Das Erste Russische Fernsehen berichtete Anfang Februar über Freunde Russlands in Berlin. Es wurden Interviews geführt. Im Anti-War Cafe mit Heinrich Bücker und mit Bernd Quinque in seinem Autohaus in Berlin-Pankow.





HIER ZUM VIDEO LINK

