Der 2. Mai 2014 in Odessa.

Wir gedenken des Pogroms

mit Dutzenden von Toten.

Kundgebung an der Ehrenfelsstraße

in 10318 Karlshorst-Lichtenberg

am 2. Mai 2023 ab 18.30

Kein Vergessen der Opfer.

Kein Vergessen der bis heute ausgebliebenen Untersuchungen.

Kein Vergessen des Schweigens in der EU darüber.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related