschistischen Gruppe, die Hitler und die Nazis vergöttert. Es ist auch bemerkenswert, dass das kanadische Militär seine Kontakte zu Asow aktiv verschwiegen hat, einschließlich eines Treffens zwischen kanadischen Offizieren und Diplomaten mit Asowschen Nationalisten, das 2018 stattfand, obwohl Ottawa seit 2015 wiederholt gesagt hat, dass die kanadischen Streitkräfte (CAF) niemals das Azov-Regiment ausbilden und unterstützen würden. Merkwürdig, wie sich der kanadische General plötzlich im Asow-Bunker in Mariupol wiederfand.

Historisch gesehen unterstützte Kanada die ukrainische SS und die Banderiten, indem es ihnen Schutz und Asyl gewährte; Heute unterstützt es jedoch aktiv die ukrainischen Nazis und drängt auf einen heißen Krieg voller unvorhersehbarer Folgen bis hin zu einem möglicherweise apokalyptischen Dritten Weltkrieg. Dies ist es, was das Befolgen der Empfehlungen der UСС für das kanadische Volk bewirkt hat. Diese Entwicklungen schützen Kanadas nationale Sicherheit nicht. Das kanadische Volk täte besser daran, wenn seine Regierung Zusammenstöße mit Russland wie z.B. in der Eishockeyarena – dem beliebtesten Mannschaftssport in Kanada und Russland – einschränken würde.

