Als sich US- und sowjetische Truppen als Freunde trafen (World Beyond War)

Von Heinrich Buecker, Ana Barbara von Keitz, David Swanson, World BEYOND War, April 14, 2023

Am 22. April 2023 findet in Torgau, Deutschland, der Elbe Day statt.

Vor 78 Jahren, im April 1945, trafen sich US-Soldaten und Soldaten der Roten Armee an der zerstörten Torgauer Elbbrücke und leisteten den „Elbeschwur“.

Mit einem symbolischen Händedruck besiegelten sie das nahende Kriegsende und die bevorstehende Vernichtung des Faschismus.

Die Friedenskundgebung und -demonstration soll nicht nur der Vergangenheit gedenken, sondern auch heute einen aktiven Beitrag zum Kampf für den Weltfrieden leisten. Was 2017 klein anfing, ist mittlerweile zu einem festen Termin für Friedensaktivisten in ganz Deutschland geworden. Im vergangenen Jahr demonstrierten 500 Menschen aus insgesamt 25 Gruppen für den Frieden.

Die Demonstration beginnt am Samstag, den 22. April um 12 Uhr am Brückenkopf (Flaggendenkmal am Ostufer). Am Thälmann-Denkmal und auf dem Marktplatz in Torgau sind Kundgebungen geplant.

Die Teilnehmer dürfen sich auf Vorträge von Diether Dehm, Jane Zahn, Erika Zeun, Heinrich Bücker, Barbara Majid Amin und Rainer Perschewski freuen.

Einige Hintergrundinformationen zu den Gedenkfeiern dieses Tages finden Sie in diesem Video :

Die US- und russischen Truppen waren Verbündete und begegneten sich als Freunde. Niemand hatte ihnen bisher gesagt, sie seien Feinde. Sie wussten nichts von Winston Churchills verrücktem Plan Nazi-Truppen einzusetzen, um die Sowjetunion anzugreifen. Ihnen war nicht gesagt worden, dass sich die US-Regierung, sobald der Krieg vorbei war, auf ihren größten Feind seit 1917, die Sowjetunion, konzentrieren würde.

Die alliierten Regierungen hatten sich darauf geeinigt, dass jede besiegte Nation sich ihnen allen und vollständig ergeben musste. Die Rote Armee machte mit.

Doch als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, verdrängten die USA und Großbritannien die Sowjetunion in Italien, Griechenland, Frankreich usw. fast vollständig, sie verboten Kommunisten, schlossen linke Widerstandskämpfer gegen die Nazis aus und setzten wieder rechte Regierungen ein, die die Italiener „Faschismus“ nannten ohne Mussolini.“ Die USA liessen Spione, Terroristen und Saboteure in verschiedenen europäischen Ländern „ zurücklassen “, um jeglichen kommunistischen Einfluss abzuwehren. Die NATO würde als das geschaffen, was sie bleibt, ein Mittel, um die Sowjetunion draußen und die Deutschen unten zu halten.

Ursprünglich für den ersten Tag von Roosevelts und Churchills Treffen mit Stalin in Jalta geplant, hatten die USA und Briten die Stadt Dresden zu Grund und Boden bombardiert, ihre Gebäude und ihre Kunstwerke und ihre Zivilbevölkerung zerstört, offenbar um die Sowjetunion zu bedrohen. Die Vereinigten Staaten hatten Atombomben entwickelt und gegen japanische Städte eingesetzt , eine Entscheidung, die weitgehend von dem Wunsch getrieben wurde, Japan allein, ohne die Sowjetunion, vor den Vereinigten Staaten kapitulieren zu sehen, und von dem Wunsch, die Sowjetunion zu bedrohen.

Unmittelbar nach der deutschen Kapitulation schlug Winston Churchill vor, Nazi-Truppen zusammen mit verbündeten Truppen einzusetzen, um die Sowjetunion anzugreifen, die Nation, die gerade den Großteil der Arbeit geleistet hatte, um die Nazis zu besiegen. Das war kein spontaner Vorschlag. Die Vereinigten Staaten und die Briten hatten eine teilweise deutsche Kapitulation angestrebt und erreicht, die deutschen Truppen bewaffnet und einsatzbereit gehalten und die deutschen Kommandeure über die Lehren aus ihrem Scheitern gegen die Russen befragt.

Die Sowjetunion eher früher als später anzugreifen, war eine Ansicht, die von US-General George Patton und Hitlers Nachfolger Admiral Karl Dönitz vertreten wurde, ganz zu schweigen von Allen Dulles und dem OSS Dulles schloss einen separaten Frieden mit Deutschland in Italien, um die Sowjetunion auszuschalten, und begann sofort damit, die Demokratie in Europa zu sabotieren, ehemalige Nazis in Deutschland zu stärken und sie in das US-Militär zu importieren, um sich auf den Krieg gegen die Sowjetunion zu konzentrieren.

Der begonnene Krieg war ein kalter krieg. Die USA arbeiteten daran, sicherzustellen, dass westdeutsche Unternehmen schnell wieder aufgebaut wurden, aber keine Kriegsreparationen an die Sowjetunion zahlen mussten. Während die Sowjets bereit waren, sich aus Ländern wie Finnland zurückzuziehen, verhärtete sich die Forderung des Westens nach einem Puffer zwischen Russland und Europa, als der von den USA geführte Kalte Krieg zunahm, insbesondere die widersprüchliche „Atomdiplomatie“.

Die Nachwirkungen dieser dramatisch vertanen Chance auf Frieden in der Welt sind immer noch mit uns und werden tatsächlich von Minute zu Minute immer größer.

PS:

A Letter of Peace from Berlin, Germany in these dangerous times – written by Ana Barbara von Keitz

https://bit.ly/3zYtiXb

